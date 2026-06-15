Cum se desfășoară proba de competențe digitale BAC 2026

Această probă reprezintă Proba D, care verifică nivelul competențelor digitale dobândite de elevi pe parcursul învățământului liceal. Evaluarea se desfășoară pe calculator și presupune rezolvarea unor cerințe practice privind utilizarea internetului și a aplicațiilor informatice.

Proba este structurată în două etape:

a) Fișa A, desfășurată cu acces la internet, în cadrul căreia sunt evaluate competențele de utilizare a resurselor online și de căutare a informațiilor;

b) Fișa B, desfășurată după întreruperea accesului la internet, în cadrul căreia sunt evaluate competențele de utilizare a aplicațiilor informatice, precum editorul de text, foaia de calcul tabelar și programele de prezentare.

În conformitate cu prevederile calendarului examenului național de bacalaureat 2026, aprobat prin OMEC nr. 6059/2025, evaluarea competențelor digitale se desfășoară în perioada 15-17 iunie 2026, conform programării stabilite de fiecare centru de examen.

Candidații primesc un pachet cu fișiere de lucru și o variantă de subiect formată din două fișe. După finalizarea cerințelor din Fișa A, conexiunea la internet este întreruptă, iar candidații continuă rezolvarea subiectelor din Fișa B. Toate fișierele realizate sunt salvate și evaluate conform procedurii stabilite de Ministerul Educației.

În funcție de punctajul obținut, candidații primesc unul dintre următoarele niveluri de competență digitală: utilizator începător, utilizator de nivel mediu, utilizator avansat sau utilizator experimentat.

Prezența este strict obligatorie. Un elev care refuză să răspundă sau absentează de la o probă este declarat „neprezentat” și pierde dreptul de a susține probele scrise.

Reguli pentru candidați la proba de competențe digitale BAC 2026

Ministerul Educației a reafirmat setul de reguli de siguranță pentru desfășurarea examenului. Toate sălile de examen sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Fără bagaje personale: Este strict interzis accesul în săli cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete. Candidații au obligația de a le lăsa în sala de depozitare stabilită de comisia de examen.

Fără tehnologie: Elevii nu pot avea asupra lor (în haine, încălțăminte, penare sau bănci) telefoane mobile, căști audio, dispozitive de tip IoT sau orice alte mijloace electronice de calcul sau comunicare conectate la internet ori la rețelele de socializare.

Toleranță zero la comunicare și copiat: Sunt interzise copiatul, schimbul de ciorne, notițe sau lucrări, precum și comunicarea între candidați sau cu exteriorul.

Sancțiunile sunt drastice și nu lasă loc de interpretări.

Probele de competențe (orale și digitale)

  • 8 – 10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 10 – 11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 11 – 12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
  • 15 – 17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Probele scrise ale acestei sesiuni vor începe luni, 29 iunie, cu testarea la Limba și literatura română.

Calendarul probelor scrise

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.
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