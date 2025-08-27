Ele sunt necesare în anumite situații, formale, când pantalonul ar fi mult prea nepotrivit. Însă multe se întreabă cum arată acele rochii ce nu cunosc asprimea timpului. De-a lungul anilor, moda a cunoscut o schimbare uluitoare. Stilurile s-au succedat cu o viteză remarcabilă, în special în ultimele decenii.

Unele stiluri au dispărut așa cum au apărut. Totuși, există anumite modele de rochii pentru ocazii care au rezistat testului timpului. Vorbim despre acele piese asociate cu eleganța, rafinamentul, versatilitatea. Ce modele sunt clasice, mereu in trend, chiar și peste decenii?

Asta trebuie să știe orice femeie pasionată de fashion. Și, desigur, să caute un magazin sau atelier, care să le ofere ținutele dorite. Glamoshop, magazinul cu produse uimitoare, mereu atemporale, este o idee de unde ai putea să începi.

Eleganța uluitoare a rochiei negre 

Este cea mai cunoscută în epoca noastră. Nu există o piesă vestimentară mai purtată decât rochia neagră simplă. În limbajul universal al modei este cunoscută ca micuța rochie neagră. Deși aceasta culoare era asociat cu momente nefaste.

În special începând cu epoca victoriană, secolul următor a reușit o transformare. Coco Chanel, frantuzoaica cu viziune care a făcut istorie, a promovat rochia neagră. Simplitatea ei este specială, uimitoare. 

Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO
Recomandări
Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO

De asemenea, faptul că poate fi asortată cu absolut orice este un atu. Vei găsi multe rochii de dama pe Glamoshop, precum Misha, Morena sau Mia. O rochie neagră, bine croită, îți va pune în valoare silueta. Este potrivită pentru aproape orice tip de ocazie.

Va fi o soluție rapidă pentru orice fel de situație, chiar una neprevăzută. Probabil nu se va demoda vreodată, fiind mereu actuală, reinterpretată cu succes. O poți transforma la nesfarsit, cu o broșă sau niște pantofii roșii.

Rochia sirenă ca imagine a feminității

Anita Ekberg este numele care ne vine în minte. Frumoasa actriță, celebră pentru rolul sau din La Dolce Vita, poate fi considerată etalonul pentru această rochie. Trebuie să recunoaștem că rochia tip sirenă este una dintre cele mai flatante opțiuni.

Dacă dorești ceva care să îți pună corpul în valoare, acesta este piesa. Croiala sa urmează linia corpului până la genunchi, evazându-se ușor spre final. Vei fi elegnată, însă și senzuală în același timp. La Glamoshop rochia Reyna este un exemplu spectaculos, disponibilă în mai multe culori.

Este important că o asemenea piesă să poată fi confecționată din materiale de calitate. Asta pentru că formă ei necesită o potrivire perfectă, fără a face efecte inestetice. Când nu știi în ce să te îmbraci, alege modelul etern al rochiei sirenă.

PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Recomandări
PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Clasicul rochiilor midi mereu versatile 

Cum spuneam, rochiile lungi sunt în topul listei pentru ocazii speciale. Asta nu înseamnă că nu poți alege o altă lungime. Rochia midi, cu o croială clasică, poate fi o alegere inspirată. Această piesă are de obicei o lungime până la genunchi sau puțin sub.

Dacă evenimentul este semiformal, o poți alege fără probleme. Însă o rochie, precum Anais sau Sophie de la Glamoshop poate fi integrată și la o ocazie mai pretențioasă. Aceste ținute creează un look rafinat, dar confortabil.

Un mare avantaj al acestei rochii este că se potrivește oricărui tip de siluetă. Efectul vizual este unul armonios. Rochia midi a apărut acum 100 de ani, fiind varianta relativ tânăra a ținutelor feminine. Totuși, va rămâne mereu preferata tuturor.

Delicatețea atemporală a frumoasei dantele

Nimic nu este mai feminin decât dantelă. Iar o rochie realizată din acest produs va fi o piesă valoroasă în garderobă. Rochia poate fi toată din dantelă, sau cu anumite detalii elegante. Thalia este, de exemplu, rochia cu un corset din dantelă care te va uimi.

