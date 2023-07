MedLife susține starea de bine la festivalurile verii: Electric Castle, Summer Well, Jazz in the Park, Festivalul SoNoRo Musikland și Smida Jazz Festival

La baza acestei strategii stau mai multe studii științifice care arată că muzica nu este doar o formă de artă, ci și un instrument terapeutic puternic. Astfel, potrivit acestora, muzica:

– reduce nivelul de cortizol, denumit și „hormonul de stres”. Un studiu realizat de Universitatea din Helsinki în 2021[1] arată că adulții care au ascultat atât selecții personale, cât și neutre de muzică, într-un mediu familiar (acasă) sau într-un mediu nou (în laborator), au avut „niveluri de cortizol reduse” semnificativ;

– aduce numeroase beneficii în tratamentele pentru sănătate mintală. Este concluzia unui amplu material publicat în 2021 în Frontiers in Psychology[2] în care sunt analizate 349 de studii privind utilitatea muzicii în tratarea unor afecțiuni psihice, precum schizofrenia, tulburarea bipolară sau depresia majoră, rezultatele acestora fiind în proporție de 68,5% pozitive;

– diminuează simptomele burnout-ului. Participanții la un studiu publicat în 2020, în Libyan J Med[3] fac parte din personalul dintr-un bloc operator, expus la diverse constrângeri, cum ar fi programul de lucru prelungit, condițiile medicale severe și consecințele grave în caz de malpraxis. Muzicoterapia a îmbunătățit semnificativ nivelul de stres al acestora, autorii studiului sugerând utilizarea pe scară largă a acesteia ca măsură preventivă „nefarmacologică, simplă, economică și neinvazivă.”

– te ajută să adormi. Un studiu din 2018 publicat în PLoS One[4] a arătat că 62% dintre respondenți au ascultat muzică de diverse genuri pentru a adormi. Sondajul a indicat că, pe lângă relaxare, muzica are abilitatea de a alunga gândurile negative care pot duce la insomnii.

– poate, literalmente, să vindece inima. Scientific American a publicat un studiu în 2021[5] care arată că, pentru pacienții cardiaci, ascultarea muzicii poate stimula sistemul cardiovascular, îmbunătăți fluxul sanguin și reduce tensiunea arterială.

Acestea sunt doar câteva dintre studiile recente care demonstrează că ascultarea muzicii este un fenomen complex, care implică modificări la nivel psihologic, emoțional, cardiorespirator și nu numai. Răspunsurile individuale la muzică sunt influențate de familiaritatea și preferințele din acest domeniu artistic. Pentru a acoperi o paletă cât mai largă de preferințe muzicale, MedLife a ales să susțină edițiile de anul acesta ale Electric Castle (19 – 23 iulie), Festivalul SoNoRo Musikland (14 – 23 iulie), Summer Well (11-13 august), Smida Jazz Festival (18 – 20 august) și Jazz in the Park (1-3 septembrie).

Pe lângă muzică, conexiunea socială și condiția fizică și psihică bună influențează starea de bine la festival. MedLife a ales să fie un partener activ la mai multe festivaluri ale verii din convingerea că beneficiile lor sunt inestimabile la nivel individual și comunitar. În acest sens, furnizorul de servicii medicale participă cu o activare inedită și interactivă care are în centru oglinda ca instrument de autoreflecție și sporire a încrederii în sine. Pe lângă experiența autocunoașterii, echipa MedLife se asigură că participanții rămân în cea mai bună formă a lor cu ateliere tematice, masaj și asistență medicală generală, foarte utilă în cadrul evenimentelor de o asemenea anvergură.

Festivalurile prin diversitatea lor reprezintă o platformă pentru cultivarea unei comunități unite, stimulează economia locală și promovează sentimentul de mândrie pentru locul în care trăim. Dincolo de impactul lor în societate, momentele de răgaz și de distracție sunt esențiale pentru echilibrul emoțional al fiecăruia dintre noi. Sunt motivele pentru care MedLife este un partener activ în menținerea unei stări de bine în rândul festivalierilor. Ina Ilie, Director de Comunicare MedLife

Pentru festivalierii care vor să-și verifice starea de bine, MedLife a pregătit două pachete de analize medicale: Festival Vibe și Festival Joy. Cei care se prezintă cu biletul de Electric Castle, Summer Well, Smida Jazz Festival și Jazz in the Park la recepție, în oricare dintre clinicile și punctele de recoltare MedLife din țară, beneficiază de un discount de 25% la unul dintre cele două pachete. Campania este valabilă până pe 30 septembrie, iar fiecare festivalier poate beneficia de discount o singură dată.

Despre Sistemul Medical MedLife

Sistemul Medical MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ‘M’.

În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare. Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

