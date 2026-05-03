Pentagonul a anunțat vineri un plan de a retrage 5.000 de soldați americani din Germania, dar nu a menționat ce baze vor fi afectate de această decizie criticată vehement de liderii republicani ai Comisiilor pentru Servicii Armate din Congresul SUA.

În opinia edilului Ralf Hechler, impactul economic asupra orașului Ramstein-Miesenbach va fi „dezastruos”, dacă baza aeriană pe care o găzduiește va fi inclusă în programul de retragere a trupelor.

O eventuală retragerea ar putea afecta până la 12.000 de persoane, incluzând familiile care s-au mutat odată cu soldații, estimează el.

Municipalitatea întreține infrastructura pentru a deservi numărul mare de rezidenți americani. „Dacă o mare parte ar pleca definitiv, ar fi o lovitură economică dureroasă”, avertizează el.

Impactul economic al prezenței militare americane în Ramstein se ridică la peste două miliarde de dolari pe an și include salariile, chiriile și contractele pentru firmele locale, notează DPA.

Alte orașe din regiune de unde trupele americane s-au retras după destrămarea Uniunii Sovieice și sfârșitul Războiului Rece nu și-au revenit niciodată, atrage atenția Hechler.

„Încă suferă și astăzi. Odată ce puterea economică dispare, de obicei nu se mai întoarce”, conchide primarul din Ramstein-Miesenbach.