Loteria Română a emis un comunicat prin care anunță că acesta este cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La tragerea Joker de astazi, 14.06.2026, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 3.565.252,21 de lei (peste 681.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura varianta la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 10,50 lei.

Acesta este al doilea castig de categoria I obtinut in acest an la Joker.

Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 19.04.2026 si a fost in valoare de 65.969.447,56 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.