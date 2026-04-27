Sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Cătălin-Constantin Badiu, președintele simpozionului și Șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgență București, evenimentul a reunit lideri incontestabili din opt țări.

„Bucharest MICS Symposium este rezultatul unei convingeri personale: că progresul real în medicină se construiește prin educație, colaborare și expunere directă la excelență. Formarea mea profesională în Germania, alături de unii dintre cei mai importanți chirurgi cardiovasculari din lume, a fost definitorie. Acolo am înțeles cât de mult contează accesul la cunoaștere, la tehnologie și la mentori care setează standarde globale. Acest congres este, în esență, o formă de a întoarce ceea ce am primit, aducând la București aceste nume și această expertiză, pentru a construi, împreună cu echipa de la Spitalul Universitar de Urgență București și în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, un cadru real de dezvoltare pentru chirurgia cardiovasculară din România.

Investiția în educație și în medicină nu este opțională, este esențială. Iar obiectivul nostru este ca pacienții din România să beneficieze de aceleași standarde pe care le-am întâlnit în marile centre europene”, a spus Prof. Univ. Dr. Cătălin-Constantin Badiu, care a reușit prin Bucharest MICS Symposium 2026 nu doar să organizeze un congres, ci să demonstreze că viitorul chirurgiei cardiace este deja prezent în România, cu o medicină umană, precisă și minim invazivă pentru toți pacienții.

„Arhitecții Chirurgiei Moderne” au fost la București

Simpozionul a fost onorat de prezența unor personalități care au modelat chirurgia ultimilor 50 de ani. Supranumiți „Arhitecții Chirurgiei Moderne”, Prof. Dr. Rudiger Lange și Prof. Dr. Bernhard Voss au venit în România ca reprezentanți ai Deutsches Herzzentrum Munchen, una dintre cele mai prestigioase instituții medicale din lume.

Profesor universitar și una dintre cele mai marcante personalități ale chirurgiei cardiovasculare la nivel mondial, cu o carieră de peste patru decenii, Prof. Dr. Rüdiger Lange este fost director al Departamentului de Chirurgie Cardiovasculară de la Deutsches Herzzentrum Munchen (DHM). Este recunoscut internațional ca una din cele mai importante influente care a mutat granițele chirurgiei către era transcateter și minim invazivă.

Cu peste 600 de publicații internaționale, acesta a realizat, încă înainte de anii 2000, prima reparație de valvă mitrală cu robotul chirurgical. Prelegerea sa, „Chirurgia Cardiacă – ieri, azi și în viitor”, a reprezentat unul din momentele cheie ale simpozionului, propunându-și să închidă cercul evoluției chirurgiei cardiovasculare, cu o privire de ansamblu și o analiză critică. Această sesiune a fost extrem de importantă mai ales pentru tinerii chirurgi, profund inspirați.

Recunoscut ca o influenta puternica in chirurgia minim invaziva si endoscopica a valvei mitrale, Prof. Dr. Bernhard Voss este profesor la Technische Universität Munchen și Deputy Director la DHM Munchen. Este considerat unul dintre cei mai experimentați chirurgi din Europa în reconstrucția minim invazive a valvei mitrale. Pionier în perfecționarea metodelor de plastie mitrală prin incizii extrem de mic.  

Simpozionul a oferit participanților ocazia de a asista la prezentarea unei genealogii a excelenței în repararea valvei mitrale minim invazive.

La eveniment a fost prezenta Dr. Fitsum Lakew (Germania), recunoscută la nivel internațional pentru expertiza în chirurgia endoscopică a valvei mitrale și tricuspide. Dr. Lakew este urmașa lui Patrick Perier, cel care a promovat tehnicile de reparare prin incizii minime cu viziune 3D și păstrarea valvei native, acesta fiind la rândul său discipolul direct al Profesorului Alain Carpentier, „părintele” chirurgiei valvulare moderne. 

Laurent de Kerchove (Belgia), șeful Departamentului de Chirurgie Cardio-Toracică la Saint-Luc University Hospital, a adus la București „Experiența Bruxelles”, ducând mai departe munca titanului Gebrine El-Khoury. Este recunoscut global pentru tehnicile reparare ale valvelor aortice.

Moștenirea Deutsche Herzzentrum Munchen

Un punct central l-a reprezentat recunoașterea moștenirii lăsate de Deutsches Herzzentrum Munchen (DHM), instituție considerată unul din punctele centrale de pe axa chirurgiei europene. DHM este și Alma Mater a Prof. Univ. Dr. Cătălin-Constantin Badiu, care și-a desfășurat activitatea acolo timp de 12 ani sub îndrumarea directă a Profesorului Lange. 

Prof. Univ. Dr. Cătălin Badiu a fost unul dintre cei mai perseverenți medici antrenați în acest centru de excelență, devenind cel mai rapid medic specialist dintre toți rezidenții din istoria acelui centru la acel moment. Această performanță uluitoare a fost clădită pe o sete pentru cunoaștere, dezvoltare și inovație care a existat încă de la începutul carierei sale, propulsându-l astăzi în poziția de lider care aduce „școala de la Munchen” direct în inima Bucureștiului, oferind pacienților români acces la chirurgie de înaltă clasă, complet endoscopică. 

Format în școala de chirurgie cardiovasculară de la Deutsches Herzzentrum München, sub influența uneia dintre cele mai puternice tradiții europene în domeniu, a adus în România tehnici moderne de reconstrucție valvulară, chirurgie aortică și abordări endoscopice avansate.

