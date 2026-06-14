Potrivit Blic, această specie toxică a provocat deja peste 27 de decese și 28 de atacuri asupra oamenilor în estul Mediteranei, iar prezența sa în apele grecești devine tot mai îngrijorătoare.

Semnalul de alarmă tras de oficialii greci

Europarlamentarul grec Sakis Arnautoglu a solicitat intervenția urgentă a Comisiei Europene în fața expansiunii acestui pește extrem de periculos.

„Mediterana nu poate fi lăsată de izbeliște”, a avertizat Arnautoglu, subliniind că această problemă ecologică riscă să devină o amenințare directă la adresa vieților omenești și să afecteze grav economia turistică a Greciei.

Pentru a combate această invazie, autoritățile elene au anunțat un plan de subvenționare care prevede plata a 6 euro pentru fiecare kilogram de Lagocephalus capturat de pescari.

Un program similar a fost implementat cu succes și în Cipru, unde s-au extras deja 125 de tone de pește din apele teritoriale, conform Blic.

O specie toxică în extindere

Răspândirea Lagocephalus sceleratus în apele grecești a devenit deosebit de alarmantă în ultimele luni. După ce a fost depistat pentru prima dată în sudul Egeei, în 2005, peștele și-a extins habitatul spre nord, ajungând în zonele din jurul Atenei, inclusiv Saronida.

Potrivit rapoartelor e-radio din Grecia, această specie reprezintă acum una dintre cele mai mari amenințări pentru ecosistemele marine, pescuit și sănătatea publică din regiunea mediteraneană.

Un studiu internațional publicat în revista „Biology” a analizat incidentele asociate cu această specie între 2004 și 2023. În total, au fost înregistrate 198 de incidente în estul Mediteranei, dintre care 28 de atacuri directe asupra oamenilor și 27 de decese cauzate de consumul accidental al peștelui.

Cercetătorii subliniază că, deși specia nu este agresivă prin natura sa, poate deveni periculoasă dacă se simte amenințată în prezența oamenilor.

Pericolul neurotoxinei letale

Problema majoră legată de Lagocephalus sceleratus este prezența tetrodotoxinei, o neurotoxină extrem de puternică. Această substanță blochează funcționarea normală a canalelor de sodiu din celulele nervoase, ceea ce poate duce la amorțeală, slăbiciune musculară, paralizie, insuficiență respiratorie și chiar moarte.

Un aspect crucial este că această toxină nu poate fi eliminată prin gătit, congelare sau alte metode obișnuite de preparare a alimentelor. Din acest motiv, consumul acestui pește este extrem de periculos.

Orice suspiciune de intoxicație necesită solicitarea imediată a asistenței medicale, deoarece nu există un antidot specific, iar tratamentul se limitează la susținerea funcțiilor vitale.

Atacuri violente și riscuri pentru pescari

Pe lângă pericolul reprezentat de toxină, „peștele iepure” este cunoscut pentru dinții săi puternici și ascuțiți, capabili să provoace răni grave. Literatura de specialitate menționează cazuri de mușcături severe, inclusiv amputări ale degetelor.

Astfel de atacuri sunt mai frecvente în perioada de reproducere a peștelui, când acesta devine mai agresiv, și au loc cu precădere în lunile de vară, când numărul de turiști și înotători este mai mare.

Autoritățile recomandă scafandrilor, înotătorilor și pescarilor să evite contactul direct cu acest pește și să nu încerce să-l prindă cu mâinile goale. În cazul în care este prins accidental în plasele de pescuit, este necesară o manipulare extrem de atentă pentru a evita orice accident.

Prezența Lagocephalus sceleratus în apele Greciei a cauzat deja probleme semnificative pescarilor, afectând plasele și ecosistemele locale. Peștele poate fi recunoscut după corpul său alungit, capul lat, dinții puternici și capacitatea sa de a se umfla atunci când se simte amenințat.

Conform Blic, această specie periculoasă reprezintă o problemă în creștere pentru întreaga regiune mediteraneană, iar măsurile luate de autoritățile din Grecia și Cipru ar putea deveni un model pentru alte țări din zonă.

Cu toate acestea, pericolul persistă, ceea ce face necesară o intervenție coordonată la nivel european pentru a preveni agravarea situației.