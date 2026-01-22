Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a anunțat că lucrările de reparație la blocul energetic numărul 1 au fost finalizate.

Furnizarea de agent termic a reînceput miercuri, 21 ianuarie, la ora 20:00, dar nu toate casele s-au încălzit. Până vineri seara, cel mai probabil, lucrurile vor funcționa la capacitate normală, relatează publicația locală Cuvântul Libertății.

„Societatea Electrocentrale Craiova S.A. anunță finalizarea lucrărilor de reparații la blocul energetic numărul 1. Începând cu ora 20.00 s-au demarat manevrele de pornire a blocului energetic, urmând ca imediat după paralelul cu SEN să fie reluată furnizarea agentului termic la temperatura prevăzută în diagrama de reglaj temperaturi pentru regimul continuu de livrare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a fost comunicatul publicat pe secraiova.ro.

Craiova a rămas din nou, marți seara, fără căldură din cauza unei avarii la instalaţiile energetice, aceasta fiind a şasea oară de la începutul anului când locuitorii municipiului Craiova rămân fără căldură în plină iarnă pentru mai bine de 24 de ore.





