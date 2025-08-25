Revelion 2026 în Grecia: Un circuit de poveste prin Atena și Peloponez

Oferta completă pentru acest circuit poate fi consultată pe site-ul agenției, aici: Revelion Atena și Peloponez

De ce să alegi Grecia pentru noaptea dintre ani

Pentru că Atena nu este doar o capitală modernă, ci și un loc unde pașii de azi trec peste urmele civilizațiilor antice. Pentru că vei începe anul 2026 în inima unei metropole vibrante, iar în zilele următoare vei explora orașe, temple și monumente aflate pe lista UNESCO. Și nu în ultimul rând, pentru că atmosfera caldă și primitoare a grecilor transformă orice călătorie într-o sărbătoare.

Meteora, Grecia. Foto: Unsplash

Programul circuitului – 6 zile de descoperiri și emoții

Ziua 1 – București – Veliko Tarnovo – Salonic

Drumul începe dis-de-dimineață, la ora 05:30, din București. Prima oprire va fi la Veliko Tarnovo, fosta capitală a Bulgariei medievale. Cetatea și centrul istoric oferă o incursiune în trecutul balcanic. Spre seară, grupul ajunge la Salonic, unde turul panoramic dezvăluie Arcul lui Galeriu, Rotonda și Turnul Alb, simbolul orașului. Cazare în Salonic.

Ziua 2 – Salonic – Meteora – Termopile – Atena

După micul dejun, traseul continuă spre Meteora. Mănăstirile construite între stânci abrupte, unele încă locuite, impresionează prin frumusețea și izolarea lor. Drumul trece apoi prin Termopile, locul unde regele Leonidas și spartanii săi au rămas în istorie. Seara, cazare la Atena.

Ziua 3 – Excursie opțională în Peloponez

În ultima zi a anului, turiștii pot alege o excursie de o zi în Peloponez. Se vizitează Canalul Corint, un spectacol de inginerie care leagă două mări, apoi ruinele de la Micene și teatrul antic de la Epidaur, renumit pentru acustica sa. Întoarcerea la Atena se face la timp pentru pregătirea trecerii în noul an.

Ziua 4 – Turul Atenei și opțional Cap Sounion

Prima zi din 2026 începe cu un tur panoramic: Piața Syntagma, Palatul Parlamentului, Biblioteca Națională, Academia și Universitatea. După-amiază, cine dorește poate merge la Cap Sounion, pentru a admira templul lui Poseidon și un apus spectaculos.

Ziua 5 – Atena – Delphi – Salonic

Traseul continuă spre Delphi, unde se află celebrul Oracol al lui Apollo. Vizita include și teatrul antic, de unde se deschide o priveliște spectaculoasă asupra văii. În drum spre Salonic, se oprește la Schitul Sf. Parascheva și la Izvorul Afroditei.

Ziua 6 – Sofia – București

În ultima zi, oprirea principală este în capitala Bulgariei, Sofia, pentru a vedea Catedrala Alexander Nevsky și Biserica Sfânta Sofia. Sosirea în București are loc seara.

Servicii incluse

Circuitul include:

transport cu autocar clasificat;

5 nopți de cazare cu mic dejun la hoteluri de 2–3*;

ghid însoțitor român pe toată durata călătoriei.

Este un tarif final, deja redus, ceea ce îl face una dintre cele mai atractive opțiuni pentru vacanța de Revelion.

Mai multe opțiuni pentru Revelion

Dacă vrei să descoperi și alte variante pentru trecerea dintre ani, agenția pune la dispoziție o secțiune dedicată: Oferte Revelion .

Aici poți explora pachete de vacanță în diverse destinații, fie la munte, fie în marile capitale europene.

Cum poți rezerva

Rezervările se fac simplu, fie online, fie direct pe WhatsApp, la numărul 0723 153 702, unde consultanții Europa Travel oferă detalii și asistență personalizată. Toate informațiile sunt disponibile și pe site-ul oficial, europatravel.ro.

Grecia te așteaptă cu istoria sa de mii de ani, cu peisaje spectaculoase și cu energia unui popor cald și primitor. Începe anul 2026 într-un mod special, alegând un Revelion în Atena și Peloponez!

Foto: Unsplash

