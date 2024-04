Potrivit Meduza, care citează un canal de Telegram, familia lui Demidenko a fost anunțată despre deces luni, 8 aprilie, abia la trei zile de la producerea morții acestui bărbat în vârstă de 61 de ani.

Filiala din Belgorod a Administrației Penitenciare din Rusia susține că Aleksandr Demidenko s-a sinucis în data de 5 aprilie în Centrul de reținere și arestare preventivă nr. 3 din Belgorod. O anchetă a fost deschisă în acest caz, a precizat sursa citată, afirmând totodată că primele investigații nu indică semne de „moarte violentă”.

„Cred că tatăl meu s-a sinucis, deoarece pentru o persoană atât de activă și iubitoare de libertate gândul unei posibile viitoare întemnițări era insuportabil. El fusese deja ucis psihologic timp de șase luni într-un centru de arestare preventivă, fără vizite din partea familiei sale și nici măcar fără cărți”, a scris fiul voluntarului rus pe Telegram, potrivit Meduza. Ulterior, fiul lui Demidenko a editat postarea și a eliminat referirea la posibila sinucidere a tatălui său.

Răpit, percheziționat și reținut sub diverse acuzații

Aleksandr Demidenko a fost reținut de două ori în octombrie anul trecut, prima dată sub acuzația de consum de alcool în spațiul public, iar a doua și ultima dată sub acuzația de „nerespectare a regimului armelor”.

Polițiștii susțin că au găsit arme din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939-1945) pe proprietatea lui Demidenko. Natalia, soția lui Aleksandr Demidenko, a respins în instanță acuzația privind „nerespectarea regimului armelor”.

Bărbatul a intrat în atenția structurilor de securitate din Rusia după ce a participat la manifestații antirăzboi și a ajutat circa 900 de ucraineni, conform Radio Svoboda, să se întoarcă acasă. Mulți dintre ucrainenii repatriați au fost găzduiți în casa sa înainte de trecerea frontierei.

Aleksandr Demidenko a fost dat dispărut pe 17 octombrie 2023 la punctul de control Kolotilovka, din regiunea Belgorod, după ce a ajutat o femeie în vârstă să se întoarcă în Ucraina. Trei zile mai târziu, un echipaj de poliție și un grup de luptători ceceni l-au adus acasă și au efectuat o percheziție în timpul căreia s-ar fi găsit o grenadă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Soția sa l-a văzut în acea zi cu vânătăi pe corp, probabil din cauza bătăilor încasate în timpul dispariției forțate.

La câteva ore după perchiziția proprietății sale, Demidenko a fost reținut pentru zece zile sub acuzația că a consumat alcool într-un spațiu public. Eliberat în ultima zi a termenului, a fost arestat din nou, a doua zi, sub acuzația de „nerespectare a regimului armelor”. Ulterior, autoritățile ruse au deschis un alt dosar pe numele său, sub acuzația de trădare. Cu toate acestea, arestarea preventivă i-a fost prelungită de mai multe pentru acuzația legată de arme.

Publicația rusă de investigații iStories scrie că Aleksandr Demidenko ar fi trebuit să fie transferat la Sankt Petersburg pentru un proces sub o acuzație mai gravă decât cea referitoare la arme.

