Ce este, mai exact, nisipul tofu?

Numele creează puțină confuzie, nu se folosește tofu propriu-zis în litiera pisicii. Nisipul tofu sau așternutul tofu este făcut din pulpa de soia rămasă după ce boabele sunt procesate pentru lapte de soia sau tofu. Practic, acest material ar fi aruncat oricum, așa că producătorii l-au transformat într-un așternut natural, sub formă de granule cilindrice, ușoare și moi pentru lăbuțele pisicii.

Fiind un produs natural, este complet non-toxic, spre deosebire de nisipul clasic de argilă, care poate conține praf de silice, o substanță ce poate afecta plămânii atât ai pisicii, cât și ai stăpânului, dacă este inhalată pe termen lung. Produsul este disponibil atât în varianta Tofu, cât și în varianta Rice, oferind aceeași siguranță și performanță, astfel încât poți alege opțiunea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale.

De ce este o alegere atât de bună

Nu lasă praf. Una dintre cele mai frecvente nemulțumiri legate de nisipul clasic e praful fin care se ridică atunci când pisica sapă sau când tu cureți litiera. Granulele de tofu nu sunt prăfoase, ceea ce contează mult dacă tu sau pisica ta aveți sensibilități respiratorii.

Nu se împrăștie prin casă. Pentru că granulele sunt mai mari decât particulele de nisip clasic, nu se prind atât de ușor de blăniță și lăbuțe. Asta se traduce prin mai puțin timp pierdut cu curățenia.

Sigur, chiar dacă pisica bagă botul. Multe pisici, mai ales cele curioase sau puii, mai gustă din nisip din pură curiozitate. Cu nisipul de argilă, asta poate fi periculos. Argila se poate umfla în stomac și poate crea blocaje. Nisipul tofu pentru pisici, fiind din materie primă alimentară, nu ridică această problemă.

Se aglomerează frumos și e ușor de curățat. Când vine în contact cu lichid, tofu formează bulgări fermi, care se scot ușor cu lopata, fără să se sfărâme peste tot în cutie.

Prietenos cu mediul. Fiind făcut din soia, o resursă regenerabilă, și fiind biodegradabil, are un impact mult mai mic asupra mediului decât argila, care se extrage prin minerit de suprafață.

Bineînțeles, are și câteva mici dezavantaje de care merită să știi: costă puțin mai mult decât nisipul clasic, iar dacă e depozitat în condiții umede, se poate mucegăi, așa că păstrează-l într-un loc uscat și aerisit.

Ce spun alți stăpâni de pisici

Am răsfoit discuții din comunități de pasionați de pisici și părerile sunt, în general, pozitive. Mulți stăpâni care au trecut de la argilă la tofu observă că ajung să folosească mai puțin nisip lunar și că mirosul e mai bine ținut sub control, mai ales atunci când formula conține cărbune activ. Cel mai des menționat „minus” e faptul că unele pisici mai curioase încearcă să ronțăie din granule la început, fiind un motiv în plus să alegi un produs sigur pentru ingestie, exact ca nisipul tofu.

Recomandarea noastră: Signature7 Așternut Igienic Tofu pentru Pisici

Dacă vrei să faci trecerea la nisip tofu, Signature7 este o opțiune solidă, gândită special pentru casele cu pisici pretențioase (și stăpâni la fel de pretențioși).

Ce include acest așternut:

Zero praf: formulă gândită special pentru pisicile și stăpânii cu sensibilități respiratorii.

Aglomerare rapidă: granulele super-compacte formează bulgări solizi aproape instant, ușor de scos cu lopata.

Control avansat al mirosului: reduce până la 99% din mirosurile neplăcute și inhibă dezvoltarea bacteriilor, menținând litiera igienică mai mult timp.

Delicat cu lăbuțele: particulele pe bază de plante nu se lipesc de blăniță și oferă o suprafață moale, ideală și pentru pisicile mai sensibile.

100% biodegradabil: poate fi aruncat la toaletă sau folosit ca îngrășământ pentru grădină.

Disponibil în mai multe arome fine: de la căpșuni, lavandă sau lămâie, în funcție de ce preferă familia ta.

Cu o cantitate de 2,5 kg, un sac ține suficient de mult pentru o pisică într-o casă cu o singură litieră, iar combinația dintre siguranță, confort și control al mirosului îl face o alegere echilibrată pentru cei care vor să facă trecerea de la argilă la o variantă mai naturală.

Cum faci tranziția fără stres pentru pisică

Pisicile sunt creaturi ale obiceiului, așa că o schimbare bruscă de nisip poate fi respinsă. Iată pașii simpli pentru o tranziție lină:

Nu schimba nimic altceva. Păstrează aceeași cutie, în aceeași locație. Amestecă treptat. Începe cu un raport de 80% nisip vechi și 20% nisip nou, apoi crește proporția de tofu în fiecare săptămână. Lasă stratul de deasupra cu nisipul vechi la început, ca pisica să recunoască senzația familiară. Oferă recompense. Dacă pisica ta e motivată de recompense, un răsfăț după ce folosește cu succes noua litieră poate ajuta.

Concluzie

Nisipul tofu combină practic tot ce își doresc stăpânii de pisici: mai puțin praf, mai puțină mizerie prin casă, siguranță în caz că pisica gustă din el și un impact mai mic asupra mediului. Iar dacă vrei să încerci, un produs precum Signature7, cu formula sa fără praf, este un punct de plecare de încredere pentru tine și pisica ta.

Foto: Sipica

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