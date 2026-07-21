Cele șapte reguli nescrise la restaurantele din Italia

În fiecare an, milioane de turiști vizitează Italia atrași de faima gastronomiei sale. Cu toate acestea, deși mâncarea italiană este populară pe tot globul, puțini străini înțeleg codul strict nerostit care guvernează mesele în Peninsulă.

Eva Sandoval, autoare de ghiduri turistice și expertă în eticheta gastronomică italiană, explică faptul că bucătăria din Italia este de o simplitate dezarmantă, dar respectă o filozofie profundă. Preparatele nu sunt excesiv condimentate, ci pun în valoare ingrediente locale și de sezon, iar mesele sunt considerate un adevărat ritual de relaxare. Pentru a mânca la fel ca un localnic la următoarea vacanță, există șapte reguli esențiale de care trebuie să ții cont.

Fără cappuccino după micul dejun

Una dintre cele mai răspândite greșeli ale turiștilor este comandarea unui cappuccino la prânz sau la cină. În cultura italiană, cappuccino este o băutură destinată exclusiv dimineții, consumată de obicei la bar alături de un produs de patiserie simplu, cum ar fi un brioche.

    Datorită conținutului ridicat de lapte spumat, italienii consideră că un cappuccino este mult prea greu pentru a fi consumat după o masă consistentă, deoarece îngreunează digestia. Atunci când localnicii simt nevoia de o cafea după prânz sau cină, opțiunea lor va fi întotdeauna un espresso scurt sau un caffè macchiato.

    „Iată trucul: nu cere deloc un cappuccino la restaurant. Cappuccino se savurează la cafenea, la micul dejun. Micul dejun italian este ușor, constând de obicei dintr-o brioșă sau o prăjitură, care se potrivesc perfect cu un cappuccino cremos”, a explicat Eva Sandoval.

    Respectă ordinea tradițională a meselor

    O masă într-un restaurant italian se desfășoară ca o simfonie, având o succesiune logică a preparatelor. Structura clasică începe cu antipasto (aperitivul), continuă cu primo (de obicei paste, risoto sau supă), urmat de secondo e contorni (felul principal din carne sau pește, însoțit de garnituri din legume de sezon), apoi dolce (desertul) și se încheie obligatoriu cu caffè e amaro.

      Această ordine permite aromelor să evolueze de la cele mai ușoare la cele mai intense. Deși poți să sari peste anumite feluri de mâncare, nu poți schimba ordinea lor. Salata (insalata mista), de exemplu, nu este servită niciodată ca aperitiv, ci ca garnitură alături de friptură sau pește. De asemenea, solicitarea ca toate preparatele să fie aduse în același timp la masă este considerată o abatere majoră de la etichetă.

      Nu amesteca fructele de mare cu brânzeturile

      Tradiția culinară italiană separă cu strictețe ingredientele provenite din mare de cele din regiunile muntoase sau de uscat (monti). Din acest motiv, adăugarea de parmezan sau pecorino peste o porție de paste cu fructe de mare, cum ar fi spaghetti alle vongole, este văzută ca o adevărată eroare gastronomică.

        Aromele puternice ale brânzeturilor maturate tind să acopere gustul delicat al peștelui și al scoicilor. Deși există mici excepții tradiționale bine definite, cum ar fi pastele cu midii și pecorino, regula generală este să păstrezi aceste două lumi culinare complet separate.

        Cele șapte reguli nescrise pe care turiștii români trebuie să le respecte atunci când călătoresc în Italia: „Nu cere asta la restaurant”
        Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

        Nu solicita modificări ale rețetelor

        Spre deosebire de alte culturi unde personalizarea preparatelor este încurajată, în Italia rețetele sunt considerate finale. Fiecare tip de paste este asociat cu un anumit sos din motive precise: pastele scurte și canelate rețin sosurile bogate cu bucăți de carne sau legume, în timp ce pastele lungi se potrivesc mai bine cu sosurile fine și cremoase.

          A cere bucătarului să înlocuiască un ingredient dintr-un fel de mâncare tradițional este interpretat ca o lipsă de respect față de viziunea și priceperea sa. Este perfect acceptabil să menționezi alergiile alimentare sau să ceri omiterea unui ingredient care îți provoacă disconfort, dar redesenarea completă a unei rețete este profund dezaprobată.

          Mănâncă preparatele specifice fiecărei regiuni

          Conceptul de „mâncare italiană” este o invenție modernă, având în vedere că Italia s-a unificat abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Gastronomia este profund regională, iar fiecare oraș sau provincie își protejează cu mândrie rețetele locale.

            A vizita o regiune fără a-i gusta specialitățile specifice înseamnă a rata esența călătoriei. La Napoli trebuie să încerci celebra pizza, în Liguria Pesto-ul autentic, la Roma preparatele clasice carbonara sau cacio e pepe, iar în Florența celebra friptură bistecca alla fiorentina. În Veneția, cultura aperitivului se trăiește în barurile tradiționale numite bacari, alături de mici gustări cicchetti.

