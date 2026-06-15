Ce știm până acum despre acordul dintre SUA și Iran

01:35 - Acum 5 minute Și Iranul a confirmat acordul Textul memorandumului de înțelegere dintre Iran și Statele Unite ale Americii a fost oficial finalizat, urmând ca documentul istoric să fie semnat în mod formal în cursul zilei de vineri, în Elveția. Anunțul a fost făcut de Kazem Gharibabadi, adjunctul ministrului iranian de externe pentru afaceri juridice și internaționale, prin intermediul presei de stat de la Teheran. Documentul poartă numele oficial de Memorandumul de Înțelegere de la Islamabad, ca urmare a rolului cheie de mediator jucat de Pakistan. Deși semnarea oficială de pe teritoriul elvețian este programată pentru sfârșitul săptămânii, oficialul iranian a subliniat că anumite clauze cruciale ale înțelegerii au fost deja activate pentru a opri vărsarea de sânge și a debloca rutele comerciale. Gharibabadi a explicat că două aspecte majore au intrat în vigoare la nivel local: Încetarea permanentă și imediată a războiului pe toate fronturile active din regiune, o mențiune specială fiind făcută pentru oprirea ostilităților din Liban. Ridicarea și încetarea definitivă a blocadei navale pe care Statele Unite o impuseseră împotriva Republicii Islamice Iran, permițând astfel reluarea liberului tranzit prin Strâmtoarea Hormuz. „Angajamentele noastre vor intra pe deplin în vigoare începând de vineri, însă cele două măsuri urgente au fost deja activate”, a subliniat Kazem Gharibabadi. Acesta a ținut să precizeze și că înțelegerea a fost posibilă „nu doar eforturilor diplomatice” ci și a ceea ce a descris ca fiind „reușitele militare” ale țării sale.

01:13 - Acum 27 minute „Nave ale lumii, porniți motoarele!” Strâmtoarea Ormuz se redeschide complet Mesajul de succes a fost transmis de liderul de la Casa Albă chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 80 de ani. Prin intermediul platformei sale Truth Social, Donald Trump a confirmat că a semnat deja ordinele necesare pentru ca forțele maritime americane să înceteze acțiunile de blocadă, permițând reluarea exporturilor de țiței. „Înţelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor! Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea fără restricţii a Strâmtorii Ormuz şi, simultan, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite”, a scris Donald Trump. Președintele american s-a adresat apoi companiilor de transport maritim din întreaga lume: „Nave ale lumii, porniţi motoarele. Lăsaţi petrolul să curgă!”.

01:13 - Acum 27 minute Mediatorii din Pakistan confirmă acordul Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui acord de pace și asupra încetării „imediate și definitive” a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban – a fost informația transmisă și din Pakistan, în calitate de mediator, prin vocea premierului Shebhaz Sharif. Acesta a postat pe X că „s-a ajuns la un acord de pace” și că o ceremonie oficială de semnare va avea loc pe 19 iunie în Elveția. „Ambele părți au anunțat încetarea imediată și definitivă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a scris Sharif, mulțumind totodată liderilor din Qatar, Arabia Saudită și Turcia pentru sprijinul acordat în eforturile de mediere.

01:13 - Acum 27 minute Ce știm până acum despre acordul dintre SUA și Iran Deși Donald Trump a manifestat un optimism debordant pe parcursul întregii zile de duminică, insistând că detaliile vor fi perfectate contra cronometru, termenii exacți ai documentului nu au fost încă prezentați publicului larg. Iranul a declarat că acordul recent anunțat cu Statele Unite a pus „capăt imediat” războiului dintre cele două țări. „S-a declarat încetarea definitivă și imediată a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a declarat Kazem Gharibabadi, viceministrul iranian de externe, într-o intervenție televizată difuzată în primele ore ale zilei de luni. Progresul major fusese anticipat cu scurt timp înainte de Islamabad. Pakistanul, care a acționat ca mediator-cheie pe tot parcursul acestei crize, semnalase deja că documentele tehnice sunt pregătite pentru semnare. Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE Urmărește cel mai nou VIDEO VIDEO Priviți bucuria fanilor din capitala Curacao atunci când naționala lor a egalat Germania

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