Un SUV de dimensiuni generoase

Cu o lungime de 5,1 metri, lățime de 1,9 metri și înălțime de 1,7 metri, Zeekr 8X se evidențiază prin dimensiunile sale impunătoare. Ampatamentul de 3.069 mm asigură un interior extrem de spațios, capabil să găzduiască până la șase pasageri, ceea ce îl face o alegere ideală pentru familii numeroase sau utilizatori care își doresc confort.

Designul său modern este accentuat de o grilă frontală cromată, faruri cu semnătură luminoasă în formă de „C” și stopuri ce se întind pe întreaga lățime a mașinii. Clienții vor avea posibilitatea de a alege între jante de 20, 21 sau 22 de inci, iar acoperișul mașinii este echipat cu un senzor LiDAR pentru funcțiile avansate de asistență a șoferului.

Performanțe remarcabile și tehnologii de vârf

Sub capotă, Zeekr 8X va fi echipat cu un sistem de propulsie hibrid plug-in care combină un motor turbo pe benzină de 2,0 litri, ce dezvoltă 205 kW (aproximativ 279 CP), cu unul sau mai multe motoare electrice. Deși producătorul nu a dezvăluit încă toate specificațiile tehnice, surse din industrie susțin că versiunea de top ar putea avea trei motoare electrice și o putere combinată de peste 1.000 kW.

SUV-ul este alimentat de baterii dezvoltate în colaborare cu joint venture-ul CATL-Geely, disponibile în două variante: 55,1 kWh și 70 kWh. Acestea oferă autonomii electrice de la 256 km până la 328 km, conform ciclului combinat. Totuși, producătorul nu a precizat încă distanța maximă ce poate fi parcursă în regim mixt, combinând funcționarea electrică cu cea pe combustibil, dar estimările indică o autonomie totală de peste 1.000 km.

Platformă nouă și tehnologii de ultimă generație

Zeekr 8X este construit pe platforma SEA-S, care permite integrarea unor tehnologii avansate și baterii de mare capacitate. Sistemele de frânare sunt dotate cu etriere roșii, iar designul exterior include accente cromate ce subliniază contururile geamurilor și oferă un aspect modern și elegant.

Deși acest model nu este destinat, cel puțin pentru moment, pieței europene, lansarea sa pe piața chineză subliniază ambiția producătorilor locali de a deveni lideri în domeniul vehiculelor electrificate și de a concura la nivel global.

Grupul Geely își face simțită prezența în Europa în 2026 prin lansarea mai multor mărci, inclusiv Geely și Zeekr, pe piața din Spania. În China, SUV-ul Zeekr 8X a înregistrat vânzări-record: 10.000 de bucăți în doar 38 de minute de la startul precomenzilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce face și cum arată acum Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA. După valul de controverse care a zguduit România, viața ei s-a schimbat radical peste Ocean! Ce a ieșit la iveală și cum arată acum
Viva.ro
Ce face și cum arată acum Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA. După valul de controverse care a zguduit România, viața ei s-a schimbat radical peste Ocean! Ce a ieșit la iveală și cum arată acum
Ultima oră / E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva!
Unica.ro
Ultima oră / E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva!
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
GSP.RO
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
S-a despărțit de iubita influencer și Barcelona vrea să-l vândă dintr-un motiv stânjenitor
GSP.RO
S-a despărțit de iubita influencer și Barcelona vrea să-l vândă dintr-un motiv stânjenitor
Parteneri
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Libertateapentrufemei.ro
Dieta verii 2026! Vedeta noastră e de nerecunoscut! “Am plecat de la 94 kg înainte de vacanță și am ajuns la 75,8 kg. Așa am slăbit și așa o să procedez după ce mă întorc acasă”
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
Avantaje.ro
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”
Politică 17:08
Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”
Nicușor Dan, noi detalii despre negocierile cu partidele pentru a trece de blocajul politic: „PSD este în opoziție”
Politică 16:02
Nicușor Dan, noi detalii despre negocierile cu partidele pentru a trece de blocajul politic: „PSD este în opoziție”
Parteneri
Mirabela Grădinaru, lăudată pentru eleganța afișată alături de Nicușor Dan la dineul organizat de Emmanuel Macron
Adevarul.ro
Mirabela Grădinaru, lăudată pentru eleganța afișată alături de Nicușor Dan la dineul organizat de Emmanuel Macron
Unde a ajuns să joace fostul campion al României, la 40 ani! A fost prezentat oficial într-un ARO românesc
Fanatik.ro
Unde a ajuns să joace fostul campion al României, la 40 ani! A fost prezentat oficial într-un ARO românesc
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Ce se va întâmpla cu matianul „Super Neatza” cu Răzvan şi Dani, de la Antena 1. Anunțul făcut de producători
Stiri Mondene 17:00
Ce se va întâmpla cu matianul „Super Neatza” cu Răzvan şi Dani, de la Antena 1. Anunțul făcut de producători
ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Lista bunurilor care urmează să fie valorificate
Stiri Mondene 16:03
ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Lista bunurilor care urmează să fie valorificate
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
ObservatorNews.ro
Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Libertateapentrufemei.ro
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Parteneri
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
GSP.ro
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
Parteneri
Final dramatic la San Fermin. Doi spanioli au fost răniți de tauri în ultima zi a festivalului
Mediafax.ro
Final dramatic la San Fermin. Doi spanioli au fost răniți de tauri în ultima zi a festivalului
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Redactia.ro
Plecare importantă de la Antena 1. Vedeta colosala care a părăsit postul lui Dan Voiculescu după 21 de ani
Cine sunt cei doi alpiniști români găsiți morți în Alpii italieni. Emil și Cornel au căzut într-o crevasă la aproximativ 3.700 de metri altitudine
KanalD.ro
Cine sunt cei doi alpiniști români găsiți morți în Alpii italieni. Emil și Cornel au căzut într-o crevasă la aproximativ 3.700 de metri altitudine

Politic

Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”
Politică 17:08
Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”
Nicușor Dan explică de ce nu mai desemnează un nou premier și ce variantă de guvern are șanse, „de principiu”
Politică 17:00
Nicușor Dan explică de ce nu mai desemnează un nou premier și ce variantă de guvern are șanse, „de principiu”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Despărțire șoc înainte de Franța – Spania de la Cupa Mondială 2026. Cine e starul care s-a separat de iubita celebră
Fanatik.ro
Despărțire șoc înainte de Franța – Spania de la Cupa Mondială 2026. Cine e starul care s-a separat de iubita celebră
„Răzbunarea este inevitabilă”: Ucraina a scufundat o navă rusească implicată într-un atac
Spotmedia.ro
„Răzbunarea este inevitabilă”: Ucraina a scufundat o navă rusească implicată într-un atac