A coordonat și realizat premiere naționale în chirurgia valvulară total endoscopică, inclusiv înlocuirea valvulară aortică complet endoscopică prin incizie minimă, și este implicat în dezvoltarea unei școli românești de chirurgie cardiacă minim invazivă. Activitatea sa academică și științifică include publicații internaționale, colaborări cu centre europene de referință și participări ca invitat la manifestări dedicate chirurgiei cardiovasculare moderne.  

Inovație în elita mondială a chirurgiei cardiovasculare

Simpozionul a reunit o serie de experți cunoscuti pentru munca de pionierat din chirurgia cardiovasculară: 

  • Pionieratul Robotic: Prof. Dr. Feras Khaliel (Arabia Saudită) a prezentar experienta sa, cu primul transplant cardiac asistat robotic din lume la un adolescent. Acesta a participat online, fiind prezent în Statele Unite la Boston ca speaker principal în cadrul conferinței anuale a Societății Internaționale de Transplant Cardiac și Pulmonar (ISHLT), confirmând astfel nivelul înalt al manifestării de la București. 
  • Dr. Oleksandr Babliak (Ucraina): Șeful Diviziei de Chirurgie Cardiacă la Dobrobut Medical Network, Kiev, cu formare în Ucraina și Australia. Este autorul metodei TCRAT-CABG, o tehnică revoluționară de bypass aortocoronarian multivascular minim invaziv care asigură o recuperare rapidă chiar și după un infarct. 
  • Dr. Antonios Pitsis (Grecia): Cu peste 15.000 de operații la activ, este unul dintre liderii europeni ai chirurgiei endoscopice, demonstrând cum intervențiile „prin gaura cheii” sunt posibile in majoritatea scenariilor clinice. 
  • Prof. Sabine Bleiziffer (Germania): Șef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară la Zentralklinik Bad Berka, este o figură centrală a chirurgiei valvulare moderne și a terapiilor transcateter, fiind implicată în studii „first-in-man” și adoptarea timpurie a noilor tehnologii.
  • Assoc. Prof. Peter Haldenwang (Germania): Expert în chirurgia aortică complexă la Bergmannsheil University Hospital din Bochum, specializat în tratamentul chirurgical deschis, hibrid și endovascular. 
  • Assoc. Prof. Adrian Ursulescu (Germania): Deputy Director la Robert Bosch Hospital din Stuttgart, reprezintă o voce importantă a chirurgiei minim invazive, cu o experiență vasta in revascularizarea miocardica asistata robotic si pe cord batand.
  • Dr. Samuil Kazakov (Bulgaria), pionier al chirurgiei endoscopice în Bulgaria a fost prezent. Assoc. Prof. Dr. Aureliu Bătrînac (Rep. Moldova), recunoscut pentru modernizarea standardelor chirurgicale în Republica Moldova, și Dr. Vladimir Kovacevic (Serbia), expert în proceduri endovasculare moderne precum TEVAR și EVAR au completat seria de experti internationali prezenti in cadrul Bucharest MICS Symposium.

Cursuri intensive pentru tinerii chirurgi români

În avanpremiera simpozionului, ziua de 23 aprilie a fost dedicată exclusiv formării noii generații medicale prin cursuri pre-congres intensive. Un punct central l-a reprezentat cursul de chirurgie endoscopică de reparare a valvei mitrale, unde tinerii chirurgi s-au antrenat pe simulatoare de ultimă generație printate 3D.

Această inițiativă reflectă dorința profundă a Prof. Badiu de a propaga tehnicile endoscopice, asigurând astfel că viitorul chirurgiei din România este unul al traumei minime pentru pacient. 

În paralel, medicii aflați la început de drum au aprofundat procedurile complexe TEVAR și EVAR (repararea endovasculară a aortei). Sub îndrumarea directă a unor specialiști de renume internațional, precum Dr. Vladimir Kovacevic (Serbia) și Assoc. Prof. Peter Haldenwang (Germania), tinerii medici au avut oportunitatea de a învăța secretele tehnicilor endovasculare si hibride care evită chirurgia deschisă, consolidând puntea dintre inovația europeană și practica medicală locală.

Toate aceste workshopuri au fost posibile cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, al Centrului de Inovație și eHealth, al Departamentului de Simulare Medicală și al Laboratorului de printare 3D ale UMF Carol Davila. 
 
Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu, Președintele Senatului UMF „Carol Davila” și șeful Departamentului de Cardiologie și Chirurgie Cardiovasculară de la SUUB, este una dintre personalitățile majore ale cardiologiei românești, recunoscut pentru integrarea cardiologiei naționale în circuitul european.

Acesta a subliniat că aducerea înapoi în țară a Prof. Badiu a fost un obiectiv planificat și pregătit pentru a alinia chirurgia cardiovasculară la standardele globale. 

Susținerea pentru modernizarea actului medical a fost reafirmată și de Prof. Viorel Jinga, Rectorul UMF „Carol Davila”, care a felicitat președintele simpozionului pentru transformarea Bucureștiului într-un pol al chirurgiei moderne. 

De asemenea, prezența unor figuri emblematice precum Prof. Horațiu Suciu, Prof. Vlad Iliescu și Prof. Horațiu Moldovan a demonstrat unitatea elitei medicale românești în promovarea inovației, de la transplantul cardiac la procedurile de asistare ventriculară complexe.

