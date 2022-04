Toate fondurile obținute în cadrul campaniei vor fi distribuite către profesioniștii din industria ucraineană de film cu ajutorul Coaliției Internaționale pentru Cineaști aflați în situații de Risc (ICFR), un organism înființat de Academia Europeană de Film, împreună cu Festivalul Internațional de Film de la Amsterdam și Festivalul Internațional de Film Rotterdam. În contextul izbucnirii conflictelor din Ucraina, Coaliția a lansat un ,,Fond de Urgență pentru Cineaști, care sprijină realizatorii de film cu mici granturi ce pot acoperi cheltuieli temporare de relocare, taxe legale și administrative (vize), dar și alte categorii de cheltuieli urgente.

Printr-un sms cu textul FILM trimis la 8840, oricine poate contribui la dezvoltarea Fondului de Urgență pentru Cineaști, sprijinind astfel profesioniștii dintr-un sector care, nefiind considerat prioritar, se luptă să supraviețuiască în vreme de război. Suma alocată cauzei este de 2 Euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA. UNIȚI PRIN FILM este o campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile şi Vodafone Romania.

Alăturându-se acestui demers, Gala Premiilor Gopo oferă reprezentanților industriei de film și publicului cinefil din România instrumentele necesare pentru a acționa în sprijinul creatorilor din Ucraina. Întreaga campanie de imagine a Premiilor Gopo 2022 împrumută culorile drapelului ucrainean, într-un mesaj de solidaritate față de vecinii noștri.

Evenimentul care celebrează performanțele creatorilor români din domeniul cinematografiei va avea loc în acest an pe data de 3 mai, la Teatrul Național ,,I.L. Caragiale din București, și va fi transmis în direct pe VOYO, TIFF Unlimited și premiilegopo.ro.

În weekend-ul 8-10 aprilie, pe TIFF Unlimited vor fi difuzate online filmele nominalizate la categoria Cel mai bun film european la Premiile Gopo 2022. Ele vor putea fi vizionate gratuit timp de 24 de ore, o parte dintre ele urmând să fie disponibile ulterior exclusiv abonaților. Filmele nominalizate anul acesta la categoria Cel mai bun film european sunt: Adio, proștilor! / Adieu les cons (r. Albert Dupontel), Încă un rând/ Another Round (r. Thomas Vinterberg), Traducătorii/ Les traducteurs (r. Régis Roinsard), Annette (r. Leos Carax) și Portretul unei femei în flăcări/ Portrait de la jeune fille en feu (r. Céline Sciamma). Lista completă a nominalizărilor este disponibilă online și poate fi consultată pe website-ul evenimentului: https://premiilegopo.ro/nominalizari.

***

Premiile Gopo 2022 sunt organizate de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc.

Finanțat de: Ministerul Culturii

Cu sprijinul: CNC, Dacin Sara, Babel Communication

În parteneriat cu: Primăria Municipiului București prin ArCub.

Sponsori principali: Apa Nova o companie Veolia, Banca Transilvania, Cellini, Promenada

Mall București, Promenada Mall Sibiu

Sponsori: Aqua Carpatica, IQOS, Conceptual Lab by Theo Nissim

Parteneri: BlackCab, Domeniile Averești, Domeniile Sâmburești, Reea, Grand Hotel

Bucharest, Ginissima, GETTS Salons, Pop Cola

Servicii profesionale: PWC

Parteneri media principali: VOYO, PRO CINEMA

Parteneri media: ROCK FM, Libertatea, ELLE, VIVA!, A List Magazine, Radio România

Cultural, Cinemap, Zile și Nopți, Films in Frame, Decât O Revistă, IQAds, Urban.ro, Life.ro,

The Woman, Revista BIZ, Hot News, Cover Stories, LiterNet, Movie News, All about Romanian Cinema

(AaRC).

Partener monitorizare: mediaTRUST

