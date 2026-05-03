Grecia fără avion: cele mai frumoase destinații la care ajungi ușor cu mașina din România

Care sunt cele mai frumoase destinații din Grecia la care ajungi ușor cu mașina din România

Mai este doar o lună până la venirea verii, iar românii deja visează la vacanțe pe plajele însorite ale Greciei, una dintre cele mai iubite destinații de vară.

Grecia oferă o varietate de locuri spectaculoase, de la golfuri cu ape limpezi, la orașe încărcate de istorie, toate la distanțe accesibile cu mașina. Potrivit Adevărul, iată câteva dintre destinațiile grecești de top pe care le puteți explora în această vară.

De la celebra insula Thassos, la misteriosul și magicul oraș Kavala și până la „cele trei brațe ale paradisului” din Halkidiki, destinațiile aflate în apropierea României îi cuceresc pe turiști. Nu trebuie să uităm nici de insulele din Marea Ionică. Deși drumul este mai lung, românii aleg să viziteze Zakynthos sau Corfu inclusiv cu mașina.

Kavala se află la 700 km de București și este orașul în care istoria și distracția se întâlnesc într-un adevărat spectacol.

Kavala este orașul care îi cucerește pe români prin istorie și plajele idilice

Aproximativ 700 de kilometri despart Bucureștiul de Kavala, o destinație care impresionează prin combinația sa unică între peisaje maritime și vestigii istorice.

În oraș, turiștii pot admira cetatea bizantină ce oferă o priveliște panoramică, apeductul roman spectaculos și portul animat.

În apropiere, plaja Ammolofoi atrage vizitatorii cu nisipul său fin și apa cristalină, fiind perfectă pentru o zi de relaxare. În plus, Kavala este punctul ideal de plecare cu feribotul către insula Thassos.

Insula Thassos este una dintre destinațiile preferate ale românilor

Cunoscută drept „insula verde”, Thassos este cea mai apropiată insulă grecească de România. Drumul cu feribotul din Kavala sau Keramoti durează între 35 și 70 de minute, iar mașina poate fi transportată cu ușurință.

Insula oferă experiențe de neuitat: Marble Beach, cu nisip din bucăți mici de marmură, păduri de pini răcoroase, sate tradiționale și un centru vechi plin de ruine antice.

Thassos este o destinație preferată de mulți români datorită frumuseții naturale și atmosferei relaxante.

Kassandra atrage prin stațiunile moderne și plajele bine amenajate, fiind ideală pentru familii și grupuri de prieteni.

Halkidiki oferă plaje spectaculoase și delicii culinare ce reușesc să cucerească orice inimă

La doar 760 de kilometri de București, peninsula Halkidiki se remarcă prin cele trei „brațe” ale sale: Kassandra, Sithonia și Athos, fiecare cu farmecul său aparte.

Kassandra atrage prin stațiunile moderne și plajele bine amenajate, fiind ideală pentru familii și grupuri de prieteni. Sithonia, în schimb, oferă o experiență mai sălbatică, cu golfuri izolate și taverne care servesc pește proaspăt.

Pentru cei interesați de istorie și spiritualitate, brațul Athos este renumit pentru mănăstirile sale ortodoxe.

De asemenea, o plimbare cu barca oferă o panoramă spectaculoasă a Muntelui Athos. La doar o oră distanță se află Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia, ideal pentru o escapadă urbană.

Stavros oferă o atmosferă relaxată, departe de aglomerația stațiunilor mari.

Stavros rămâne destinația iubitorilor de liniște

La poalele peninsulei Halkidiki, micul orășel Stavros este o destinație perfectă pentru cei care caută liniște și autenticitate.

Cu o plajă lungă, apă limpede și taverne tradiționale, Stavros oferă o atmosferă relaxată, departe de aglomerația stațiunilor mari. Este, de asemenea, un punct strategic pentru a explora plajele din Halkidiki sau Kavala, fără a fi nevoie să schimbați constant locul de cazare.