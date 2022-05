Dar piața este plină de oferte, perdele, draperii, jaluzele rulou, jaluzele japoneze. Iată câteva sfaturi care să te ajute să faci alegerea potrivită între perdele sau jaluzele pentru casa ta. Este necesar să începeți bine pentru a pune întrebările potrivite. Care va fi funcția camerei pe care vrei să o decorezi? Trebuie să blochezi lumina sau să îți protejezi intimitatea de un vecin sau trecător? Ar trebui ca perdelele să se integreze cu interiorul sau să dea notă finală decorului tău?

Bucătarie și baie

Funcția camerei pe care vrei să o decorezi este importantă. Deci pentru o baie sau o bucătărie vom alege mai degrabă jaluzele din motive evidente. Vor fi mai ușor de întreținut zilnic față de perdele care vor sâtrnge umezeala sau depunerile. Niște jaluzele venețiene vă vor permite să modulați lumina și să vă protejați intimitatea, fiind în același timp ușor de curățat.

Ai nevoie de întuneric complet?

Dacă trebuie să faceți întuneric complet, de exemplu dacă nu aveți obloane într-un dormitor, vă recomandăm să alegeți perdele cu draperii. Într-adevăr, niște jaluzele vor lăsa întotdeauna să pătrundă puțină lumină pe părțile laterale, în timp ce o perdea va învălui bine fereastra. În plus, există țesături opace care pot însoți perdelele în așa fel încât să fie complet opace. O opțiune interesantă este să inserați jaluzele tip rulou opace între perdele și fereastra în sine. Vei obține un efect pe care îl oferă și obloanele, dar la un cost mult mai mic.

Și în sufragerie?

Într-o cameră de zi sau o sufragerie, alegerea jaluzelelor poate fi un lucru bun. Într-adevăr, jaluzelele venețiene sau californiene cu lamele lor reglabile vă permit să vă jucați cu lumina pe tot parcursul zilei. Recomandăm aceste jaluzele în încăperi puternic luminate sau în încăperi cu vecini foarte apropiați. Vă vor proteja atât de prea multă lumină, cât și de privirile indiscrete. De asemenea, poți opta pentru jaluzele japoneze (numite și pereți despărțitori japonezi) care vor fi foarte estetice cu părțile laterale deplasate lateral și vor da o notă originală camerei tale. Această ultimă opțiune necesită să aveți spațiu pe cel puțin o parte a ferestrei, pentru a putea elibera panourile înainte de a o deschide.

Dacă camera este foarte întunecată

Dacă camera ta este întunecată și ești îngrijorat că draperiile vor accentua acel aspect, o nuanță transparentă ar putea fi potrivită pentru tine. Niște perdele transparente într-o culoare deschisă sau strălucitoare aduc lumină într-o cameră.

Sau este foarte mică

Într-un spațiu mic, să optezi pentru jaluzele este cel mai bun lucru. Economisesc foarte mult spațiu în fața unei ferestre și pot fi pliate cu ușurință fără a ocupa spațiu. O culoare deschisă vă va permite să nu copleșiți spațiul. Liniile verticale ale jaluzelelor californiene vor avantaja o cameră cu tavane joase, iar liniile orizontale ale unei jaluzele venețiane vor face camera ta să pară mai mare.

Și cum rămâne cu decorul?

Când vine vorba de decor, să alegem perdele cu draperii sau jaluzele? Dacă perdeaua este un pariu sigur în domeniul decorului, jaluzelele au revenit cu succes în ultimii ani. Cum să alegi atunci ce se va potrivi cel mai bine în interiorul tău? Jaluzelele, cu liniile lor curate, se vor potrivi perfect într-o atmosferă modernă sau industrială. Sunt perfecte într-un decor contemporan cu linii bine desenate. Jaluzelele japoneze (sau pereții despărțitori japonezi) vor oferi o mai mare originalitate camerei tale și sunt disponibile în multe materiale, texturi și culori (voal, satin, organza, in, pânză, cu motive naturale, culori neutre sau mai strălucitoare etc.) Pentru o atmosferă mai caldă, alegeți în schimb perdele. Aspectul lor fin și translucid va aduce o atmosferă de cocon în cameră. În plus, sunt disponibile într-o gamă foarte largă de materiale (bumbac, catifea, satin, organza, damasc, tartan, pânză, mătase, in, etc.) și modele (imprimeuri, dungi, broderii etc.).

