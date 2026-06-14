„Am ajuns cu feribotul în Limenas și, în primele cinci minute ale sejurului nostru pe Thassos, am primit o amendă de 350 de euro. Am vrut să ne oprim rapid la un magazin, dar nu am observat semnul care interzice virajul la stânga, deoarece un microbuz grecesc a făcut aceeași manevră înaintea noastră. În plus, copilul plângea în mașină, ceea ce ne-a distras atenția pentru un moment”, au povestit turiștii sârbi pentru Blic.

Polițiștii le-au aplicat imediat sancțiunea, reținând și permisul de conducere al șoferului pentru o perioadă temporară.

„Poliția a apărut în câteva secunde, iar comportamentul lor a fost ca și cum am fi comis o infracțiune gravă. Am încercat să le explicăm situația și chiar am depus o contestație, dar nu a ajutat la nimic. Ni s-a spus clar că ne aflăm în Grecia, iar amenda este de 350 de euro, fără nicio posibilitate de reducere. Ne-au interzis să mai conducem și ne-au spus că, dacă nu avem un alt șofer, trebuie să luăm un taxi din alt oraș”, au adăugat aceștia.

Evenimentul a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, mulți alți turiști sârbi oferind sfaturi sau criticând comportamentul celor sancționați.

„În Grecia, de obicei, există linie dublă continuă în fața magazinelor Lidl, a benzinăriilor sau chiar pe drumurile drepte fără trafic intens, și asta trebuie respectat”, a scris o utilizatoare.

Alți comentatori au ridicat întrebări și au împărtășit opinii diverse: „A fost amendat și microbuzul grecesc sau doar voi?”, „Este interzis la stânga, ce nu este clar?”, „Poliția ar trebui să analizeze situațiile înainte să dea amenzi”, „În toate țările trebuie respectate regulile, nu doar în Grecia” sau chiar „Este o amendă perfect justificată pentru traversarea liniei continue”.

Turiștii implicați în incident au declarat că nu intenționează să conteste legitimitatea sancțiunii, ci doar să atragă atenția asupra strictitudinii legislației rutiere din Grecia.

„Vă sfătuim să conduceți cu prudență, să fiți atenți la semne, să nu urmați orbește alte vehicule și să rămâneți concentrați, mai ales după un drum lung și obositor către destinație”, au încheiat aceștia.

Potrivit Blic, incidentul servește ca un avertisment pentru turiștii străini care călătoresc în Grecia, unde amenzile pentru încălcarea regulilor de circulație pot fi considerabile, iar autoritățile aplică legislația cu strictețe.

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