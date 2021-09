Manichiura, limbajul nerostit al feminității

Pătrate, ovale, ascuțite, scurte sau lungi. Unghiile au propriul lor limbaj, iar manichiura îl completează. Știați că nuanța purtată pe unghii ne poate dezvălui frânturi din personalitatea posesoarei? Oja roșie, de pildă, indică o femeie pasională. Cea neagră, o femeie misterioasă, iar cea nude, o persoană prietenoasă, inteligentă și independentă. Lista, desigur, poate continua, căci există tonuri și subtonuri pentru fiecare gust în parte!

MANICHIURA, EVOLUȚIE SPECTACULOASĂ

Și deși astăzi grija ne este la îndemână, femeile au avut dintotdeauna o preocupare aparte pentru frumos. Dacă în Egiptul Antic, ele își pictau ungiile cu henna, în zilele noastre, există atâtea tehnici de înfrumusețare a unghiilor, încât practic… nu avem voie să ne găsim scuze pentru ca manichiura să nu arate perfect zi de zi, nu doar la ocaziile speciale.

OANA PLEȘU ȘI DRAGOSTEA PENTRU FRUMOS

Oana Pleșu este și ea parte din avântul pe care manichiura l-a luat astăzi. În urmă cu unsprezece ani, a transformat una dintre micile plăceri ale femeilor, într-o meserie cu normă întreagă. Acum, Oana Pleșu este unul dintre cei mai cunoscuți nail traineri din țară: „Abordez unghia într-o manieră clasică, pentru a crea o imagine de ansamblu ce exprimă grație, rafinament, delicatețe, caracteristici ce au ajuns să fie reprezentative pentru munca mea.„

BellaMi Nails Salon reușește să facă din unghie o operă de artă, prin forme deosebite și îmbinări îndrăznețe de culori. În spatele unei manichiuri perfecte se ascunde, de fapt, o concepție simplă: felul în care arată unghiile trebuie să fie în armonie cu trupul, practic, o continuare firească a lui. „Am fost fascinată dintotdeauna de felul în care simplitatea devine sonoră.„

BELLA MI ACADEMY, PROIECTUL DE SUFLET AL OANEI PLEȘU

Tehnicile și secretele le împărtășește acum cu toți cei care vor să îi calce pe urme sau, pur și simplu, doresc să învețe cum să aibă grijă singuri de propria manichiură. A fondat BellaMi Academy, un loc în care anii ei de studiu și experiența din domeniu dețin rolul principal. Servicii la cele mai înalte standarde, atenție la detalii și o atmosferă îmbietoare, care nu are nicio legătură cu clasicele ore de la școală, toate fac din BellaMi Academy spațiul perfect de învățare!

„Cei doritori au posibilitatea de a alege dintre cele 3 cursuri: The Basic- Nail Structure, Soak Off System- Mini Nails și The Slim, unde vor avea parte de cel mai actualizat și inovativ sistem de predare, pentru a crea o bază corectă și a dobândi o tehnică ultramodernă. „

De asemenea, opțiunea Private Training se adresează celor care vor să lucreze în cerc restrâns și care își pot alege tehnica, durata și timpul cursului. Trebuie să știți că materialele de lucru sunt asigurate, iar la final veți primi un Nailbook, dar și o diplomă acreditată.

Datorită tehnicii inovatoare de a crea manichiura, Oana Pleșu a fost distinsă cu premiul pentru Best Nail Arhitecture, în 2020 în cadrul Galei I Success, Femei de Succes.

