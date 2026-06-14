Riscurile de sănătate ale mersului desculț în avion

Mersul fără încălțăminte pe podeaua avionului este mai mult decât o chestiune de etichetă; este o problemă de sănătate. Într-un spațiu închis, ocupat de zeci de persoane, microorganismele prosperă. Toaletele publice din avion sunt deosebit de vulnerabile, fiind o sursă majoră de bacterii și virusuri.

Elizabeth Regan, membră a unei companii aeriene comerciale, avertizează: „Unii pasageri intră în toaleta avionului fără încălțăminte într-un mod aproape obișnuit, ceea ce echipajul consideră extrem de periculos și neplăcut”.

Ea subliniază că acest obicei este profund lipsit de igienă.

Descoperiri alarmante despre igiena în avioane

Un studiu realizat în 2015 de TravelMath a scos la iveală că suprafețele din toaletele avioanelor, inclusiv butonul de tragere al apei, pot conține până la 265 de unități de colonii de microorganisme pe fiecare centimetru pătrat.

Deși nu toate bacteriile sunt periculoase pentru un adult sănătos, lipsa măsurilor preventive poate duce la infecții.

Recomandări pentru o călătorie sigură

Dr. Gonzalo Bearman, specialist în boli infecțioase la VCU Health, recomandă spălarea atentă a mâinilor și utilizarea de dezinfectant după folosirea toaletei.

Este indicat să evitați contactul direct cu suprafețele din cabină, utilizând șervețele sau prosoape de hârtie pentru a manevra mânerele sau robinetele.

Mai mult, personalul aerian atrage atenția asupra riscului folosirii apei de la chiuveta din avion pentru igiena orală, sugerând alegerea apei îmbuteliate. Toaletele echipate cu protecții de unică folosință pentru scaun oferă o barieră suplimentară împotriva bacteriilor.

Cum să rămâneți igienic în timpul zborului

Echipajul de bord recomandă purtarea de încălțări confortabile, cum ar fi papucii, care pot fi ușor încălțați înainte de a intra în toaletă. Respectarea unor standarde minime de igienă este esențială pentru a asigura o experiență de zbor sigură și confortabilă.

În concluzie, menținerea igienei în timpul zborului nu este doar o chestiune personală, ci și o responsabilitate comună. Evitarea contactului direct cu suprafețele murdare și utilizarea măsurilor preventive sunt esențiale pentru sănătatea tuturor pasagerilor și a echipajului.

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