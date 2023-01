Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

În magazinul online sunt scoase la vânzare sute de articole de la branduri renumite. Astfel, sunt comercializate produse originale, care acoperă o gamă foarte variată, de la soluții pentru bucătărie, casă și gradină, curățenie, până la produse pentru sănătate, îngrijire, slăbit, frumusețe, sport și fitness. Printre cele mai cunoscute branduri care se regăsesc pe Aloshop.ro sunt Nutrition Mixer și Regis Stone, ale căror produse sunt foarte apreciate de mii de clienți din țara noastră.

Utilizatorii care își creează cont și comandă pe www.aloshop.ro beneficiază de o serie de avantaje. Spre exemplu, pot rezerva produsele în momentul în care înregistrează o comandă, iar în scurt timp acestea vor ajunge la destinatar. De asemenea, cei care comandă pe Aloshop.ro au posibilitatea să plaseze o comandă indiferent de oră, ziua ori pe timpul nopții.

AloShop a pregătit clienților săi astăzi, 9 ianuarie, o serie de reduceri importante la sute de produse pentru casă, precum perne și pilote confortabile, lenjerii catifelate, protecții pentru canapele și pentru fotolii cu design inedit, precum și alte produse care te vor face să spui întotdeauna că acasă este cel mai bine.

Recomandări Câți bani a strâns statul în trei luni de la firmele de jocuri de noroc și pariuri pentru publicitatea TV și stradală

Protecția EasySleep pentru saltea reversibilă cu elastic flaușată, 180x200cm, albă este foarte catifelată și confortabilă, matlasată, fabricată din bumbac 100% și poate fi folosită pe ambele fețe. Textilele de înaltă calitate îți vor asigura confort termic și un somn odihnitor. Bumbacul flaușat este dens, are o țesătură specială, de înaltă calitate, care își păstrează caracteristicile timp îndelungat, lăsând în același timp salteaua să respire.

Și dacă tot am intrat în noul an ai putea să schimbi așternuturile din dormitor, iar o variantă în acest sens este Lenjerie King Size model geometric, 4 piese, 100% bumbac, roz. Aceasta este confecționată din bumbac 100%, are o țesătură densă, croială perfectă și un imprimeu deosebit. Cearșaful de pat se așază perfect peste saltea și nu alunecă, fiind fabricat din țesătură naturală de bumbac, iar pentru o fixare sigură fețele de pernă și cearșaful de pilotă au sistem de închidere cu nasturi.

Recomandări Omul care a făcut investigația despre banii în presă de la partide, jurnalistul Cristian Andrei, se alătură redacției Libertatea

Pentru un somn liniștitor și sănătos și pentru un confort ridicat și prospețime îndelungată poți să optezi pentru Pilota hipoalergenică tratată antibacterian, Easy Sleep Pure, 200×210 cm. Este antialergică, antiacarieni, cu umplutură din fibră poliester siliconizată, iar husa este din microfibră 100% matlasată, tratată antibacterian. Această pilotă are o densitate a umpluturii de 570 gr/m2, fiind la fel de potrivită și pentru celelalte anotimpuri. Este ușoară, călduroasă și moale la atingere.

Persoanele care își doresc prospețime și confort în timpul odihnei ar trebui să-și îndrepte atenția către Perna hipoalergenică tratată cu lavandă, Easy Sleep Violet, 50×70 cm. Acesta este o pernă antialergică, antiacarieni și reprezintă alegerea ideală deoarece își păstrează forma timp îndelungat datorită elasticității materialelor folosite. Datorită umpluturii realizate din fibră siliconizată, perna este extrem de moale, ușoară, pufoasă și voluminoasă.

Recomandări În timp ce ministrul Rafila vrea să aducă medici din străinătate, sute de absolvenți cer refacerea examenului de rezidențiat după ce 630 de posturi au rămas neocupate

Bucură-te de relaxare și de un somn odihnitor alegând Topper 2 în 1 pentru saltea, din spumă cu memorie și 2 fețe, Hommy Night, 90×190 cm. Acest produs este realizat din spumă cu memorie și are două fețe – una netedă și una texturată (o poți alege pe cea mai potrivită pentru tine) – care facilitează masajul blând și relaxant. Datorită formelor ieșite în relief, topper-ul contribuie la detensionarea musculaturii și este prevăzut cu husă textilă, plăcută la atingere. Căptușeala topper-ului permite circulația aerului, ceea ce îl face potrivit pentru toate anotimpurile.

Special concepută pentru a asigura protecție și un aspect plăcut canapelei și fotoliilor tale Set Husă canapea 3 locuri + Husă fotoliu, reversibile, Easy Cover Protect, gri/gri închis este un articol textil cu față dublă, care oferă un design elegant și versatil deopotrivă. Rezistentă și durabilă, această husă este ideală pentru familiile cu copii mici și pentru cele care dețin animale de companie, care vor fi în acest fel protejate mereu împotriva petelor și a uzurii.

Acasă este întotdeauna loc de mai bine și de aceea îți recomandăm să economisești timp și bani alegând de pe Aloshop.ro cele mai bune produse pentru casa ta, precum textile, sisteme de climatizare și igienizare, diverse dispozitive, organizatoare și multe altele care te vor ajuta să te ocupi cu plăcere de treburile casei. Dacă dorești să-ți utilezi locuința cu cele mai frumoase și de calitate produse te invităm să consulți promoția pe care Aloshop le-a pregătit-o clienților săi la aceste categorii de produse.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Pentru mine este o tragedie! Am pierdut tot!” Prin ce a trecut Cătălin Moroșanu. „Acum o iau de la capăt, de la zero”

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a pățit Mircea Geoană când a mers la spital: 'Nu au văzut așa ceva'. HALUCINANT ce s-a...

Viva.ro Povestea de iubire uitată dintre doi mari artiști de la noi! Ea avea 47 de ani, iar el doar 24, dar au fost 3 ani împreună: 'Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special'

Observatornews.ro "Erau puşi unul lângă altul, înveliţi cu folie". Trei tineri au murit după un accident, seara trecută, în Constanţa: au fost găsiţi abia dimineaţa

Știrileprotv.ro Plata cu cardul, posibilă în aproape toate magazinele. Comercianții care trebuie să aibă obligatoriu POS

FANATIK.RO Ce se întâmplă dacă pui pliculețe de ceai pe pervaz. Trucul care te poate scăpa de o problemă des întâlnită

Orangesport.ro Decizie de ultimă oră luată de Volodimir Zelenski. Ce decret a semnat

HOROSCOP Horoscop 9 ianuarie 2023. Racii au parte de o zi care stinge multe focuri din interiorul lor, îi poate ajuta să iasă din mlaștina unor emoții negative