Fie că vorbim despre război, inflație, iminența unei crize economice, amenințarea lipsei gazelor și a energiei electrice, toate acestea sunt provocări reale cu care ne confruntăm la final de 2022, dar despre care se vorbește doar cu negativism, fără a încuraja populația că va depăși această perioadă dificilă. Purcari crede că oamenii au nevoie de susținere, au nevoie să simtă că sunt înțeleși pentru a găsi puterea de a rămâne optimiști și de a vedea că orice problemă are și soluții. Ajutându-se de serie de imagini grăitoare, Purcari amintește că cea mai importantă este atitudinea: să nu ne dăm bătuți niciodată. Inspirată chiar din propria istorie de aproape 200 de ani, ideea centrală a fost transpusă prin folosirea unor cadre emoționante ca metafore ale provocărilor cu care ne confruntăm în ultima perioadă.

„Noi, nu! Niciodată nu ne vom pierde credința! Acesta este sloganul care ne conduce. Nu ne vom lăsa influențați de lucrurile negative care se întâmplă în jurul nostru, vom lupta pentru binele tuturor și ne vom menține poziția fermă atât ca oameni, cât și ca brand, așa cum am făcut dintodeauna. Este datoria noastră să îi inspirăm pe oameni să depășească orice obstacole. Campania pe care o pornim este un proiect de suflet pentru Purcari, în care lăsăm imaginile să vorbească în numele nostru. Ne-am dorit să surprindem prin ele întregul concept, am sumarizat frământările oamenilor din această perioadă, precum insecuritatea națională, grija facturilor pe timpul iernii, perioada grea a pandemiei, dar am încheiat prin ceea ce vrem să transmitem de fapt: speranță, putere, consecvență, încredere în forțele proprii și în faptul că binele va învinge. Întotdeauna!”, a declarat Victor Bostan, CEO Purcari Wineries Group.

Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne Purcari. Din 1827.

Cu o călătorie ce a început din anul 1827, presărată cu provocări specifice industriei și vremurilor, Vinăria Purcari a demarat această campanie inspirându-se chiar din propria istorie. La ora actuală, prin devotamentul față de brand și valorile sale, multă muncă și statornicie, vinăria a ajuns să fie cea mai premiată din Europa Centrală și de Est la Decanter London 2015-2021 și printre cele mai bine cotate pe Vivino, cu un scor mediu de 4,1, bazat pe un număr de peste 70.000 de recenzii, iar în anul 2021 a devenit cea mai premiată vinărie din lume, ca număr de medalii la competițiile internaționale ale momentului. Vinăria Purcari face parte din Grupul Purcari Wineries care este listat la Bursa de Valori din București.

