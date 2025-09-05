Probleme ușoare de memorie

Problemele ușoare de memorie pot fi un semn al declinului cognitiv. Memoria se numără printre primele funcții afectate odată cu înaintarea în vârstă.

Este normal să uităm ocazional anumite nume sau să nu ne aducem aminte unde am lăsat anumite obiecte. Acest lucru face parte din procesul natural de îmbătrânire. Însă dacă aceste pierderi de memorie sunt frecvente și afectează rutina zilnică sau capacitatea de a lua decizii, este indicat să consulți un specialist.

Centrul medical PROMEMORIA are 16 ani de activitate în diagnosticarea și tratarea bolilor de memorie, cu o echipă de medici geriatri cu experiență vastă. Specialiștii de la PROMEMORIA pun accent pe prevenție și recomandă consultul geriatric după 55 de ani, deoarece chiar și simptomele timpurii sunt importante. 

Ușoare dificultăți de concentrare

Dificultățile ușoare de concentrare se pot manifesta prin dificultatea de a rămâne atent la sarcini cotidiene, de a urmări conversații sau de a finaliza activități mai complexe.  

În timp ce declinul cognitiv se manifestă prin lapsusuri ușoare de memorie sau dificultăți de concentrare, demența implică o afectare severă a funcțiilor cognitive, care interferează cu viața de zi cu zi. Simptomele demenței includ, în special, confuzia legată de timp, loc și evenimente. Cele mai frecvente forme de demență sunt boala Alzheimer sau demența cu corpi Lewy.

Proces de gândire încetinit, dar gestionabil

Un alt semn al declinului cognitiv este reacția mai lentă la informații noi. Pacienții au nevoie de mai mult timp pentru a lua decizii sau pentru a rezolva probleme cotidiene. De obicei, aceste schimbări nu afectează semnificativ viața de zi cu zi și nu împiedică pacientul să-și desfășoare activitățile obișnuite. Ritmul mai lent al gândirii este mai evident în situații complexe, care implică planificare sau multitasking. Menținerea unui program bine pus la punct, organizarea activităților și pauzele regulate ajută la desfășurarea mai ușoară a activităților zilnice.

Lipsa orientării spațiale

Lipsa orientării spațiale este un simptom care poate apărea în cadrul declinului cognitiv. Se manifestă prin dificultatea de a percepe corect poziția obiectelor. Pacienții afectați pot întâmpina probleme în a estima distanțele, în a recunoaște locuri familiare sau în a merge pe trasee pe care le cunosc. Aceste dificultăți sunt subtile, apar ocazional și pot fi confundate cu oboseala sau neatenția. Pentru a le gestiona, se recomandă folosirea reperelor vizuale și stabilirea unor rutine zilnice.

Observând aceste schimbări, poți găsi soluții care să te ajute să-ți păstrezi claritatea mentală, să faci față mai ușor activităților zilnice și să previi apariția unor probleme mai serioase.

Sursa foto: Unsplash

Bibliografie:

·       www.mayoclinic.org, https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mild-cognitive-impairment/symptoms-causes/syc-20354578, accesat la 27.08.2025;

·       www.healthline.com, https://www.healthline.com/health/cognitive-decline, accesat la 27.08.2025;

·       my.clevelandclinic.org, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17990-mild-cognitive-impairment, accesat la 27.08.2025. 