În orice caz, dacă ai ales o rochie din dantelă, trebuie să știi că acestea nu se demodează. Dantelă este perfectă în orice culoare. Totuși, alege pentru ocazii culori precum negru, nej, burgund. Alb este dedicat mireselor.

Un livrator nepalez din București a fost bătut pe stradă fără niciun motiv: „Ești un invadator”
Recomandări
Un livrator nepalez din București a fost bătut pe stradă fără niciun motiv: „Ești un invadator”

Desigur, nu este interzis să ai câteva aplicații din dantelă albă.  Rochiile total din dantelă sunt mai pretențioase. Este nevoie de o silueta definita. Însă chiar dacă nu te incadrezi, poți alege doar aplicații. 

O rochie cu istorie în spate

A fost inspirată din stilul greco-roman, captând atenția în perioada neoclasică. Modelul empire este ușor de recunoscut. Are o croială care accentuează bustul, materialul coboarand lejer pe sub acesta. Sunt celebre ținutele din perioada napoleoniană, ale Împărătesei Josephine.

Sau ne putem face o idee urmărind ecranizări ale celebrelor romane ale lui Jane Austen. Este o ținută extrem de confortabilă. Dacă este realizată din materiale prețioase, o poți purta la evenimente formale.

Rochiile empire sunt perfecte pentru femeile cu bust proeminent sau celor care doresc să pară mai înalte. Este rochia elegantă, care te face însă să ai un aer diafan, aproape ireal. Trebuie să deținem măcar o rochie precum cele amintite mai sus.

Nu se știe când vom avea nevoie de o astfel de ținută formală. Ele reprezintă o investiție ce va fi valorificat printr-o apariție de vis. Glamoshop este locul care îți oferă multe dintre aceste modele de rochii. Pe site poți să descoperi inclusiv alte tipuri de ținute, care te vor ajuta să-ți creezi un outfit.

Aceste modele permit reinterpretări constante. O rochie atemporală te scoate din impas atunci când nu știi ce să porți. Îți oferă încrederea necesară pentru că prezența ta să fie una memorabilă. Așadar, dacă vrei să construiești o garderobă elegantă, include aceste modele de rochii. Glamoshop te poate ajuta în acest sens.

Sursa foto: freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
GSP.RO
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
GSP.RO
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
Parteneri
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Libertateapentrufemei.ro
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Bătaia încasată de un livrator din Bangladesh pe o stradă din București fără motiv este din cauza AUR, spune Alexandru Muraru
Știri România 27 aug.
Bătaia încasată de un livrator din Bangladesh pe o stradă din București fără motiv este din cauza AUR, spune Alexandru Muraru
Răspunsul ANRE, după ce ministrul Energiei a cerut verificarea furnizorilor: nu e responsabilitatea noastră. Bogdan Ivan, trimis la Finanțe
Știri România 27 aug.
Răspunsul ANRE, după ce ministrul Energiei a cerut verificarea furnizorilor: nu e responsabilitatea noastră. Bogdan Ivan, trimis la Finanțe
Parteneri
Povestea incredibilă a unui prizonier ucrainean. A scăpat cu viață după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Adevarul.ro
Povestea incredibilă a unui prizonier ucrainean. A scăpat cu viață după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4”
Stiri Mondene 27 aug.
Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4”
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Stiri Mondene 27 aug.
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
ObservatorNews.ro
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Libertateapentrufemei.ro
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Mediafax.ro
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Un mire a murit la propria nuntă, după ce a fost împușcat accidental de sora soției sale
KanalD.ro
Un mire a murit la propria nuntă, după ce a fost împușcat accidental de sora soției sale

Politic

Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Politică 27 aug.
Ilie Bolojan a dezvăluit ajutorul militar dat Ucrainei de către România: „Muniție de producție sovietică”
Sorin Grindeanu confirmă informațiile Libertatea după discuția cu Nicușor Dan: PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR
Politică 27 aug.
Sorin Grindeanu confirmă informațiile Libertatea după discuția cu Nicușor Dan: PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR
Parteneri
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Spotmedia.ro
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să dispăreți”. Reacția companiei
Fanatik.ro
Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să dispăreți”. Reacția companiei
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile