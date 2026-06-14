Evenimentul a fost organizat de Brigada Rutieră a Capitalei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB).

Cum s-au întrecut cele 13 echipe din București

Competiția din acest an a reunit 13 echipe din unitățile de învățământ bucureștene. Pentru a urca pe podium și pentru a obține biletul către etapa națională, elevii au fost supuși la trei probe, concepute să le testeze atât cunoștințele teoretice, cât și reflexele și îndemânarea practică:

Chestionarul de educație rutieră: O probă teoretică unde elevii au trebuit să rezolve teste grilă privind legislația rutieră adaptată vârstei lor și regulile de deplasare în siguranță pe drumurile publice.

O probă teoretică unde elevii au trebuit să rezolve teste grilă privind legislația rutieră adaptată vârstei lor și regulile de deplasare în siguranță pe drumurile publice. Poligonul de îndemânare: Proba practică pe bicicletă, unde concurenții au fost punctați pentru echilibru, control și capacitatea de a parcurge un traseu cu obstacole fără greșeală.

Proba practică pe bicicletă, unde concurenții au fost punctați pentru echilibru, control și capacitatea de a parcurge un traseu cu obstacole fără greșeală. Parcul-școală: O simulare la scară redusă a traficului real, unde elevii au aplicat în timp real semnificația indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a semnalelor polițiștilor.

Cine sunt câștigătorii?

În urma centralizării punctajelor obținute la teorie și practică, au fost desemnate cele mai bune șase echipe din competiție. Acestea vor reprezenta fiecare câte un sector al Capitalei și vor forma delegația municipiului București la etapa națională a concursului.

Dincolo de clasamente și medalii, câștigul cel mai important îl reprezintă deprinderile dobândite. Prin astfel de activități, copiii învață de mici să adopte un comportament defensiv și responsabil, contribuind direct la scăderea numărului de accidente pe șosele.

La finalul festivității, toți copiii prezenți au fost premiați, primind aplauze din partea profesorilor coordonatori, a părinților și a partenerilor implicați în organizare pentru efortul și seriozitatea de care au dat dovadă pe tot parcursul weekendului.