Metricii calitativi după care evaluăm o campanie de publicitate ar trebui, în mod normal, să conteze mai mult decât cei cantitativi cu care ne-am obișnuit. În practica uzuală, de cele mai multe ori ne rezumăm la click-uri și afișări – ceea ce (poate) este suficient ca metrici de bază. Dar realitatea este că un număr redus de campanii sunt măsurate cu adevărat pe un spectru larg de indicatori, în timp ce restul rămân într-o zonă incertă – știm câți oameni au văzut o campanie de publicitate, dar nu știm și cum primesc mesajul și cum îi determină să-și schimbe atitudinea sau acțiunea vizavi de un brand. Odată cu evoluția sistemelor de livrare publicitare, este firesc să ne actualizăm și indicatorii de analiză a campaniilor.

Aici intervine Brand Lift, soluția lansată de Ringier România în premieră în piața românească de publicitate. E timpul să ne concentrăm la datele care contează cu adevărat. Soluția Brand Lift are o misiune simplă: evaluăm intenția publicului de a acționa și de a cumpăra un produs sau serviciu după ce este expus la o campanie de publicitate. Doar așa putem afla ce efecte reale are o campanie de publicitate în rândul publicului țintă.

Prin soluția Brand Lift, clienții de publicitate ai Ringier România află dacă publicul țintă a observat reclama, dacă a conștientizat-o, dacă o preferă și, scopul final, dacă are intenția să achiziționeze acel produs sau serviciu. Dincolo de evaluarea eficienței unei campanii de publicitate (în timp real), Brand Lift (by Ringier) devine și un instrument excelent de media-planning pe baza datelor obținute în campaniile anterioare.

Noul serviciu vine în sprijinul clienților publicitari și e evoluția firească spre o piață de publicitate matură. Pe lângă modelul de media-buying de awareness pe site-uri locale, cu care suntem deja obișnuiți, avem nevoie de astfel de soluții tehnologice, ca Brand Lift (by Ringier), prin care obținem analize calitative, optimizări de audiențe și optimizări de creative (vizualuri, headlineuri etc.).

Ringier România ajunge lunar la 43% din utilizatorii de internet din România (măsurat ca regie de publicitate), conform datelor SATI (BRAT). Soluția Brand Lift de evaluare calitativă era evoluția firească, pentru a măsura și a oferi clienților de publicitate un grad foarte ridicat de relevanță pentru campaniile lor.

În afara țării, în mod special în Europa Centrală sau în S.U.A., astfel de soluții de evaluare calitativă sunt folosite în majoritatea campaniilor publicitare, sistem de evaluare care va deveni, în curând, standard de piață. Instituțiile media faimoase care folosesc deja astfel de soluții sunt Axel Springer, The Telegraph, The Guardian, The Washington Post, Bloomberg.

Serviciul este disponibil la cerere pentru campaniile de publicitate derulate în site-urile publisherului Ringier România, cât și cele din regia de vânzări. Informații suplimentare și cereri de ofertă, la reprezentanții de vânzări Ringier.

Grupul Ringier este o companie media multinațională. Fondat în 1833, Grupul Ringier are investiții importante în digital, print, stații de radio și producții de televiziune. Din portofoliul său fac parte, de asemenea, numeroase platforme web și de telefonie mobilă, precum și tipografii. Ringier este o companie elvețiană de familie cu sediul la Zürich. În România, Ringier activează din 1992 și este cea mai mare companie de publishing.

