Oliver Tree, printre victimele accidentului aviatic

Accidentul a implicat două elicoptere, dintre care unul transporta cinci persoane, inclusiv pe Oliver Tree, iar celălalt era pilotat de o singură persoană. Toate cele șase persoane aflate la bordul celor două aeronave au decedat. Potrivit autorităților, cadavrele au fost transportate la Institutul de Medicină Legală Afrânio Peixoto din centrul orașului Rio de Janeiro.

Lista victimelor include: Oliver Tree Nickel (pasager), Lucas Vignale (pasager), Gaspar Prim (pasager), Lucas Brito Chaves (pasager), Alexandre Souza (pilot) și Charles Marsillac (pilot).

Oliver Tree se pregătea pentru etapa europeană a turneului

Oliver Tree, cunoscut pentru hituri precum „Life Goes On” și „Miss You”, avea peste 11 milioane de ascultători lunari pe Spotify și aproape 20 de milioane de urmăritori pe rețelele de socializare. Artistul se afla în Brazilia ca parte a unui turneu mondial, susținând pe 6 iunie 2026 un concert la São Paulo.

Urma să înceapă etapa europeană a turneului cu un spectacol programat pentru 13 iulie la Lisabona, Portugalia. Ultima sa postare pe Instagram, realizată sâmbătă, 13 iunie, îl arăta într-un studio alături de alți artiști.

Oliver Tree urma să concerteze și în România

Oliver Tree urma să ajungă și în România în cadrul turneului său mondial de promovare a albumului „Love You Madly, Hate You Badly”. Artistul avea programat un concert pe 21 septembrie 2026, la Quantic Club din București, eveniment inclus în seria de spectacole anunțate pentru Europa. Concertul era așteptat de fanii români ai cântărețului american.

Impactul accidentului și investigațiile în curs

Accidentul a provocat nu doar pierderi de vieți omenești, ci și pagube materiale semnificative. Aproximativ 20 de vehicule din parcare au fost avariate și incendiate în urma prăbușirii aeronavelor. Potrivit Pompierilor, operațiunile de salvare au implicat echipe specializate, iar poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Secția 42 din Recreio dos Bandeirantes coordonează investigațiile, iar Forțele Aeriene Braziliene (FAB) au aplicat tehnici specifice pentru conservarea probelor și evaluarea daunelor.

Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Forțele de intervenție, inclusiv Departamentul de Pompieri, Compania de Inginerie Rutieră (CET) și echipele Regimentului 31 BPM, lucrează pentru izolarea zonei și documentarea probelor. Potrivit autorităților, expertiza medico-legală a locului faptei este în desfășurare, iar detalii suplimentare vor fi anunțate pe măsură ce se înaintează în investigație.

Alte personalități care și-au pierdut viața în accident

Printre victime se numără și Gaspar Prim, cunoscut sub pseudonimul Gaspi, un popular YouTuber din Argentina, urmărit de aproape 7,5 milioane de fani pe rețelele de socializare. El se afla în același elicopter cu Oliver Tree în momentul accidentului.

De asemenea, producătorul muzical Lucas Brito Chaves, cunoscut ca «Lucas Frota», și-a pierdut viața în tragedie. Brazilianul, stabilit în Miami, era un nume cunoscut în muzica electronică, specializat în genul house. În zilele premergătoare accidentului, el a colaborat cu Oliver Tree, postând pe rețelele de socializare videoclipuri din timpul sesiunilor de studio.

Pilot experimentat printre victime

Charles Marsillac, pilotul elicopterului care zbura singur, a fost descris de apropiați ca fiind „foarte experimentat și serios”. „Oamenii care au zburat cu el îl admirau pentru seriozitatea și angajamentul său. Era un om de familie și iubitor”, a declarat un prieten pentru CNN Brazilia. Pe lângă cariera sa ca pilot, Charles era pasionat de muzică, publicând frecvent înregistrări pe rețelele de socializare. El lasă în urmă soția și cei trei copii.













