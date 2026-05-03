Mai întâi, Pîslaru i-a acuzat pe fostul ministru Adrian Câciu (PSD) și pe fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) că au mințit în decembrie 2023, când au prezentat Comisiei Europene ca fiind îndeplinite jaloane din PNRR care, în realitate, nu erau finalizate. După mai bine de doi ani, Comisia a comunicat Guvernului Bolojan că România va primi 350 milioane de euro din banii suspendați, dar va pierde aproape 459 de milioane de euro pentru neîndeplinirea a patru jaloane din cererea de plată nr. 3 din PNRR.

În replică, Adrian Câciu i-a transmis lui Dragoș Pîslaru că „după ce a pierdut bani din Cererea de Plată 3, ne spune că «a recuperat» 350 milioane euro” și l-a numit „incompetent obraznic”.

„Pentru cei care, obsesiv, urăsc PSD deși au ajuns ministri cu votul PSD și care își ascund incompetența dând vina pe alții, într-un limbaj grobian: Ciolacu nu mai este prim-ministru de fix un an! Din 5 mai 2025! Câciu nu mai e ministru la fonduri europene din 23 decembrie 2024. Câciu lăsase jalonul privind pensiile de serviciu îndeplinit, validat de Comisia Europeană. România urma să încaseze 231 milioane euro aferente jalonului 215. Incompetentul obraznic de astăzi a reușit să piardă 65 milioane de euro din acest jalon! De fapt, Pîslaru a pierdut în jur de 7,4 miliarde euro din PNRR”, a scris Câciu pe Facebook.

Și a continuat: „Cu tupeu, ne spune ca, de fapt, România a câstigat restul de bani. Păi banii aceia îi avea deja alocati! Și acum, după ce a pierdut bani din Cererea de Plata 3, ne spune că „a recuperat” 350 milioane euro. După ce presa îi spune că a pierdut 459 milioane euro, Pislaru e nem-tudom, PSD e de vina. Marketingul eșecului! Sau cum să fii penibil și să mai și semnalizezi!”.

În final, Câciu i-a transmis lui Pîslaru că Guvernul din care face parte va pleca acasă marți, 5 mai, după moțiunea de cenzură.

„L-am avertizat public pe Pîslaru ca pierde banii din Cererea de Plata 3. M-a făcut nepriceput! Acum 3 zile, Pîslaru a declarat public ca luăm toti banii din Cererea de Plată 3. E plină presa de declarația lui! A mințit! Ieri, s-a sucit, de fapt, l-a sucit Comisia care i-a aratat incompetența în toată splendoarea! De marti, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România!” a punctat fostul ministru PSD.

Se observă însă că Adrian Câciu a restricționat comentariile la postările sale de pe Facebook, la fel cum au făcut președintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, soția lui Manda și un politician extrem de influent în partid.

Dialogul de la distanță Pîslaru-Câciu a venit în plină criză politică, cu trei zile înaintea moțiunii de cenzură prin care PSD și AUR vor să răstoarne Guvernul Bolojan din care face parte și ministrul Pîslaru.

