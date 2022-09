Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Pe lângă produsele din ofertă, retailerul online oferă și o serie de servicii specializate și de calitate, precum asamblare sistem, montare componente, update de BIOS, diagnosticare, asistență software și altele.

Trebuie să știi că PC Garage este singurul magazin online care oferă facilitatea numită „istoric preț”, care le oferă clienților posibilitatea să se informeze în legătură cu evoluția prețului unui produs în ultimele 30 de zile.

PC Garage vine în întâmpinarea clienților săi cu promoția „AMD Days”, care oferă reduceri fără egal ce pot ajunge până la 600 de lei la cele mai tari 89 de laptopuri echipate cu procesoare AMD Ryzen care au fost incluse în promoție.

În cazul în care ți s-a stricat computerul personal ori pur și simplu consideri că a venit momentul ca acesta să fie schimbat trebuie să știi că poți să-ți achiziționezi la un preț foarte avantajos un laptop performant business sau de gaming de la cele mai cunoscute branduri precum Lenovo, DELL, Acer, HP sau ASUS.

Cel mai accesibil laptop inclus în promoția „AMD Days” este Laptop Lenovo 15.6” V15 ADA, FHD, Procesor AMD Athlon Gold 3150U (4M Cache, up to 3.30 GHz), 8GB DDR4, 1TB, Radeon, No OS, Iron Grey. Acesta vine cu ecran de 15,6 inchi cu rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, memorie RAM de 8 GB și memorie internă de 1 TB. Are dimensiunile 362,2 x 251,5 x 19,9 mm și cântărește doar 1,85 kg.

Un alt laptop foarte bun oferit la un preț foarte avantajos este Laptop Acer 15.6” Aspire 5 A515-45, FHD IPS, Procesor AMD Ryzen™ 3 5300U (4M Cache, up to 3.8 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Radeon, No OS, Black. Acest laptop face parte din gama Ryzen 3 5000 Series, are o memorie internă de 256 GB, 8 GB de RAM, măsoară 363,4 x 250,5 x 17,95 mm și are o greutate de doar 1,76 kg.

Dacă dorești un computer pentru a putea urmări filmele și serialele preferate ori ca să navighezi pe Internet, o soluție este Laptop ASUS 15.6” ExpertBook L1 L1500CDA, FHD, Procesor AMD Ryzen™ 3 3250U (4M Cache, up to 3.5 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Radeon, No OS, Star Black, 3Yr. Acesta face parte din categopria Business, vine cu placă video AMD Radeon integrată cu suport DirectX 12, memorie internă de 256 GB, 8 GB de RAM și baterie Li-Ion cu 3 celule.

Un alt laptop care oferă un raport calitate/preț excelent este Laptop DELL 15.6” Vostro 3515 (seria 3000), FHD, Procesor AMD Ryzen™ 5 3450U (4M Cache, up to 3.5 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Radeon Vega 8, Linux, Carbon Black, 3Yr BOS. Avem de-a face cu un calculator Business cu un ecran Full HD de 15,6 inch cu efect anti-reflex și rezoluție 1920 x 1080 pixeli. Cântărește numai 1,7 kg și are dimensiunile 358,5 x 235,56 x 17,5 mm.

Pasionaților de jocuri video le recomandăm laptop Laptop HP Gaming 15.6” Pavilion 15-ec2074nq, FHD IPS 144Hz, Procesor AMD Ryzen™ 7 5800H (16M Cache, up to 4.4 GHz), 16GB DDR4, 1TB SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4GB, Free DOS, Shadow Black, la care beneficiezi de un discount de 700 de lei. Acest produs face parte din familia Ryzen 7 5000 Series, ceea ce înseamnă că vine cu o memorie de RAM de 16 GB (două sloturi), o capacitate SSD de 1 TB (tip M.2 PCIe) și placă video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti memorie dedicată 4GB.

Dacă ți se pare că modelul anterior are un preț prea piperat, atunci ai putea să-ți îndrepți atenția către Laptop Lenovo Gaming 15.6” IdeaPad 3 15ACH6, FHD IPS, Procesor AMD Ryzen™ 7 5800H, 8GB DDR4, 512GB SSD, GeForce GTX 1650 4GB, No OS, Shadow Black. Ca specificații nu sunt foarte diferite cele două laptopuri de gaming, diferența făcând-o memoria de RAM și placa video, care în acest caz sunt de 8 GB și, respectiv, NVIDIA GeForce GTX 1650 memorie dedicată 4GB

Așadar, dacă lucrezi în Office, Web, DTP-Corel sau ești un gamer înrăit ori un pasionat al filmelor difuzate de platformele de streaming, atunci te afli la locul potrivit deoarece PC Garage vine cu o ofertă de nerefuzat, care poartă numele de „AMD Days”. Este un bun prilej pentru a-ți satisface nevoia ori plăcerea de a-ți schimba laptopul pentru a lucra mai ușor și mai eficient, pentru a viziona împreună cu familia ori cu iubitul/iubita cele mai frumoase filme ori pentru a te juca și cele mai noi și mai interesante jocuri video.

