Riviera del Conero – una dintre cele mai spectaculoase porțiuni ale coastei adriatice din Italia

În regiunile de coastă celebre ale Italiei, cum ar fi Coasta Amalfi sau Cinque Terre, segmente semnificative ale plajelor sunt ocupate de cluburi private sau hoteluri de lux, restricționând accesul liber al turiștilor la frumusețea naturală ce a consacrat aceste locuri, relatează publicația britanică The Guardian.

Jurnaliștii britanici evidențiază că există încă plaje sălbatice, unde natura domină și oricine se poate bucura de peisajul idilic, fără restricții, oferind șase exemple de astfel de locuri în Italia.

Prima dintre ele este Riviera del Conero, situată în regiunea Marche, o zonă încă ferită de turismul în masă, fiind frecventată mai ales de localnici și de turiști italieni. Peisajele spectaculoase se remarcă prin stânci calcaroase acoperite cu pini, golfuri protejate și plaje cu pietriș alb și ape limpezi.

Plaja Sirolo este una dintre cele mai populare destinații. Pentru a ajunge acolo, trebuie să parcurgi un traseu sinuos printre copaci, dar efortul merită. Te așteaptă o întindere naturală unde poți să-ți așezi prosopul pe pietrele netede. Golful Portonovo oferă o atmosferă retro, având cluburi în stilul anilor `60, dar și porțiuni extinse de plajă liberă.

„Ristorante Emilia”, deschis din 1950, este un punct de atracție gastronomică, renumit pentru spaghetele cu midii proaspăt recoltate din stânci.

Gargano, o peninsulă situată în nordul regiunii Puglia

Deși plajele din sudul regiunii Puglia sunt celebre, peninsula stâncoasă Gargano din nord, parte a Parcului Național Gargano, rămâne mai puțin cunoscută. Aici vei găsi golfuri ascunse, plaje de pietriș și o abundență de măslini care încadrează peisajul.

Printre cele mai apreciate plaje se numără Portogreco, o mică plajă liberă înconjurată de peșteri marine și stânci perfecte pentru sărituri. În apropiere, Vignanotica, o altă plajă de pietriș, este protejată de un perete calcaros care oferă umbră naturală în după-amiezile fierbinți de vară.

În plus, restaurantul „Al Trabucco da Mimì” din Peschici oferă fructe de mare proaspete, servite pe o platformă tradițională de pescuit din lemn.

Insula Ponza – bijuteria ascunsă a Mării Tireniene

La doar o scurtă călătorie cu feribotul de pe coasta orașului Lazio, se află insula Ponza. Cu străzi pitorești și case pastelate, insula este un loc unde timpul pare să fi stat pe loc. Cele mai frumoase golfuri și locuri de înot sunt accesibile doar cu barca.

Plaja Frontone, cea mai lungă de pe insulă, poate fi accesată cu „taxiuri” pe apă. Deși o parte a plajei este ocupată de cluburi private, există porțiuni libere, iar localnicii se îndreaptă deseori spre capătul sudic.

Pentru o experiență culinară deosebită, restaurantul „Ristoro da Gerardo” oferă preparate tradiționale, cum ar fi parmigiana de vinete și tocana de caracatiță, servite pe o terasă cu vedere spre plajă.

Insula Pantelleria -„Perla Neagră a Mediteranei”

Insula Pantelleria, situată mai aproape de Tunisia decât de Sicilia, oferă o experiență unică, departe de agitația continentală. Este supranumită „Perla Neagră a Mediteranei” din cauza rocilor vulcanice de culoare închisă.

Fără plaje nisipoase, insula îți propune să te relaxezi pe stânci vulcanice și să te bucuri de apele limpezi și peisajele aride.

La Balata dei Turchi, o zonă retrasă din sudul sălbatic al insulei, te poți bucura de snorkeling în ape curate, printre corali și pești colorați. În apropiere, la Nikà, izvoare termale subacvatice creează o experiență de neuitat în timp ce înoți.

Restaurantul „Dispensa Pantesca” din Scauri te așteaptă cu un platou de aperitive locale, inclusiv caperele aromate specifice insulei, mai precizează The Guardian.

Elba – cea mai mare insulă din Arhipelagul Toscan

Parte a arhipelagului toscan, insula Elba este situată la 55 km est de Corsica și oferă 145 km de plaje sălbatice și golfuri izolate. Insula este o destinație ideală pentru cei care caută liniștea naturii.

Nisporto este o plajă retrasă, înconjurată de dealuri acoperite de pini. Plaja cu nisip și pietriș și apele sale transparente o fac perfectă pentru familii. Cei pasionați de snorkeling sau explorări cu pedalo-ul vor găsi aici un paradis marin.

În Portoferraio, restaurantul «Teatro Bistro» îți oferă o cină cu priveliște spectaculoasă, iar pasionații de fructe de mare trebuie să încerce spaghetele cu bottarga, o delicatesă locală.

Maremma -o zonă vastă care întruchipează spiritul „cowboy-ilor” italieni

Parcul regional Maremma, aflat în apropierea orașului Grosseto, protejează una dintre cele mai sălbatice porțiuni de coastă ale Italiei.

Maremma este o zonă vastă care întruchipează spiritul „cowboy-ilor” italieni și oferă un amestec fascinant de mlaștini recuperate, dealuri etrusce și un litoral stâncos. Aici, plajele întinse sunt libere de orice construcții comerciale, fiind decorate doar cu forturi improvizate din lemn adus de apă.

Marina di Alberese este cea mai accesibilă plajă din parc, iar linia de coastă continuă kilometri întregi. Collelungo, o plajă mai liniștită, poate fi accesată pe jos sau cu bicicleta, traseele trecând prin peisaje spectaculoase.

Pentru o pauză culinară, ferma „La Maremmana” oferă degustări de brânzeturi, inclusiv mozzarella proaspătă din lapte de bivoliță, perfectă pentru o gustare pe plajă.

