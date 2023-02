Peninsula Iberică – unde aproape fiecare oraș este o capodoperă a arhitecturii

Madrid – se spune că spaniolii dorm, în medie, cu o oră mai puțin decât europenii, iar madrilenii dorm, în medie, cu o oră mai puțin decât ceilalți spanioli. De ce? Pentru că le plac petrecerile, le place socializarea, le plac ieșirile prin oraș. Devenită capitală a Spaniei un pic mai târziu, Madridul nu are urme arhitecturale islamice ca multe alte orașe din zonă, dar este un oraș modern, dezvoltat în secolul al XIX-lea, în special cu bulevarde largi și clădiri ornamentate. Cel mai spectaculos obiectiv turistic este Palatul Regal, aflat în centru, iar plimbările pe străzile pietonale comerciale sunt cu adevărat agreabile. Un obiectiv turistic interesant este gara Atocha – care găzduiește o adevărată junglă în mijlocul gării!

Toledo – capitală a Regatului Spaniei și a unui emirat islamic – este un oraș cu adevărat superb. Mutarea capitalei la Madrid a dus la salvarea orașului, care și-a păstrat neatins caracterul medieval – cu străduțe înguste, cu clădiri istorice demne de o capitală, cu o atmosferă molcomă și liniștitoare. Nici măcar promovarea lui ca unul dintre orașele-erou franchiste nu a alungat din osatura orașului pecețile arabe sau evreiești. Pentru a întări cosmopolitismul vechii capitale, cel mai important cetățean al orașului este un… grec. Celebrul pictor El Greco, de origine cretană.

Segovia – unii susțin că Walt Disney a fost inspirat de castelul din Segovia, să își imagineze Palatul Frumoasei din Pădurea Adormită, care este cea mai falnică clădire din orice Disneyland din lume, și dacă stai la picioarele citadelei cocoțate triumfal pe un deal pleșuv. Parcă îți vine să crezi că marele Walt chiar s-a inspirat de aici. Pe lângă castel, absolut impresionant este apeductul roman, care a adus apa în oraș timp de aproape 2000 de ani. Acesta a fost folosit pentru a aduce apa în oraș până recent, în 1973, când, într-un final, a fost înlocuit de un sistem de apă potabilă modern.

Sevilla – capitala Andaluziei își etalează unele dintre cele mai spectaculoase bijuterii din perioada islamică. Catedrala, convertită din moschee, este faimoasă pentru clopotnița sa, numită Giralda. Giralda are două surioare la fel de celebre – minaretul Koutoubia din Marrakech și turnul Hassan din Rabat, construite în aceeași perioadă islamică. Nu rata să intri în catedrală. Aici se află unul dintre cele două morminte ale lui Cristofor Columb (celălalt este în Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, iar ambele state susțin că Cristofor ar fi în țara lor). Indiferent dacă e vreun corp înăuntru sau nu, important este că sicriul este cu adevărat demn de descoperitorul Americilor. Nu ratați o plimbare de-a lungul râului Guadalquivir și imaginați-vă scena în care zeci de caravele pline de bogăția Americilor veneau triumfător spre Torre del Oro – monarhia spaniolă ordonase ca toate navele cu bogății din America să descarce marfa obligatoriu la Sevilla, iar aurul să fie lăsat la Torre del Oro (Turnul Aurului), o capodoperă a almohazilor marocani.

Cordoba – conține o adevărată bijuterie, așa-numita Moschee-Catedrală (Mezquita-Catedral) pe care mulți o consideră cea mai frumoasă moschee din lume. Este o adevărată bijuterie, cu arcurile sale perfecte, cu jocul proporțiilor, e drept stricată de altarul trântit în centru… dar și așa, este una dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură islamică din lume. În jurul Moscheii-Catedrale se află orașul vechi, plin de flori atârnând de pereți, un adevărat paradis pe pământ.

Granada – Cordoba se laudă cu probabil cea mai frumoasă moschee din lume, complexul de palate Alhambra este considerat de mulți cel mai frumos exemplu de arhitectură islamică laică din lume. Fosta reședință a emirilor de Granada, cocoțat pe un deal impunător, Alhambra este un recital de palate, fântâni și grădini. Descoperă panoramele asupra orașului, descoperă arta arabescului și fântânile blânde care adaugă atâta liniște curților interioare. Deși toată lumea vine la Granada pentru Alhambra, merită să iei în obiectiv vechea medina, cartierul medieval Albaicin, aflat pe dealul de vizavi de Alhambra.

