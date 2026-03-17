Primăriile din România riscă amenzi de până la 100.000 EUR pentru site-uri neconforme cu legislația europeană

Problemele sunt grave și răspândite: lipsa certificatelor SSL, design-uri care nu funcționează pe telefon, documente scanate că imagini imposibil de citit de persoanele cu dizabilități și informații neactualizate de ani de zile. În multe cazuri, site-urile primăriilor arată și funcționează că în 2010.

Ce impune legislația

Standardul DigiLocal, implementat prin HG 633/2022, stabilește cerințe clare pentru website-urile administrațiilor publice locale: structura standardizată a informațiilor, integrare cu platformele naționale Ghișeul.ro și Regista.ro, accesibilitate conform WCAG 2.1 nivel AA și performanță tehnică modernă.

„Multe primării nu știu exact ce li se cere sau subestimează complexitatea conformării. Nu e vorba doar de un site frumos – e vorba de accesibilitate, transparență și servicii digitale funcționale pentru cetățeni”, explică Lucian Budeanu, CEO al agenției NEXTRY, care a participat la digitalizarea mai multor primarii din România.

Lucian Budeanu, CEO NEXTRY

Costurile neconformării

Directiva EAA prevede amenzi de până la 100.000 EUR pentru instituțiile care nu se conformează la termen. Dar costurile reale merg dincolo de amenzi: cetățeni frustrați care nu găsesc informații online, presiune crescută la ghișee și o imagine publică a administrației care rămâne ancorată în trecut.

Pe de altă parte, primăriile care au investit în digitalizare raportează o scădere semnificativă a solicitărilor fizice și o percepție publică îmbunătățită.

Ce pot face primăriile acum

Specialiștii recomandă primăriilor să nu aștepte ultimul moment. Procesul de conformare durează între 30 și 90 de zile, în funcție de starea actuală a site-ului, iar cererea de servicii de digitalizare va crește exponențial pe măsură ce deadline-ul se apropie.

Primul pas este un audit al site-ului actual, care poate identifica rapid problemele și prioritiza intervențiile necesare.

