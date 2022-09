Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Pe Fashion Days sunt disponibile la vânzare sute de mii de produse de la peste 1.000 de branduri dintre cele mai cunoscute, precum United Colors of Benetton, Guess, Pepe Jeans, Desigual, Diesel, Nike, Skechers, Esprit, Mango, Fossil.

Celor peste 700.000 de clienți din România, Bulgaria și Ungaria, care plasează comenzi și chiar de câteva ori pe săptămână, le sunt puse la dispoziție zilnic noi colecții de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii pentru femei, bărbați și copii, articole pentru casă (mobilier, covoare, etc.), iar multe dintre acestea sunt oferite la prețuri fără egal.

Fashion Days a pregătit pentru clienții săi discounturi importante la mai toate gamele de produse din ofertă pe care nu trebuie să le ratezi. Astăzi, 27 septembrie, sunt oferite reduceri de nerefuzat la peste 10.400 de produse în cadrul promoției „Mystery Sale”. Pot fi achiziționate cu ajutorul unui cod Mystery, care oferă un discount de până la 30%. Livrările se fac chiar a doua zi după ce a fost lansată comanda.

Retailerul online de fashion a pregătit astăzi pentru doamne și domnișoare o serie de reduceri însemnate la o gamă variată de obiecte vestimentare și încălțăminte de sezon, iar noi îți prezentăm câteva dintre acestea. Tot ceea ce ai de făcut este să adaugi codul Mystery și afli instant care este reducera de care beneficiezi la produsele favorite. Codul este valabil la comenzi de peste 299 de lei pentru produsele incluse în promoție.

Dacă ești o persoană care îți plac ținutele sport atunci nu trebuie să ratezi Jacheta adidas Performance cu fermoar și segmente matlasate pentru drumeții. Aceasta are o croială modernă regular fit, este ideală pentru sezon primăvară-vară și toamnă-iarnă, este fabricată din nylon reciclat; iar sistemul de închidere este cu fermoar. Este disponibilă în două culori: negru și roz.

În cazul în care îți place încălțămintea comodă îți recomandăm Pantofi sport de piele Liu Jo cu garnituri metalizate. Sunt din piele naturală, stil casual, iar sistemul de închidere este cu șireturi. Sunt oferiți în trei variante de culori: albi, argintii și gri.

De asemenea, un excelent raport calitate/preț îl oferă Pantofi sport Skechers colorblock de piele ecologica Uno – Back Lit. Acești sneakersi sunt fabricați din piele ecologică, integrează tehnologiile „air-cooled memory foam” și „skech-air” și sunt dotați cu talpă tip „wedge”.

La adidași se poate purta întotdeauna Vesta Fiorella Rubino matlasată cu glugă, care este ideală pentru diminețile și serile ceva mai răcoroase. Acest produs are o croială curvy, stil casual, are fermoar și se adresează femeilor cu forme pline (plus size).

Pentru doamnele și domnișoarele care preferă ținutele elegante, cei de la Fashion Days au pregătit Pantofi de piele Nine West cu vârf ascuțit Flax. Sunt realizați din piele naturală, disponibili în două nuanțe, bej și negru, tocul este în stilul stiletto și are 8,2 cm, iar vârful este ascuțit pentru un plus de eleganță.

Și în zilele în care te încalți cu acești pantofi atunci va trebui să te îmbraci cu o Jachetă de piele ecologică Oltre cu buzunare frontale. Este realizată din poliester 100%, interiorul este din același material și vâscoză, este oferită în două culori – negru și roz – și are un sistem de închidere cu fermoar și capse

Dacă îți place să fii la curent cu cele mai noi tendințe în materie de fashion ori intenționezi să-ți cumperi o nouă ținută cu care să mergi la serviciu ori la întâlnirile cu prietenii, Fashion Days este locul ideal unde să faci cumpărăturile deoarece oferă o gamă variată de articole vestimentare de unde poți să alegi cele mai potrivite ținute pentru tine la cele mai avantajoase prețuri.

