Surpriza din apartamentul vechi și degradat

Aceasta și-a investit economiile de o viață într-un apartament vechi și degradat, după ani de zile în care a pus fiecare ban deoparte. În ciuda stării avansate de uzură a locuinței, noua proprietară este decisă să transforme spațiul abandonat într-un cămin modern prin reparații etapizate.

Patru dormitoare la preț de chilipir: Phoebe Irving, de 26 de ani, și-a cumpărat propria locuință în Liverpool cu doar 105.000 de lire. Într-un contrast izbitor cu prețurile mari din Londra, fotografa britanică se bucură acum de un spațiu pe care îl consideră „ridicol” de mare, dar pe care abia așteaptă să îl personalizeze de la zero.

A lăsat-o fără cuvinte

O descoperire incredibilă a lăsat-o fără cuvinte pe noua proprietară chiar în ziua mutării. Ceea ce Phoebe Irving credea că este doar ușa unei debarale s-a dovedit a fi intrarea către o nouă casă ascunsă în interiorul apartamentului său, relatează publicația Metro.

„Când am mers la prima vizionare, era o cameră încuiată”, își amintește tânăra. „Agentul imobiliar a spus că este doar pentru depozitare. Am întrebat dacă poate aduce cheia la următoarea vizionare, dar a uitat.

Am presupus că, având în vedere prețul apartamentului, nu putea fi ceva important”, a spus ea.

Însă, în momentul în care a deschis ușa, a fost întâmpinată de o priveliște amețitoare: un spațiu vast, a cărui suprafață era aproape cât trei dormitoare duble la un loc.

„Am deschis ușa și era o cameră imensă în interior. Am fost atât de șocată, era mult mai mare decât un dulap… practic este un alt apartament întreg”, a povestit ea.

Planurile pentru „apartamentul din apartament”

Achiziționată în aprilie cu un avans de 10.000 de lire, locuința lui Phoebe Irving ascundea un secret pe care nici măcar experții nu l-au sesizat. Camera suplimentară a fost o surpriză totală, fiind complet omisă din planurile imobilului și din rapoartele de evaluare premergătoare vânzării.

În prezent, tânăra se află în plin proces de renovare și se ocupă de instalarea unei băi noi, însă spațiul secret i-a dat planurile peste cap. Phoebe recunoaște că este indecisă cu privire la destinația noii încăperi, mai ales că aceasta nu fusese inclusă în bugetul inițial de reamenajare.

„A fost nelocuit de ceva timp, așa că necesită destul de multe lucrări”, adaugă ea. „Sunt copleșită, pentru că acum am de două ori mai mult spațiu și nici măcar nu am bugetul necesar pentru a amenaja restul apartamentului, darămite acest spațiu”, spune ea.

Planurile pentru viitorul „apartamentului din apartament” sunt deja conturate: Phoebe se gândește să îl amenajeze, atunci când bugetul îi va permite, ca sală de cinema sau ca un dressing generos.

