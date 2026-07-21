Cele șapte reguli nescrise la restaurantele din Italia

În fiecare an, milioane de turiști vizitează Italia atrași de faima gastronomiei sale. Cu toate acestea, deși mâncarea italiană este populară pe tot globul, puțini străini înțeleg codul strict nerostit care guvernează mesele în Peninsulă.

Eva Sandoval, autoare de ghiduri turistice și expertă în eticheta gastronomică italiană, explică faptul că bucătăria din Italia este de o simplitate dezarmantă, dar respectă o filozofie profundă. Preparatele nu sunt excesiv condimentate, ci pun în valoare ingrediente locale și de sezon, iar mesele sunt considerate un adevărat ritual de relaxare. Pentru a mânca la fel ca un localnic la următoarea vacanță, există șapte reguli esențiale de care trebuie să ții cont.

Fără cappuccino după micul dejun

Una dintre cele mai răspândite greșeli ale turiștilor este comandarea unui cappuccino la prânz sau la cină. În cultura italiană, cappuccino este o băutură destinată exclusiv dimineții, consumată de obicei la bar alături de un produs de patiserie simplu, cum ar fi un brioche.

Datorită conținutului ridicat de lapte spumat, italienii consideră că un cappuccino este mult prea greu pentru a fi consumat după o masă consistentă, deoarece îngreunează digestia. Atunci când localnicii simt nevoia de o cafea după prânz sau cină, opțiunea lor va fi întotdeauna un espresso scurt sau un caffè macchiato.

„Iată trucul: nu cere deloc un cappuccino la restaurant. Cappuccino se savurează la cafenea, la micul dejun. Micul dejun italian este ușor, constând de obicei dintr-o brioșă sau o prăjitură, care se potrivesc perfect cu un cappuccino cremos”, a explicat Eva Sandoval.

Respectă ordinea tradițională a meselor

O masă într-un restaurant italian se desfășoară ca o simfonie, având o succesiune logică a preparatelor. Structura clasică începe cu antipasto (aperitivul), continuă cu primo (de obicei paste, risoto sau supă), urmat de secondo e contorni (felul principal din carne sau pește, însoțit de garnituri din legume de sezon), apoi dolce (desertul) și se încheie obligatoriu cu caffè e amaro.

Această ordine permite aromelor să evolueze de la cele mai ușoare la cele mai intense. Deși poți să sari peste anumite feluri de mâncare, nu poți schimba ordinea lor. Salata (insalata mista), de exemplu, nu este servită niciodată ca aperitiv, ci ca garnitură alături de friptură sau pește. De asemenea, solicitarea ca toate preparatele să fie aduse în același timp la masă este considerată o abatere majoră de la etichetă.

Nu amesteca fructele de mare cu brânzeturile

Tradiția culinară italiană separă cu strictețe ingredientele provenite din mare de cele din regiunile muntoase sau de uscat (monti). Din acest motiv, adăugarea de parmezan sau pecorino peste o porție de paste cu fructe de mare, cum ar fi spaghetti alle vongole, este văzută ca o adevărată eroare gastronomică.

Aromele puternice ale brânzeturilor maturate tind să acopere gustul delicat al peștelui și al scoicilor. Deși există mici excepții tradiționale bine definite, cum ar fi pastele cu midii și pecorino, regula generală este să păstrezi aceste două lumi culinare complet separate.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Nu solicita modificări ale rețetelor

Spre deosebire de alte culturi unde personalizarea preparatelor este încurajată, în Italia rețetele sunt considerate finale. Fiecare tip de paste este asociat cu un anumit sos din motive precise: pastele scurte și canelate rețin sosurile bogate cu bucăți de carne sau legume, în timp ce pastele lungi se potrivesc mai bine cu sosurile fine și cremoase.

A cere bucătarului să înlocuiască un ingredient dintr-un fel de mâncare tradițional este interpretat ca o lipsă de respect față de viziunea și priceperea sa. Este perfect acceptabil să menționezi alergiile alimentare sau să ceri omiterea unui ingredient care îți provoacă disconfort, dar redesenarea completă a unei rețete este profund dezaprobată.

Mănâncă preparatele specifice fiecărei regiuni

Conceptul de „mâncare italiană” este o invenție modernă, având în vedere că Italia s-a unificat abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Gastronomia este profund regională, iar fiecare oraș sau provincie își protejează cu mândrie rețetele locale.

A vizita o regiune fără a-i gusta specialitățile specifice înseamnă a rata esența călătoriei. La Napoli trebuie să încerci celebra pizza, în Liguria Pesto-ul autentic, la Roma preparatele clasice carbonara sau cacio e pepe, iar în Florența celebra friptură bistecca alla fiorentina. În Veneția, cultura aperitivului se trăiește în barurile tradiționale numite bacari, alături de mici gustări cicchetti.

Nu te grăbi, masa este un ritual social

Masa la restaurant în Italia nu este o simplă tranzacție comercială pentru potolirea foamei, ci un eveniment social prelungit. Mesele pot dura ore întregi, cu pauze generoase între felurile de mâncare, destinate conversației, râsetelor și degustării vinului.

Dacă ieși la cină la ora obișnuită a localnicilor, adică după ora 21:00, trebuie să te aștepți ca masa să se încheie aproape de miezul nopții. Nimeni nu te va grăbi să eliberezi masa, iar ritmul relaxat face parte din farmecul experienței.

Nu uita de digestivul de la final

O masă copioasă în Italia se încheie întotdeauna cu un espresso și un pahar de amaro. Acest lichior dulce-amărui, preparat din plante medicinale, coji de citrice sau coji de nucă, are rolul de a ajuta digestia după mai multe feluri de mâncare.

Fiecare regiune are propriul amaro specific, realizat adesea după rețete secrete locale. Întreabă chelnerul despre specialitatea casei și bucură-te de o tradiție care încheie perfect o experiență culinară autentică.

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