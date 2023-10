Medicina fusese deja o alegere nu doar ușoară, cât naturală, căci mama, tatăl și bunicul, sunt toți medici. Și cu doi dintre ei chirurgi, în anul șase tindea să meargă și el tot spre chirurgie generală. Atunci a venit fratele său cu cadoul sub forma cărților de chirurgie plastică. „Sunt un fel de biblie a chirurgiei plastice și nu știu dacă a fost cu un scop sau o sugestie, dar m-am apucat să răsfoiesc. Pe parcursul lor, m-am îndrăgostit de chirurgia plastică, de cât e de complexă”, își aduce aminte Dr. Muntean.

Bunicul s-a simțit dezamăgit că nu a ales tot chirurgia generală, căci o vedea ca pe o meserie mai potrivită unui bărbat și implicit, nepotului său. Tatăl, dimpotrivă, l-a sprijinit în urmarea unui drum diferit de al său. Și fiecare dintre ei și-a adus contribuția în evoluția lui, iar Dr. Maximilian Muntean spune acum cu sinceritate că a luat cea mai bună decizie. De altfel, nici nu s-ar vedea practicând o altă specialitate din medicină.

„Cu cât afecțiunea e mai severă, cu atât te împrietenești mai tare cu pacienții”

A început să practice într-un spital de urgențe, unde și-a reconfirmat că specializarea aleasă, chirurgia plastică, implică multă muncă reconstructivă, ceea ce l-a și atras de la bun început. Îi permite constant să ajute oameni care au luptat cu diferite tipuri de tumori și au trecut prin diverse traumatisme. „Sunt foarte multe cazuri care te marchează pe parcursul carierei. Dacă ești empatic, nu poți să nu fii emoționat și mișcat. Cu cât afecțiunea e mai severă și evoluția e mai grea, cu atât te împrieteneștimai tare cu pacienții”, povestește el despre relațiile pe care le leagă cu pacienții săi.

Recomandări Revolta primarilor după ce ministrul de finanțe, Marcel Boloș, le-a cerut să înceteze cu parangheliile de final de an: „Asta e aroganță. Vrea să fim în bezna comunistă?”

În schimb, chirurgia estetică a început să-și facă loc în practica doctorului Muntean ceva mai târziu. A început s-o practice pentru că îi întregește paleta de mișcare în domeniu. Căci, la rândul său, partea estetică implică o cazuistică bogată care, dincolo de procedurile clasice pe care le asociem cu domeniul, îl ajută să rămână la curent cu cele mai noi tehnologii, proceduri, cazuri etc.

Umanitatea, trăsătura cheie a medicului bun

„Un medic bun e permanent la curent cu meseria pe care o face, încearcă și reușește să fie la actualitate cu tot ce se publică și tot ce se face în domeniul lui. Lucrurile avansează într-un ritm amețitor, incomparabil cu acum 10 sau 20 ani, de exemplu. Dacă nu citești toată ziua, dacă nu faci un efort continuu, nu pot să fii la zi. Și dintr-un moment, mi se pare cumva nedrept față de pacienți, față de oameni bolnavi, să nu poți să le oferi cel mai bun tratament”, explică Dr. Muntean modul în care se raportează la meseria lui și ce implică pentru el a fi un medic bun.

La fel de important, chiar mai important, consideră el, că este să fii uman, să fii abordabil, să fii un om care glumește și vorbește de la egal la egal cu orice pacient, fără să-l facă să se simtă inferior sau speriat.

Recomandări CORESPONDENȚĂ VIDEO DIN ISRAEL. Acasă la o familie care așteaptă ca, pe baza testelor ADN, să afle dacă nepotul de 27 de ani a fost ucis la festivalul de muzică Nova sau este prizonier al Hamas în Gaza

Cred că e cel mai important lucru pentru mine și mi se pare important să poți face asta și după mai mulți ani în domeniu, să nu blazezi.

Ce îl ajută să-și păstreze umanitatea și conexiunea la realitatea de zi cu zi a pacienților e sistemul hibrid în care lucrează. Își împarte timpul între sistemul privat, în cadrul Spitalului MedLife Humanitas din Cluj, și cel de stat. În sistemul privat, care asigură o experiență mai lină, mai plăcută și condiții mai bune, practică multă chirurgia estetică, pe care sistemul de stat nu o include sub nicio formă. În cadrul celui de-al doilea, rămâne pentru că își dorește să ajute cât mai mulți oameni, mulți dintre ei cu cazuri grave și complicate.

Chirurgia plastică, cea mai bună alegere pe care a făcut-o

Dr. Maximilian Muntean efectuează frecvent proceduri de reconstrucție imediată cu implant după mastectomie și își amintește de multe paciente cu cazuri complexe și povești emoționante. Printre ele, o pacientă cu mastectomie și iradiere, pe care a tratat-o în 2021. Din cauza mastectomiei, a limfadenectomiei (procedura prin care se îndepărtează ganglionii din axilă) și a radioterapiei, pacienta a dezvoltat o complicație gravă – limfedem al brațului. Acest limfedem se mai numește braț gros chirurgical și poate să apară după limfadenectomie, fiind extrem de debilitant pentru paciente. Presupune acumulare de lichid limfatic în țesuturi, numeroase infecții și, în final, posibilitatea de a-și pierde complet funcția mâinii.

Recomandări De ce e vitală întrebarea care frământă societatea ucraineană: Kievul e dator Occidentului pentru sprijin sau Vestul e dator ucrainenilor pentru lupta lor?

„La această pacientă am utilizat o tehnică nouă de reconsțrucție pentru a rezolva ambele probleme – și reconstrucția mamară, și limfedemul. Am realizat reconstrucție mamară cu un țesut recoltat de la nivel abdominal, care e detașat complet de corp cu vase de sânge și apoi plasat la nivel toracic unde se realizează anastomozele vasculare (se reface legătura vasculară cu corpul în altă locație). Pe lângă acest țesut, am transferat și ganglioni recoltați de la nivel inghinal pentru a rezolva și limfedemul (ganglionii au fost transferați cu vase în locul celor scoși la limfadenectomie). Operația a durat 11 ore și a fost un succes deplin”, povestește medicul.

Operații precum aceasta, pe lângă multe altele, îi oferă atât satisfacția că este un medic bun și profesionist în adevăratul sens al cuvântului, dar și bucuria că își ajută pacienții. Iar faptul că are tot ce-i trebuie pentru a-și face treaba cât mai bine, îl bucură cu atât mai mult.

***

Articolul face parte din campania “Oameni Fericiți, Medici Buni”

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură, ne inspiră și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni care știu să se apropie de pacienți, să îi trateze cu grijă și empatie, să inspire încredere. Experimentați, parte din cea mai mare platformă de diagnostic și tratament din România și ajutați de cele mai noi tehnologii, ei nu uită nicio clipă să fie, la rândul lor, oameni. Și asta pentru că dincolo de talent, vocație, experiență și abilități profesionale, ei sunt ghidați de două lucruri esențiale: iubirea față de oameni și fericirea lor, care îi inspiră și le oferă satisfacția misiunii împlinite cu succes la finalul fiecărei zile.

Iubim să vedem oameni fericiți, iar asta ne face medici buni.