Partea I

Învățarea înotului la 50 de ani și lupta cu temerile

Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii oferite de actriță a fost decizia de a-și înfrunta o traumă din copilărie legată de apă. Deși i-a fost frică întreaga viață, la 50 de ani a ales să învețe să înoate, demonstrându-și că perseverența poate învinge orice blocaj psihologic.

Întrebată ce crede că s-ar întâmpla dacă oamenii ar reuși să elimine complet fricile din existența lor, Mirela Oprișor a oferit o definiție personală a geniului și a succesului:

„Păi eu cred că aș fi genială. Eu cred că așa este definiția geniului, după părerea mea: oamenii care se nasc cu niște date și care cred doar în lucrul ăla. Pentru că frica îți pune niște piedici; și tu ai fi genială. Eu cred că oamenii care nu au frică reușesc să ajungă să-și depășească, nu neapărat condiția, ci să ajungă la alte valori. Despre asta e vorba.”

Refugiul în muncă după pierderea celor dragi

Actrița a trecut prin momente extrem de dificile în ultimii ani, pierzându-și mai întâi fratele, iar în urmă cu doar jumătate de an, tatăl. În mod dureros, profesia a obligat-o să urce pe scenă imediat după aceste tragedii de familie, interpretând chiar roluri în care tematica morții era centrală. Cu toate acestea, Mirela Oprișor consideră că scena și activitatea profesională intensă au reprezentat o formă de terapie și salvare.

„Am hotărât să trăiesc cât mai frumos și nu mă țin de cuvânt tot timpul, din păcate. Nu pot să mă bucur, așa cum mi-am propus, de fiecare zi, dar nu-mi mai pasă de ce zice lumea, nu-mi mai pasă dacă sunt judecată. Adică păstrez niște parametri de om civilizat, de om educat, îmi fac treaba la teatru, nu deranjez, iar după acești parametri îmi văd de viața mea. Nu prea mă interesează ce zice lumea: ia uite-o și pe aia cum și-a făcut părul sau chestii din astea care înainte mă răneau. Vezi tu, controlul ăsta tot timpul – ce crede lumea despre tine – poate fi distructiv, nu constructiv. Câteodată e mai bine să zici: Băi, dar așa vreau eu. OK? Probleme? Eu vreau să fiu astăzi roșcată și mâine blondă. Așa. Pe cine deranjez?”

Partea a II-a

Nevoia de reconectare și comunitate

Privind spre societatea actuală, marcată de oboseală, izolare și goana zilnică după resurse, Mirela Oprișor a tras un semnal de alarmă legat de faptul că ne pierdem autenticitatea. Mesajul ei central pentru cei care o urmăresc este o întoarcere la simplitate și la valorile comunității, amintind că izolarea și lipsa de onestitate ne îndepărtează unii de ceilalți.

„Tot ce s-a întâmplat în ultimul timp în țară la noi, legat și de pandemie, și de toate necazurile care au venit peste noi, și cu alegerile astea – cum ne-au despărțit și ne-au făcut să suferim și să trăim frici și panică… Vreau să înțelegem cu toții că fără oameni nu putem trăi. Așa, în bula noastră, egoiști și individualiști, poți trăi o perioadă, după care o să-ți dai seama că fără să împărtășești, fără să zici: Băi, am făcut o plăcintă, haideți la mine, sau haideți să bem un pahar… OK, n-ai bani să ieși, dar bani să faci o ciorbă sau ceva, ca să aduni niște prieteni la o masă, are toată lumea. Faci o friptură și îi aduni.”

În final, actrița a mărturisit că, deși are momente de timiditate la nivel personal, depune un efort constant pentru ca imaginea sa publică de artist să nu fie diferită de ceea ce este ea cu adevărat ca om.

Ediția integrală poate fi urmărită și pe canalul de YouTube al Ralucăi Hagiu, dar și în clipurile video din interiorul acestui articol.