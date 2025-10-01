Maraton de evenimente pentru seniori de Ziua Vârstnicului

Maratonul de evenimente pentru seniori, organizat de Ziua Vârstnicului, este derulat de Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România, având ca scop promovarea îmbătrânirii active prin mișcare și dans.

Azi, sunt organizate evenimente în București la Conacul Golescu Grant, în Alba Iulia, evenimentul are loc la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, în Pitești la Dance Team Academy, la Sinaia, în Centrul Cultural Carmen Sylva și în Iași la Cinema Ateneu, iar ieri a avut loc la Ploiești la Hotel Tiara.

Accesul la toate evenimentele este gratuit, iar informații complete sunt disponibile pe pagina de Facebook POT SĂ AJUT.

Potrivit INSSE, la începutul lui 2025, aproape una din cinci persoane din România era în vârstă – adică a depășit pragul de 65 de ani, în timp ce numărul copiilor a scăzut. Dar seniorii nu sunt doar o statistică în creștere.

Inițiativa POT SĂ AJUT vine într-un moment în care realitatea confirmă încă o dată concluziile studiului Invizibilii, lansat în 2022: în România, peste 1,2 milioane de pensionari rămân în risc de sărăcie și excluziune socială.

Trei ani mai târziu, provocările lor sunt la fel de acute. Nivelul scăzut de alfabetizare digitală, veniturile reduse și mobilitatea limitată îi lasă adesea în imposibilitatea de a-și rezolva nevoile de zi cu zi. Obstacolele nu țin doar de accesul la produse și servicii esențiale, ci și de dimensiunea emoțională: pentru mulți, pensionarea continuă să însemne pierderea treptată a speranței într-un viitor mai bun.

„Zile cu Sens este despre exact ce îi lipsește de cele mai multe ori unui vârstnic: bucuria de a face parte dintr-o comunitate, curajul de a învăța din nou să se bucure. Modul în care am gândit aceste evenimente reprezintă pretextul de a-I aduce pe seniori împreună, dar de fapt vorbim despre demnitate, sănătate emoțională și comunitate. Ne dorim ca fiecare participant să plece cu o stare mai bună decât a venit – mai sigur pe el, mai relaxat, mai conectat”, a declarat Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

Zile cu Sens este un program dedicat pensionarilor din România, prin care sunt ajutați să rămână activi, conectați și integrați în comunitate, prin activități educaționale și recreative. Seniorii își pot dezvolta abilități digitale, astfel încât să se poată conecta mai ușor cu cei dragi, dar și să participe la evenimente care să le îmbogățească viața socială și culturală.

„În fiecare oraș în care ajungem alături de Asociația POT SĂ AJUT, vedem cât de mare este nevoia de apartenență și de sprijin real. Prin programul Invizibilii, susținem grupuri care, de prea multe ori, sunt uitate. Ceea ce căutăm noi să construim e încredere, bucurie și siguranță în mijlocul unei comunități care spune, clar: nu ești singur”, explică Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate ale Provident Financial România.

Despre Asociația POT SĂ AJUT

Asociația POT SĂ AJUT sprijină familiile monoparentale și vârstnicii prin programe socioculturale și de educație, și militează pentru conștientizarea impactului pe care îl are timpul de calitate petrecut în familie asupra dezvoltării sănătoase a copiilor. Prin evenimente care susțin și cultivă relațiile armonioase între generații, asociația pune accent pe educație ca fundament al dezvoltării personale și pe deschiderea către cultură, oferind astfel resurse și oportunități prin care contribuie la schimbarea în bine a comunităților vulnerabile. Pentru mai multe informații despre proiectele Asociației POT SĂ AJUT, accesați www.potsaajut.ro.

Despre PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 2,1 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și companie internaţională listată la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România aproape 429 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 196 de milioane de euro. Cu aproape 2.000 de angajaţi, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România.

Provident dezvoltă și susține proiecte de responsabilitate socială – programe de educație financiară, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate – în care a investit până acum peste 1,5 milioane de euro. Cu misiunea clară de a susține incluziunea financiară și socială, proiectele de investiție în comunitate se desfășoară sub umbrela Asociației Provident pentru Educație.

Sursa foto: Asociația „Pot să ajut”