Barcelona – pentru totdeauna legată de geniul lui Gaudi, Barcelona înseamnă mult mai mult decât Gaudi. Desigur, Sagrada Familia, Parcul Guell, Casa Mila și Battlo sunt cu adevărat niște capodopere, dar descoperă orașul la pas – plimbă-te pe strada semipietonală („semi” pentru că pe laturi încă circulă mașini) Las Ramblas, care se continuă cu un mall aflat pe malul mării (Ramblas del Mar), descoperă urmele orașului vechi gotic, practic locul de naștere al Barcelonei, urcă-te pe Montjuic pentru cea mai frumoasă panoramă din oraș și pentru Muzeul Miro. Barcelona e o poezie art nouveau, un oraș unic, pentru mulți, cel mai frumos oraș din Europa.

(Barcelona – Sursă foto: arhiva Europa Travel)

Lisabona – să trecem și pe la vecinii portughezi, care se laudă cu una dintre cele mai frumoase capitale din Europa. Construită spectaculos pe dealuri înverzite de-a lungul fluviului Tejo, Lisabona este un melanj de arhitectură diversă, dar foarte frumos integrată. Nu rata o plimbare prin Alfama, fost cartier al musulmanilor și evreilor, devenit acum principala zonă cu restaurante și baruri, descoperă Baixa, construită după cele mai noi tendințe urbane de secol XVIII în urma incredibilei catastrofe (cutremur + tsunami) din 1755, care practic a ras Lisabona de pe fața pământului, și descoperă stilul arhitectural național portughez, numit stilul manuelin sau gotic marinar – din păcate, din cauza catastrofei din 1755 nu au mai rămas decât Mănăstirea Jeronimos și turnul Belem în picioare, dar sunt cu adevărat niște capodopere. Ah, și nu rata o friptură de ton și prăjiturile pasteis. Sunt dumnezeiești!

Porto – intrat în conștiința Europei prin vinul său, Porto este mai mult decât vin. La fel ca Lisabona, este construit pe malurile unui râu vast – Douro și, deși toată lumea se gândește la vin când merge la Porto, cel mai interesant loc este o… librărie. Librăria Lello este considerată cea mai frumoasă librărie din lume și merită vizitată cu vârf și îndesat. Ei, da, evident, nu rata nici o sesiune de degustare la cramele de vin de Porto, care sunt grupate în stânga râului Douro… pe lângă tururile haioase, ai parte și de degustări de neuitat. Nu bea însă prea mult! Vinul e dulce, dar prinde…

Sintra – sau Sinaia Portugaliei, orașul regal construit la picioarele unui deal, a fost locul favorit de rezidență a monarhilor portughezi. Aici vei descoperi cele mai frumoase și extravagante palate ale Portugaliei – dacă palatul din oraș este unul mai „cuminte”, construit în stilul tipic iberic cu multe azulejos (faianță pictată), cel din vârful dealului, Palacio da Pena, este o nebunie de stiluri și culori, o combinație de palate de pe Rin cu elemente iberice, islamice, franțuzești și din toate colțurile lumii dorite de prințul consort Ferdinand II, ctitorul palatului. În apropiere se află și stațiunile maritime Cascais și Estoril, extrem de populare pe timp de vară.

(Sintra – Sursă foto: arhiva Europa Travel)

Gibraltar – consider că este cel mai exotic colț al Peninsulei Iberice. Este o Anglie tropicală… da, știu, Anglia nu are nimic comun cu tropicele, de aceea îl consider exotic. Arhitectură tipic britanică scăldată în soare și plină de palmieri. Ca orice oraș-stat mic, este fascinant, cu toate serviciile înghesuite într-un spațiu atât de redus și, în plus, este unicul colț din Europa locuit de maimuțe – sus, pe stânca Gibraltarului. Există o legendă conform căreia dacă maimuțele vor dispărea, Gibraltarul va reveni Spaniei, așa că Franco chiar a pus la cale o operațiune specială de a omorî maimuțele în anii ’50-’60. Dar MI6 și James Bonzii britanici au prins de veste și operațiunea specială a fost dejucată.

