Un SUV de dimensiuni generoase

Cu o lungime de 5,1 metri, lățime de 1,9 metri și înălțime de 1,7 metri, Zeekr 8X se evidențiază prin dimensiunile sale impunătoare. Ampatamentul de 3.069 mm asigură un interior extrem de spațios, capabil să găzduiască până la șase pasageri, ceea ce îl face o alegere ideală pentru familii numeroase sau utilizatori care își doresc confort.

Designul său modern este accentuat de o grilă frontală cromată, faruri cu semnătură luminoasă în formă de „C” și stopuri ce se întind pe întreaga lățime a mașinii. Clienții vor avea posibilitatea de a alege între jante de 20, 21 sau 22 de inci, iar acoperișul mașinii este echipat cu un senzor LiDAR pentru funcțiile avansate de asistență a șoferului.

Performanțe remarcabile și tehnologii de vârf

Sub capotă, Zeekr 8X va fi echipat cu un sistem de propulsie hibrid plug-in care combină un motor turbo pe benzină de 2,0 litri, ce dezvoltă 205 kW (aproximativ 279 CP), cu unul sau mai multe motoare electrice. Deși producătorul nu a dezvăluit încă toate specificațiile tehnice, surse din industrie susțin că versiunea de top ar putea avea trei motoare electrice și o putere combinată de peste 1.000 kW.

SUV-ul este alimentat de baterii dezvoltate în colaborare cu joint venture-ul CATL-Geely, disponibile în două variante: 55,1 kWh și 70 kWh. Acestea oferă autonomii electrice de la 256 km până la 328 km, conform ciclului combinat. Totuși, producătorul nu a precizat încă distanța maximă ce poate fi parcursă în regim mixt, combinând funcționarea electrică cu cea pe combustibil, dar estimările indică o autonomie totală de peste 1.000 km.

Platformă nouă și tehnologii de ultimă generație

Zeekr 8X este construit pe platforma SEA-S, care permite integrarea unor tehnologii avansate și baterii de mare capacitate. Sistemele de frânare sunt dotate cu etriere roșii, iar designul exterior include accente cromate ce subliniază contururile geamurilor și oferă un aspect modern și elegant.

Deși acest model nu este destinat, cel puțin pentru moment, pieței europene, lansarea sa pe piața chineză subliniază ambiția producătorilor locali de a deveni lideri în domeniul vehiculelor electrificate și de a concura la nivel global.

Grupul Geely își face simțită prezența în Europa în 2026 prin lansarea mai multor mărci, inclusiv Geely și Zeekr, pe piața din Spania. În China, SUV-ul Zeekr 8X a înregistrat vânzări-record: 10.000 de bucăți în doar 38 de minute de la startul precomenzilor.

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