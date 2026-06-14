Numele lui Adrian Veștea a intrat în centrul atenției după ce a fost desemnat pentru funcția de premier. În spatele carierei sale politice se află însă o familie discretă și unită. Soția sa, Anca Veștea, activează de mai mulți ani în administrația publică și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

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Adrian Veștea, în atenția publică după desemnarea pentru funcția de premier

Duminică, numele lui Adrian Veștea a ajuns pe prima pagină a ziarelor după ce a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier. Decizia a generat numeroase reacții în spațiul public, mai ales în contextul în care, potrivit informațiilor apărute, nici colegii săi de partid și nici partenerii din coaliție nu ar fi fost informați în prealabil despre această nominalizare.

Dincolo de activitatea sa politică, Adrian Veștea are o familie pe care a ținut-o departe de atenția publică de-a lungul anilor.

Cu ce se ocupă Anca Veștea

Adrian Veștea este căsătorit de mai mulți ani cu Anca Veștea, iar împreună au doi băieți. Familia locuiește în Brașov, orașul în care atât politicianul, cât și soția sa și-au construit carierele profesionale.

În prezent, Adrian Veștea ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov. La rândul său, soția sa activează în administrația publică, fiind consilier superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.

Potrivit informațiilor publice, pentru această funcție, Anca Veștea încasează un salariu lunar de peste 6.800 de lei.

Spre deosebire de soțul său, care este prezent constant în spațiul public prin prisma activității politice, Anca Veștea a ales discreția. Aparițiile sale publice sunt rare, iar activitatea profesională a rămas principalul său punct de interes. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună doi băieți, de care sunt foarte mândri.

Moment important pentru fiul cel mic al familiei

Recent, familia Veștea a avut parte de un moment special. Daniel, fiul cel mic al politicianului, a absolvit Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov. Părinții i-au fost alături la ceremonia de absolvire, marcând împreună încheierea unei etape importante din parcursul său educațional.

Imaginile publicate cu această ocazie au surprins o familie unită, care a ales să își trăiască momentele importante departe de agitația vieții politice.

Ce avere are Adrian Veștea

Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, apare cu o avere consistentă trecută în declarația depusă la finalul anului 2024. Fost ministru al Dezvoltării și președinte al Consiliului Județean Brașov, liberalul a declarat pe 18 decembrie 2024, la 30 de zile de la numire, terenuri, case, bani în conturi, titluri de stat și venituri de sute de mii de lei, dar și bunuri deținute împreună cu familia sa.

Adrian Veștea a trecut în declarația de avere mai multe terenuri în județul Brașov, în zona Râșnov. În total, suprafața declarată ajunge la aproximativ 67.920 de metri pătrați, adică aproape 6,8 hectare.

Cele mai multe terenuri sunt agricole. În declarație apar un teren agricol de 10.000 de metri pătrați, cumpărat în 2003, un alt teren agricol de 24.513 metri pătrați, dobândit prin moștenire în 2012, și un teren agricol de 17.881 de metri pătrați, dobândit tot prin moștenire, în 2023.

Pe lângă acestea, Veștea a declarat două terenuri intravilane, unul de 8.000 de metri pătrați, cumpărat în 2003, și altul de 1.676 de metri pătrați, cumpărat în 2005. În document apare și un teren forestier de 5.850 de metri pătrați, cumpărat în 2012.

La capitolul clădiri, declarația de avere include trei proprietăți. Cea mai mare este o casă de locuit în Râșnov, cu o suprafață de 570 de metri pătrați, cumpărată în 2005.

Adrian Veștea mai declară un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov, cumpărat în 2018, și o casă de vacanță în Râșnov, cu o suprafață de 278,68 metri pătrați. Casa de vacanță apare în declarație ca fiind construită în 2024. Împreună, cele trei clădiri declarate au o suprafață totală de aproape 900 de metri pătrați. Află AICI ce mai deține Adrian Veștea.

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