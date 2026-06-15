Live text
Acum 5 minute
Și Iranul a confirmat acordul
Acum 27 minute
„Nave ale lumii, porniți motoarele!” Strâmtoarea Ormuz se redeschide complet
Acum 27 minute
Mediatorii din Pakistan confirmă acordul
Acum 27 minute
Ce știm până acum despre acordul dintre SUA și Iran
01:35 - Acum 5 minute
15-06-2026

Și Iranul a confirmat acordul

Textul memorandumului de înțelegere dintre Iran și Statele Unite ale Americii a fost oficial finalizat, urmând ca documentul istoric să fie semnat în mod formal în cursul zilei de vineri, în Elveția. Anunțul a fost făcut de Kazem Gharibabadi, adjunctul ministrului iranian de externe pentru afaceri juridice și internaționale, prin intermediul presei de stat de la Teheran. Documentul poartă numele oficial de Memorandumul de Înțelegere de la Islamabad, ca urmare a rolului cheie de mediator jucat de Pakistan.

Deși semnarea oficială de pe teritoriul elvețian este programată pentru sfârșitul săptămânii, oficialul iranian a subliniat că anumite clauze cruciale ale înțelegerii au fost deja activate pentru a opri vărsarea de sânge și a debloca rutele comerciale.

Gharibabadi a explicat că două aspecte majore au intrat în vigoare la nivel local:

  1. Încetarea permanentă și imediată a războiului pe toate fronturile active din regiune, o mențiune specială fiind făcută pentru oprirea ostilităților din Liban.
  2. Ridicarea și încetarea definitivă a blocadei navale pe care Statele Unite o impuseseră împotriva Republicii Islamice Iran, permițând astfel reluarea liberului tranzit prin Strâmtoarea Hormuz.

„Angajamentele noastre vor intra pe deplin în vigoare începând de vineri, însă cele două măsuri urgente au fost deja activate”, a subliniat Kazem Gharibabadi. Acesta a ținut să precizeze și că înțelegerea a fost posibilă „nu doar eforturilor diplomatice” ci și a ceea ce a descris ca fiind „reușitele militare” ale țării sale.

01:13 - Acum 27 minute
15-06-2026

„Nave ale lumii, porniți motoarele!” Strâmtoarea Ormuz se redeschide complet

Mesajul de succes a fost transmis de liderul de la Casa Albă chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 80 de ani. Prin intermediul platformei sale Truth Social, Donald Trump a confirmat că a semnat deja ordinele necesare pentru ca forțele maritime americane să înceteze acțiunile de blocadă, permițând reluarea exporturilor de țiței.

„Înţelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor! Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea fără restricţii a Strâmtorii Ormuz şi, simultan, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite”, a scris Donald Trump.

Președintele american s-a adresat apoi companiilor de transport maritim din întreaga lume: „Nave ale lumii, porniţi motoarele. Lăsaţi petrolul să curgă!”.

01:13 - Acum 27 minute
15-06-2026

Mediatorii din Pakistan confirmă acordul

Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui acord de pace și asupra încetării „imediate și definitive” a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban – a fost informația transmisă și din Pakistan, în calitate de mediator, prin vocea premierului Shebhaz Sharif. Acesta a postat pe X că „s-a ajuns la un acord de pace” și că o ceremonie oficială de semnare va avea loc pe 19 iunie în Elveția.

„Ambele părți au anunțat încetarea imediată și definitivă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a scris Sharif, mulțumind totodată liderilor din Qatar, Arabia Saudită și Turcia pentru sprijinul acordat în eforturile de mediere.

01:13 - Acum 27 minute
15-06-2026

Ce știm până acum despre acordul dintre SUA și Iran

Deși Donald Trump a manifestat un optimism debordant pe parcursul întregii zile de duminică, insistând că detaliile vor fi perfectate contra cronometru, termenii exacți ai documentului nu au fost încă prezentați publicului larg.

Iranul a declarat că acordul recent anunțat cu Statele Unite a pus „capăt imediat” războiului dintre cele două țări. „S-a declarat încetarea definitivă și imediată a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a declarat Kazem Gharibabadi, viceministrul iranian de externe, într-o intervenție televizată difuzată în primele ore ale zilei de luni.

Progresul major fusese anticipat cu scurt timp înainte de Islamabad. Pakistanul, care a acționat ca mediator-cheie pe tot parcursul acestei crize, semnalase deja că documentele tehnice sunt pregătite pentru semnare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, cine este, de fapt, soția premierului desemnat Adrian Veștea și ce avere uriașă are politicianul! Detaliul care a stârnit imediat valuri de comentarii pro și contra
Viva.ro
Surpriză uriașă, cine este, de fapt, soția premierului desemnat Adrian Veștea și ce avere uriașă are politicianul! Detaliul care a stârnit imediat valuri de comentarii pro și contra
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
GSP.RO
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
GSP.RO
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan și atacă partidele, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „V-ați bătut joc în timpul consultărilor”
Politică 14 iun.
Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan și atacă partidele, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „V-ați bătut joc în timpul consultărilor”
Adrian Veștea, prima reacție după ce USR a refuzat să susțină noul Guvern: „Ar trebui să venim cu soluții”
Politică 14 iun.
Adrian Veștea, prima reacție după ce USR a refuzat să susțină noul Guvern: „Ar trebui să venim cu soluții”
Parteneri
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
Adevarul.ro
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
După Olaru, FCSB poate pierde un alt titular. Gigi Becali a acceptat oferta dintr-o țară aflată în plin război
Fanatik.ro
După Olaru, FCSB poate pierde un alt titular. Gigi Becali a acceptat oferta dintr-o țară aflată în plin război
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Antonia, mândră de mama sa. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani
Stiri Mondene 14 iun.
Antonia, mândră de mama sa. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani
Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere. Loredana Groza i-a cântat toată seara
Stiri Mondene 14 iun.
Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere. Loredana Groza i-a cântat toată seara
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
GSP.ro
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
Parteneri
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
Mediafax.ro
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Redactia.ro
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan și atacă partidele, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „V-ați bătut joc în timpul consultărilor”
Politică 14 iun.
Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan și atacă partidele, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „V-ați bătut joc în timpul consultărilor”
Adrian Veștea, prima reacție după ce USR a refuzat să susțină noul Guvern: „Ar trebui să venim cu soluții”
Politică 14 iun.
Adrian Veștea, prima reacție după ce USR a refuzat să susțină noul Guvern: „Ar trebui să venim cu soluții”
Parteneri
Un ieșean a murit oficial la vârsta de 114 ani. Deces declarat de instanța de judecată la peste un secol de la nașterea bărbatului, din cauza unor moșteniri blocate
ZiaruldeIasi.ro
Un ieșean a murit oficial la vârsta de 114 ani. Deces declarat de instanța de judecată la peste un secol de la nașterea bărbatului, din cauza unor moșteniri blocate
U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. Exclusiv
Fanatik.ro
U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. Exclusiv
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani