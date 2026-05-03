Maia Sandu și Nicușor Dan merg cu același avion spre Erevan, la summitul Comunităţii Politice Europene

Maia Sandu și Nicușor Dan merg cu același avion la Erevan

Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, au călătorit împreună spre Erevan, Armenia, pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat în perioada 3–4 mai 2026.

Nicușor Dan a postat o fotografie pe Facebook din avion, alături de Maia Sandu.

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene”, a fost o parte din mesajul transmis de președintele României în descriere.

Grupul de Coordonare pentru Republica Moldova este un mecanism multilateral care sprijină securitatea și reziliența țării, având ca scop menținerea coerenței sprijinului internațional într-un context geopolitic complicat.

Summitul Comunităţii Politice Europene are loc în Armenia

Reuniunea de la Erevan are tema „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa” și este cel de-al optulea summit organizat sub egida CPE, un forum inițiat în 2022 de Franța, menit să promoveze cooperarea politică între statele europene.

Nicușor Dan și Maia Sandu au anunțat că vor participa la multiple sesiuni dedicate securității, democrației și rezilienței energetice.

Care sunt principalele puncte ale agendei lui Nicușor Dan în Armenia

Un alt punct central al agendei lui Nicușor Dan este co-prezidarea mesei rotunde „Reziliență democratică și amenințări hibride”, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović.

Dezbaterile vor aborda teme precum combaterea dezinformării, securitatea cibernetică și inteligența artificială.

„Vom susține necesitatea unor măsuri preventive eficiente împotriva dezinformării și interferențelor externe, pentru a evita transformarea vulnerabilităților actuale în riscuri structurale pe termen lung”, a subliniat președintele României.

În plus, Nicușor Dan va participa la reuniunea Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia, la care România este parte încă din 2025. Discuțiile vor viza combaterea traficului de droguri, reducerea fluxurilor financiare ilicite și integrarea dimensiunii sănătății publice în politicile antidrog, a mai anunțat Administrația Prezidențială.