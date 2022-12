Pentru Elena Lidă viața care a adus-o să trăiască singură la cei 74 de ani ai săi n-a fost ușoară și nici plină de prea multe bucurii. Căsătorită de tânără, a devenit mamă repede și la câteva luni s-a angajat ca infirmieră la grădiniță, în București, ca să-și poată crește copilul, apoi a lucrat ca vânzătoare la „Casata”, cofetărie cu ștaif și pretenții, lucru greu zi după zi, mereu în picioare, luni și ani în șir.

Valurile vieții au purtat-o dintr-un oraș în altul și de la o slujbă la alta crescându-și copilul, ținându-l la școală, la studii, sperând să-i facă măcar lui o viață mai ușoară și mai lipsită de griji. Schimbările n-au speriat-o și le-a înfruntat cu un curaj obligatoriu, le-a luat ca pe un dat al sorții, lăsându-se pe ea și dorințele ei mereu pe dinafară pentru fericirea celorlalți, până când, la vârsta a treia a ajuns singură pe lume, fără un gest de mângâiere, fără o vorbă bună, cu rudele înstrăinate, copilul plecat departe, singură cu durerile, visele și dorințele ei neîmplinite… A învăţat însă, de la an la an, să se cunoască, să se maturizeze, a înțeles ce-a însemnat pentru ea suma deciziilor luate, știe ce-are nevoie ca să-și afle tihna sufletului și recunoaște, tăcut, că viața este o provocare. A căzut în neînţelegere, disperare, nesiguranţă, teamă, neputinţă, durere sufletească, nopţi întregi cu insomnii, frustrări fireşti, tipice oricăruia dintre noi atunci când singurătatea îl înconjoară, a negat, s-a înfuriat, s-a mințit că-i doar ceva trecător, s-a amărât dar, într-un final… a acceptat! Asta până de curând când a descoperit că poți să nu fii singur…

Muzica de operă a îndrăgit-o de mică, a cochetat chiar cu ideea de a cânta, dar n-a fost să fie, așa cum n-a fost să fie să meargă vreodată la un spectacol de operă și acesta a rămas visul ei neîmplinit. Mereu curioasă și amatoare de frumos, Elenei, i-a plăcut să urmărească spectacole de operă la televizor, fără să aibă însă ocazia să pună piciorul în frumoasa clădire a Operei Naționale. Trecea pe lângă clădirea impresionantă aproape zilnic, privea afișele colorate, uneori lua câte un program dar visul se opintea brusc în pragurile destinului. Până de curând, când, după ce i-au deschis ușa într-un Crăciun care se anunța la fel de singuratic și de trist ca celelalte, cei de la ”Niciodată singur – Prietenii vâstnicilor” împreună cu farmaciile Dr. Max, au invitat-o pentru prima oară în viață, la un spectacol de operă. A fermecat-o interiorul pe care îl visase ani de zile, foaierul aurit, sala cu acustică perfectă, scara uriașă de marmură și peste toate, muzica, farmecul nespus al acesteia, vocile cristaline, costumele, decorul „Povestirilor lui Hoffmann”… totul.

Așa a învățat Elena că cel ce te ajută și te iubeşte cu adevărat nu este cel care face risipă de cuvinte frumoase, ci oamenii- asemenea voluntarilor „Niciodată singur”- pe care îi ai lângă tine atunci când ești singur și ţi-e greu. S-a redescoperit ca femeie și ca om sub ochii noilor săi prieteni din organizație, cei care ştiu să o privească până-n adâncul sufletului, de persoanele ce ştiu să o accepte aşa cum este şi să o aprecieze cu adevărat.

Elena Lidă îşi iubeşte viaţa de acum. Aşa cum este: mai complicată, mai agitată, sigur obositoare. N-ar face multe schimbări, deşi a costat-o destul lupta cu prejudecăţile şi poate cu răutatea oamenilor. Are împlinirile ei, clipele ei de linişte, acum are muzica pe care a visat-o o viață și oboseala plăcută a unei „misiuni” dusă la capăt cu bine, și are, mai ales, istoria acestei bucurii, spune ea, fără seamăn sub care se ascunde însă, sufletul unei femei ce şi-a urmat visul şi a hotărât exact ce trebuie să cuprindă viaţa ei.

