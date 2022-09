Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Dincolo de acest avantaj mai există și acela de a putea achiziționa produsele de care avem nevoie pentru pitici la cele mai avantajoase prețuri. Aceste beneficii sunt oferite clienților săi de către Nichiduță.ro, unul dintre cele mai mari magazine online dedicate copiilor.

Lansat în 2009, platforma a reușit într-un timp relativ scurt să se afirme pe piața online și chiar să ocupe un loc important în topul preferințelor clienților români datorită unei game complete de produse care constă în peste 100.000 de produse, dar și a campaniilor derulate de-a lungul timpului.

Nichiduță.ro se adresează copiilor și părinților de toate vârstele, punându-le acestora la dispoziție o gamă foarte variată de articole la cele mai bune prețuri fără ca aceștia să mai fie nevoiți să piardă timp în magazinele de specialitate.

Platforma își extinde în permanență gama de produse și oferă o varietate de articole la cele mai competitive prețuri. Astfel, ai posibilitatea să alegi dintr-o gamă de articole precum jucării de interior și de exterior, cărucioare și scaune auto pentru copii, articole pentru camera copilului, alimente pentru bebeluși și copii, produse de igienă și îngrijire, articole pentru femei însărcinate, articole necesare pentru grădiniță și școală, haine și încălțăminte, etc. Toate produsele respectă cele mai înalte standarde de calitate, fiind 100% originale.

Magazinul și-a obișnuit clienții cu numeroase promoții și reduceri importante la toate gamele de produse care au darul să-i determine pe cumpărători să achiziționeze exact ceea ce li se potrivește cel mai bine pentru ei și nevoile lor. Astăzi, Nichiduță.ro scoate la vânzare produse de calitate la cele mai avantajoase prețuri în campania „Best baby deals”, care oferă reduceri care ajung până la 54%.

Atunci când amenajezi camera bebelușului, primul lucru la care te gândești este pătuțul unde va dormi cel mic, iar o variantă de luat în calcul este Pătuț Nichiduță White Mini Cot cu laterală culisantă 90×40 cm. Este tratat cu vopsele și lacuri ecologice pe bază de apă conform normelor și reglementărilor europene și, deci, nu reprezintă nici un pericol pentru sănătatea celui mic. Înălțimea la care se poate regla somiera sunt 34, 39, 44 și 49 cm, iar dimensiunile exterioare sunt 94 x 46 x 88 cm.

Pentru părinții care caută soluții de transport auto în condiții de siguranță sporită pentru copiii lor Scaun auto cu isofix 9-36 kg Ferris Dark Grey reprezintă o alegere foarte bună. Este recomandat pentru grupele I, II și III (greutatea 9-36 kg sau circa de la 1 an până la 12 ani) cu fața la direcția de mers. Are o formă ergonomică și este dotat cu pernă frontală, care acționează ca un airbag în caz de impact. Are dimensiunile 45 x 42 x 58 cm și o greutate de 7,5 kg.

Dacă dorești pentru bebelușul tău un cărucior de calitate la un preț foarte avantajos îți recomandăm Cărucior 2 in 1 transformabil cu suspensii Divaina True Blue. Căruciorul „all-season” este ușor de adaptat tuturor anotimpurilor, dispune de un cadru modern, ușor, elegant, compact și destul de ușor (12,1 kg), care îl face ideal pentru călătoriile în care timpul și spațiul sunt prioritare. Componentele sunt ușor de montat pe cadru, în timp ce modulul landou se transformă în modul sport cu mare ușurință.

Mașinuța fără pedale cu mâner parental Lamborghini Centenario Green este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 3 an, iar greutatea maximă admisă este de 23 kg. Este un model versatil „2 în 1” potrivit pentru toate etapele de creștere ale copilului. Se poate utiliza fie cu mâner parental de împingere cu sistem de ghidaj al roților din față, fie ca vehicul fără pedale care este acționat de cel mic cu ajutorul piciorușelor, ceea ce îl ajută să-și dezvolte musculatura, dar și echilibrul. La acest produs beneficiezi de o reducere importantă de 55%.

Dacă locuiești la curte și dorești să-i amenajezi copilului tău un loc de joacă poți achiziționa Căsuța pliabilă pentru copii Pilsan House, la care Nichiduță.ro oferă un discount de 37%. Aceasta este recomandată atât fetițelor, cât și băieților cu vârste de 3-6 ani, are dimensiunile 110x92x109 cm și are uși ce se deschid care fac experiența de joc mai realistă. De asemenea, căsuța este prevăzută cu un sistem inovativ de pliere, fiind foarte ușor de asamblat.

În cazul în care copilului tău îl place „să gătească”, atunci Bucătăria Moni din lemn pentru copii Smart nu trebuie să lipsească din camera acestuia. Setul este fabricat din lemn, are un design original extrem de realist și include tot ceea ce are nevoie un bucătar. Acesta este format din cuptor cu microunde, cuptor, chiuvetă cu baterie, frigider, mașină de spălat, are o greutate de 11,5 kg și măsoară 80x29x78,5 cm.

Joaca reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea mentală, emoțională, socială și fizică a copiilor așa că trebuie să fim foarte atenți ce jucării cumpărăm pentru cei mici. Dacă doriți să le luați acestora jucării de calitate la prețuri accesibile Nichiduță.ro vă oferă această posibilitate și scoate la vânzare o gamă variată de produse din care puteți alege cele mai potrivite articole. De asemenea, și proaspeții părinți au la dispozițiecele mai bune oferte la articolele dedicate bebelușilor.

