Alexandra Căpitănescu a susținut o conferinţă de presă la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”

Înainte de îmbarcare, artista a participat la o conferință de presă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde s-a întâlnit cu fanii, care au venit să conducă delegația la plecarea spre Viena.

„Momentul mult așteptat a sosit. După luni intense de pregătire pentru semifinala din 14 mai, suntem gata să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest 2026. Pornim cu determinare, emoții constructive, curaj și mult entuziasm către cea mai mare scenă muzicală din Europa.

«Choke Me» este mai mult decât o piesă, este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună și șansa de a cuceri publicul. Ne dorim să-i facem mândri pe toți românii, atât prin prestația noastră, cât și prin revenirea pe scena Eurovision”, a transmis aceasta.

Alexandra Căpitănescu a mai transmis faptul că abia așteaptă să ajungă la Viena pentru a începe repetițiile oficiale, să se reîntâlnească cu ceilalți concurenți și să trăiască experiența unică din plin.

„Abia așteptăm să ajungem la Viena, să începem repetițiile oficiale, să ne reîntâlnim cu ceilalți concurenți și să trăim din plin această experiență unică. Le mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alături în aceste luni și care au contribuit la visul nostru – acela de a readuce România în competiție cu forță și încredere. Dacă și voi credeți în noi, nu uitați să ne votați în a doua semifinală, pe 14 mai, prin SMS sau online, folosind codul «03». Vă mulțumim!”, a declarat artista.

Artista va interpreta piesa „Choke Me”

Alexandra Căpitănescu va urca pe scena din Viena împreună cu colegii săi de trupă – Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă – pentru a interpreta piesa „Choke Me”, câştigătoare a finalei Selecţiei Naţionale din 4 martie 2026.

România trimite la Viena o echipă coordonată de Smaranda Vornicu, șefa delegației pentru Eurovision Song Contest 2026, alături de Iuliana Marciuc, responsabil de proiect, și reunește echipa artistică, tehnică, de producție și de promovare a participării României la ESC 2026.

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026. În 2023, aceasta a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Este absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală. După succesul înregistrat la „Vocea României”, Alexandra Căpitănescu și-a consolidat rapid cariera muzicală prin lansări de piese originale și colaborări.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

