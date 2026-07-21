Radiografia poftei românilor! Studiu Zoomserie 2026

Topul național

În orice lună și în aproape orice oraș, primele cinci locuri arată la fel: cremșnit, șoricel, bueno profiterol, biscotto și indiana. Clasicele autohtone țin topul, iar produsele mai noi le suflă în ceafă. Cremșnitul rămâne campionul național și reperul care îi aduce pe oameni înapoi la vitrină aproape zilnic.

Ciocolata în topul poftei

Când au de ales, românii aleg ciocolată. Unul din trei produse cumpărate, adică 30%, e pe bază de ciocolată. Urmează deserturile cu fructe, cu 18%, și cele cu fistic, nuci sau caramel, cu 14%. E o preferință care se vede în aproape fiecare vitrină, oriunde în țară.

Curaj la înghețată

Aici apare cea mai interesantă răsturnare. Aceiași clienți care merg pe clasic la prăjitură devin curajoși la înghețată. Din cele 47 de sortimente de înghețată, cele mai cerute nu sunt vanilia sau ciocolata simplă, ci Sorbetul de Mango, Chocolate Gianduja și Fisticul Sicilian.Cei șapte eroi care se vând constant

Un grup restrâns de produse se vinde indiferent de sezon sau de oraș: cremșnit, șoricel, biscotto, indiana, cornet, crunchy pralin și amarena. Ele sunt coloana vertebrală a vitrinei și susțin vânzarea de zi cu zi, în timp ce restul gamei aduce varietatea.

Fiecare județ cu pofta lui

Peste stratul comun, harta poftei se colorează local. Cremșnitul și șoricelul se vând bine peste tot, însă fiecare județ își are favoritul: Constanța ține cu cornetul, Brașovul cu red velvet, Clujul cu cheesecake, Bucureștiul revine la cremșnit, iar Ilfovul la șoricel. Același brand, gusturi diferite de la un județ la altul.

„Datele confirmă ce vedem zilnic în cofetăriile noastre: românii nu aleg între tradiție și noutate, le vor pe amândouă. Cremșnitul îi aduce înapoi în fiecare zi, iar produsele noi îi fac să revină pentru ocazii. Noi stăm cu ochii pe pofta lor și construim vitrina în jurul ei”, spun reprezentanții lanțului Zoomserie.Despre Zoomserie, cel mai mare lanț de cofetării din România În 2025, rețeaua a avut o cifră de afaceri de 43,3 milioane de lei (8,3 milioane de euro, fără TVA), aproximativ 120 de angajați și peste un milion de bonuri fiscale, cu o valoare medie de 50 de lei. Pe lângă vitrină, Zoomserie livrează expres în 2 ore, fără comandă în avans, și personalizează tortul pe loc cu mesajul dorit.

Zoomserie este un brand grecesc de cofetărie, parte a producătorului Ntasios Sweet Art, afacere de familie fondată în 1982 în nordul Greciei. Prezent în România cu 18 locații proprii și în sistem de franciză, în București, Brașov, Cluj, Constanța și Ilfov, Zoomserie este cel mai mare lanț de cofetării de la noi din țară. Zoomserie îmbină rețetele tradiționale grecești cu peste 700 de specialități de cofetărie, patiserie și înghețată, toate produse în fabrică proprie și verificate la fiecare etapă, de la materia primă până la produsul din vitrină.

Sursa foto: https://www.cofetariazoomserie.ro/

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