Ce sunt, de fapt, palpitațiile?

Palpitațiile reprezintă percepția bătăilor inimii. Copiii le pot descrie diferit, în funcție de vârstă: inimă care bate foarte repede, „flutură”, „se oprește puțin” sau „bate ciudat”. Uneori, episoadele durează doar câteva secunde și dispar la fel de repede cum au apărut.

La copii și adolescenți, ritmul cardiac este în mod natural mai rapid decât la adulți, iar inima poate reacționa intens la emoții, efort fizic sau stres. Tocmai de aceea, nu orice palpitație înseamnă automat o problemă cardiacă.

Cât de frecvente sunt palpitațiile la copii?

Palpitațiile apar mai des decât cred mulți părinți. În perioada copilăriei și adolescenței, organismul trece prin numeroase schimbări, iar sistemul cardiovascular se adaptează constant. Emoțiile puternice, anxietatea, febra, deshidratarea sau consumul excesiv de băuturi energizante și cafeină la adolescenți pot provoca astfel de episoade. În multe cazuri, palpitațiile sunt benigne și nu necesită tratament. Totuși, frecvența lor și contextul în care apar sunt foarte importante.

Când pot deveni motiv de îngrijorare?

Există anumite situații în care palpitațiile ar trebui evaluate de un specialist. Dacă apar în timpul repausului, durează mai mult, sunt foarte intense sau sunt însoțite de amețeală, lipsă de aer, durere în piept sau episoade de leșin, este important să nu fie ignorate. De asemenea, istoricul familial contează. Dacă există rude cu afecțiuni cardiace sau tulburări de ritm, riscul poate fi mai mare și merită investigat.

Rolul evaluării cardiologice

În cele mai multe cazuri, investigațiile sunt realizate pentru a exclude o problemă serioasă și pentru a oferi liniște părinților. Medicul poate recomanda electrocardiogramă, monitorizare Holter sau ecografie cardiacă, în funcție de simptome și de frecvența episoadelor. În acest scop, cardiologia pediatrică este dedicată evaluării și monitorizării problemelor cardiace la copii și adolescenți, folosind investigații adaptate vârstei și nevoilor acestora.

Emoțiile și stilul de viață contează mai mult decât pare

La copii, palpitațiile pot avea și cauze non-cardiace. Stresul, anxietatea, lipsa somnului sau suprasolicitarea pot influența ritmul inimii. În plus, deshidratarea și mesele neregulate pot accentua senzația de bătăi rapide ale inimii. De aceea, evaluarea stilului de viață și a contextului în care apar simptomele este la fel de importantă ca investigațiile medicale.

Când este momentul să ceri ajutor specializat?

Dacă palpitațiile devin frecvente sau provoacă disconfort copilului, este recomandată o evaluare medicală. Chiar și atunci când problema se dovedește benignă, părinții primesc claritate și recomandări utile pentru monitorizare. Accesul la evaluări specializate, precum cele disponibile la Coreprime, poate ajuta la identificarea corectă a cauzei și la stabilirea celor mai potriviți pași pentru sănătatea copilului.

În majoritatea cazurilor, palpitațiile la copii nu ascund probleme grave. Totuși, ele nu ar trebui ignorate atunci când apar frecvent sau sunt asociate cu alte simptome. Inima copilului transmite semnale importante, iar evaluarea la momentul potrivit poate oferi atât siguranță, cât și liniște pentru întreaga familie.

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