            Nu te grăbi, masa este un ritual social

            Masa la restaurant în Italia nu este o simplă tranzacție comercială pentru potolirea foamei, ci un eveniment social prelungit. Mesele pot dura ore întregi, cu pauze generoase între felurile de mâncare, destinate conversației, râsetelor și degustării vinului.

              Dacă ieși la cină la ora obișnuită a localnicilor, adică după ora 21:00, trebuie să te aștepți ca masa să se încheie aproape de miezul nopții. Nimeni nu te va grăbi să eliberezi masa, iar ritmul relaxat face parte din farmecul experienței.

              Nu uita de digestivul de la final

              O masă copioasă în Italia se încheie întotdeauna cu un espresso și un pahar de amaro. Acest lichior dulce-amărui, preparat din plante medicinale, coji de citrice sau coji de nucă, are rolul de a ajuta digestia după mai multe feluri de mâncare.

                Fiecare regiune are propriul amaro specific, realizat adesea după rețete secrete locale. Întreabă chelnerul despre specialitatea casei și bucură-te de o tradiție care încheie perfect o experiență culinară autentică.

                Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
                ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
                Comentează
                Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
                Comentează

                Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

                Parteneri
                Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată acum Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
                Viva.ro
                Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată acum Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
                Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
                Unica.ro
                Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
                Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
                Elle.ro
                Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
                gsp
                În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
                GSP.RO
                În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
                O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
                GSP.RO
                O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
                Parteneri
                Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
                Libertateapentrufemei.ro
                Ultima oră! A murit marea noastră actriță! Toată lumea a iubit-o în filmul lui Mungiu! Atât de tânără, atât de talentată. Acum e împreună cu soțul ei, regretatul realizator de la TVR
                Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
                Avantaje.ro
                Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
                Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
                Tvmania.ro
                Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

                Știri România

                Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
                Exclusiv
                Știri România 19:40
                Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
                Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
                Politică 18:32
                Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
                Parteneri
                „Se crede Kubrick. Nu e” - Ce spune Irina Margareta Nistor despre „The Odyssey”, pariul de 250 de milioane $ al lui Christopher Nolan
                Adevarul.ro
                „Se crede Kubrick. Nu e” - Ce spune Irina Margareta Nistor despre „The Odyssey”, pariul de 250 de milioane $ al lui Christopher Nolan
                Lovitură pentru Gigi Becali și FCSB! Jucătorul așteptat la echipă a semnat cu un alt club
                Fanatik.ro
                Lovitură pentru Gigi Becali și FCSB! Jucătorul așteptat la echipă a semnat cu un alt club
                Houthi amenință 7% din aprovizionarea globală de petrol. Cum urcă imediat costurile de transport și prețul energiei
                Financiarul.ro
                Houthi amenință 7% din aprovizionarea globală de petrol. Cum urcă imediat costurile de transport și prețul energiei
                Parteneri
                Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
                Elle.ro
                Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
                Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
                Unica.ro
                Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
                Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
                Viva.ro
                Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

                Monden

                Rares Cojoc, înțepătura la adresa fostei soții după ce a câștigat al doilea titlu mondial: „Nu credeam că o să mai particip, după tot ce mi s-a întamplat"
                Stiri Mondene 22:19
                Rares Cojoc, înțepătura la adresa fostei soții după ce a câștigat al doilea titlu mondial: „Nu credeam că o să mai particip, după tot ce mi s-a întamplat”
                Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”: „Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Nu mă cunoașteți!?”
                Stiri Mondene 17:51
                Reacția Mirelei Vaida după ce a fost numită „isterică”: „Păi voi nu știți ce am făcut în Asia Express! Nu mă cunoașteți!?”
                Parteneri
                🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
                TVMania.ro
                🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
                Facultatea la care se bat 21 de studenţi pe un loc. Număr record de candidaţi
                ObservatorNews.ro
                Facultatea la care se bat 21 de studenţi pe un loc. Număr record de candidaţi
                Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
                Libertateapentrufemei.ro
                Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
                Parteneri
                Cu ei dă Gigi război! » „Armata” de 12 acționari care bagă bani la Universitatea Craiova: partenerii lui Rotaru au averi amețitoare
                GSP.ro
                Cu ei dă Gigi război! » „Armata” de 12 acționari care bagă bani la Universitatea Craiova: partenerii lui Rotaru au averi amețitoare
                Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
                GSP.ro
                Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
                Parteneri
                ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
                Mediafax.ro
                ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
                Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
                StirileKanalD.ro
                Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
                Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
                Wowbiz.ro
                Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
                Promo
                Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
                Advertorial
                Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
                Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
                Advertorial
                Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
                Parteneri
                Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
                Wowbiz.ro
                Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
                Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
                Redactia.ro
                Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
                Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
                KanalD.ro
                Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

                Politic

                Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
                Analiză
                Politică 19:00
                Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
                Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
                Politică 18:32
                Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor: „Cereți registrul de intrare și ieșire”. Replica fostului președinte al USR
                Parteneri
                Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
                ZiaruldeIasi.ro
                Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
                Un jurnalist sportiv a fost ucis cu sânge rece! Trupul său carbonizat a fost găsit pe un câmp
                Fanatik.ro
                Un jurnalist sportiv a fost ucis cu sânge rece! Trupul său carbonizat a fost găsit pe un câmp
                De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor
                Spotmedia.ro
                De ce a stârnit filmul „Odiseea” furia grecilor