Medicii avertizează: Cancerul de sân este descoperit prea târziu în România. Mamografia rămâne esențială

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și în România. Medicii avertizează că, deși metodele de diagnostic sunt accesibile, multe paciente ajung la specialist prea târziu, când opțiunile de tratament devin limitate.

Mamografia și ecografia mamară rămân principalele investigații care pot depista boala într-un stadiu incipient, atunci când șansele de vindecare sunt foarte mari.

România, în continuare sub media europeană la depistarea precoce

Statisticile arată că, anual, mii de femei din România sunt diagnosticate cu cancer de sân, iar o parte semnificativă dintre cazuri sunt descoperite în stadii avansate. Specialiștii spun că principala cauză nu este lipsa tratamentelor moderne, ci prezentarea tardivă la medic.

„Depistarea precoce crește șansele de supraviețuire la peste 90%. Din păcate, multe femei ajung la investigații abia când apar simptomele”, explică medicii.

Ce este mamografia și cui i se recomandă?

Mamografia este o investigație imagistică ce utilizează doze foarte mici de radiații pentru a identifica modificări suspecte la nivelul sânilor, uneori cu ani înainte ca acestea să poată fi simțite la palpare.

Este recomandată: femeilor peste 40 de ani, anual sau o dată la doi ani, celor cu istoric familial de cancer de sân sau oricând apar modificări suspecte, indiferent de vârstă.

În cazul femeilor tinere sau al celor cu sâni denși, ecografia mamară este investigația complementară esențială.

Semnele care ar trebui să trimită orice femeie la medic

Medicii atrag atenția că durerea apare rar în stadiile incipiente. Printre semnalele de alarmă se numără:

– noduli sau zone întărite în sân sau la subraț

– modificări ale formei sau dimensiunii sânilor

– secreții anormale la nivelul mamelonului

– modificări ale pielii (roșeață, retracții, aspect de „coajă de portocală”)

Chiar și în lipsa acestor semne, controalele periodice rămân esențiale.

Autoexaminarea nu înlocuiește investigațiile imagistice!

Autoexaminarea sânilor este utilă pentru a observa schimbări, însă nu poate depista leziuni foarte mici. „Sunt cazuri în care mamografia identifică tumori care nu pot fi simțite prin palpare”, spun specialiștii.

Unde pot face femeile din sectorul 4 mamografie și ecografie mamară?

Pentru femeile din București, în special din sectorul 4, accesul rapid la investigații este important. În clinicile private, precum Alfa Polyclinics, pacientele pot beneficia de: mamografie digitală, ecografie mamară, interpretare rapidă a rezultatelor, programări fără liste lungi de așteptare, prețuri accesibile.

Medicii recomandă ca investigațiile să fie făcute regulat, chiar și atunci când nu există simptome.

De ce începutul de an este un moment bun pentru controale

Specialiștii spun că primele luni ale anului sunt potrivite pentru evaluările medicale de rutină, inclusiv pentru screeningul mamar. Amânarea controalelor poate duce la întârzieri în diagnostic, cu impact direct asupra tratamentului.

Mesajul medicilor:

„Cancerul de sân nu mai este o sentință dacă este depistat la timp. Mamografia și ecografia mamară sunt investigații simple, dar esențiale, care pot salva vieți”, spun specialiștii.

Informații utile

Femeile care doresc să facă mamografie sau ecografie mamară se pot informa despre programări și oferte speciale pe site-ul www.alfapolyclinics.ro.

