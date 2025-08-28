Ce presupune microneedling-ul?

Microneedling-ul este o procedură cosmetică minim-invazivă care utilizează un dispozitiv dotat cu microace sterile pentru a crea puncții foarte fine la suprafața pielii. Aceste microînțepături declanșează procesul natural de reparare a pielii, stimulând producția de colagen și elastină – proteine importante ce mențin pielea fermă și suplă.

Acest tratament se adresează atât femeilor, cât și bărbaților, indiferent de vârstă sau tip de ten. Specialiștii recomandă microneedling pentru:

  • reducerea ridurilor fine sau a liniilor de expresie;
  • tratarea cicatricilor, inclusiv cele lăsate de acnee;
  • estomparea petelor pigmentare;
  • reducerea aspectului porilor lărgiți;
  • redarea luminozității pielii.

De exemplu, o persoană cu cicatrici discrete post-acnee observă, în general, o netezire treptată a suprafeței pielii după câteva ședințe, cu rezultate ce se văd din primele săptămâni.

Echipamente moderne pentru microneedling

În clinicile specializate, microneedling-ul se realizează cu dispozitive care respectă cele mai bune standarde de siguranță și precizie. Un exemplu des întâlnit este Dermapen, un aparat compact ce folosește 12-16 microace sterile pentru a genera mii de microcanale pe secundă. Operatorul reglează manual adâncimea acelor, adaptând tratamentul la nevoile fiecărei zone: pentru tenul sensibil din jurul ochilor se aleg ace mai scurte, iar pentru cicatricile mai adânci se folosește o setare mai mare.

În unele cazuri, specialiștii combină microneedling-ul cu radiofrecvență (terapie MicroLift), ceea ce ajută în tratarea cicatricilor pronunțate sau a pielii cu semne de laxitate.

Ce zone pot fi tratate cu microneedling

Tehnica microneedling atenuează o varietate de imperfecțiuni ale pielii. Poți alege această procedură pentru:

  • riduri și linii fine;
  • cicatrici post-acneice sau chirurgicale;
  • pete pigmentare rezultate după expunere la soare;
  • vergeturi;
  • pori dilatați;
  • piele ternă, lipsită de strălucire.

Tratamentul nu se limitează doar la față, ci se aplică și pe gât, decolteu, mâini sau scalp (unde susține stimularea creșterii firului de păr). De exemplu, femeile care au vergeturi pe abdomen sau coapse după sarcină pot observa o discretă estompare a acestora după mai multe ședințe, în timp ce persoanele cu pete pigmentare pe decolteu văd, de regulă, o uniformizare vizibilă a culorii pielii.

Cum decurge o ședință de microneedling

Întregul proces începe cu un consult medical, unde specialistul analizează pielea și stabilește un plan personalizat.

Pașii principali ai tratamentului sunt:

  1. Curățarea și dezinfectarea zonei.
  2. Aplicarea unei creme anestezice pentru confort.
  3. Reglarea adâncimii acelor în funcție de zona tratată.
  4. Realizarea efectivă a microneedling-ului, cu reperarea atentă a fiecărei zone.
  5. Aplicarea imediată a serurilor și vitaminelor, care penetrează mai eficient.
  6. Finalul ședinței – evaluarea reacțiilor imediate și oferirea indicațiilor post-procedură.
O sesiune durează în general între 30 și 60 minute. Disconfortul resimțit este minim, asemănător unei ușoare furnicături sau senzații de căldură, iar medicul ajustează mereu intensitatea pentru a garanta confortul pacientului.

Fiecare tip de problemă a pielii impune un plan diferit de tratament. Majoritatea clinicilor recomandă între 4 și 6 ședințe la intervale de 3–4 săptămâni pentru efecte vizibile de reîntinerire. Pentru cicatrici sau vergeturi, poate fi nevoie de mai multe sesiuni.

Îngrijirea pielii după microneedling

Respectarea recomandărilor specialiștilor contribuie la o recuperare rapidă și reduce potențialul de disconfort.

Sfaturi pentru perioada post-procedură:

  • Evită expunerea la soare timp de câteva zile și folosește protecție solară ridicată,
  • Nu aplica machiaj sau produse iritante minim 7 zile,
  • Folosește doar creme sau seruri calmante pe bază de panthenol, factori de creștere sau acid hialuronic,
  • Hidratează intens pielea,
  • Nu zgâria sau exfolia mecanic zona tratată.

După tratament, pielea se poate înroși ușor sau pot apărea mici umflături, dar aceste reacții dispar de obicei în două zile. O hidratare riguroasă și evitarea factorilor de stres cutanat favorizează o vindecare rapidă.

Riscuri, contraindicații și siguranță

Microneedling-ul efectuat în clinică, de către personal instruit și cu echipamente sterile, prezintă un profil foarte bun de siguranță. Totuși, nu toată lumea poate urma această procedură. Medicul poate indica amânarea tratamentului sau evitarea definitivă în anumite situații, cum ar fi:

  • afecțiuni dermatologice active (psoriazis, eczemă),
  • răni sau infecții deschise pe zona de tratat,
  • sarcină sau alăptare,
  • tratamente recente cu radioterapie.

Efectele secundare includ roșeață, senzație ușoară de umflare sau descuamare, care dispar dacă respecți recomandările medicale oferite după ședință.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Nu lua decizii privind procedurile estetice fără recomandarea unui dermatolog sau medic cu pregătire în domeniu.

Foto: Shutterstock

