Peste 150.000 de oameni au fost prezenți la SAGA în cele trei zile de festival Citeşte întreaga ştire: Peste 150.000 de oameni au fost prezenți la SAGA în cele trei zile de festival

Așadar, planul de securitate pentru festival, adaptat continuu în funcție de fluxul de oameni din fiecare zi, a constat în mai multe acțiuni, pe toate planurile, cu suportul autorităților.

Planul de securitate a fost creat cu suportul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, Poliției Române și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciului de Ambulanță București Ilfov – SABIF și SMURD, care a constat în echipe de securitate pe tot perimetrul evenimentului, câini polițiști, echipaje de prim ajutor și echipe de voluntari, puncte de informare despre efectectele consumului de substanțe interzise atât în cadrul unui festival, cât și în viața de zi cu zi.

Pentru a preîntâmpina intrarea cu obiecte interzise sau cu impact asupra securității persoanelor participante la festival, la cele patru porți de acces, au fost amplasate dispozitive de agenți, ajustate în funcție de volumul de persoane în afluire.

“Le mulțumim tuturor participanților care au fost alături de noi în aceste 3 zile, am fost sincer copleșit de numărul lor mare. Acest lucru ne motivează și mai mult pentru a aduce o nouă ediție extraordinară în 2023. Siguranța festivalierilor primează pentru noi în fiecare eveniment pe care îl organizăm în România și la nivel mondial. Ne luăm întotdeauna măsuri pentru a preveni incidentele de orice fel. De fiecare dată când realizăm un astfel de proiect, ma gândesc în primul rând la fiul meu, la protecția și siguranța lui. Cred că orice părinte ar face așa. În momentul în care consider că am creat ceva sigur pentru copilul meu, în mod firesc simt același lucru și pentru fiecare alt participant la festival”, a spus Allan Hardenberg – CEO ALDA.

Despre cea de-a doua ediț ie SAGA Festival

Cea de-a doua ediție a avut loc la Arena Națională din București, care a fost complet transformată weekend-ul acesta într-un spațiu al creativității și energiei, pe care peste 150.000 de oameni l-au explorat și i-au descoperit secretele, în cele trei zile de festival.

Pornind de la scena Source, energia SAGA a încărcat toate celelalte scene și împreună au umplut cu lumină și vibrație Arena Națională și parcul care o împrejmuiește, într-un concept unic în România. Participanții s-au distrat alături de prieteni și de artiștii lor preferați, au umplut întregul spațiu cu bună dispoziție și s-au bucurat de o experiență electrizantă.

Marshmello, Salvatore Ganacci, Tiesto, DJ Snake, Afrojack, Deadmau5, Timmy Trumpet, Fedde Le Grand, Black Coffee, Fisher, Meduza, Oxia, Hot Since 82 și Sickick sunt doar câțiva dintre artiștii care au urcat pe scenele SAGA și au încântat publicul cu show-uri speciale. Purle Disco Machine, Acraze, Camelphat, Da Tweekaz, Honey Dijon, Dom Dolla, John Summit și Riton au venit pentru prima dată în România în acest weekend, iar festivalierii i-au descoperit cu bucurie și au dansat până dimineața pe muzica lor, care i-a cucerit rapid.

“Iubesc România și publicul de aici. România e a doua mea casă”, a spus Salvatore Ganacci.

„Anul trecut, am fost încântat de întreaga experiență SAGA și abia așteptam să revin anul acesta în România, la București. Sper să lansez noul album până la finalul anului și să mai adaug câteva piese. Colaborez cu câțiva artiști latino importanți”, a spus Tiesto.

Timmy Trumpet i-a avut alături de el sâmbătă seară pe soția lui și pe părinții lui, care l-au văzut pentru prima dată live pe scenă. „Iubesc România. Practic, și eu sunt est-european, deoarece soția mea este din Ungaria, un fel de a doua casă pentru mine. Iubesc românii. Vă iubesc”, a spus celebrul DJ australian.

Oameni din 85 de țări au fost prezenți în weekend la SAGA și s-au distrat alături de artiștii lor preferați și de publicul din țara noastră. Împreună au făcut parte dintr-o mișcare unică, iar la final au spus împreună: #WeAreSaga.

Au fost anunțate zilele pentru SAGA 2023 – 23, 24, 25 iunie. Cei care își doresc să fie primii care află noutățile despre cea de-a treia ediție și să cumpere bilete la prețuri speciale și în număr limitat, pot găsi toate detaliile aici.

