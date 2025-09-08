Revelion exotic în 4 țări asiatice: Thailanda, Singapore, Malaezia și Indonezia

Noaptea de Revelion în Singapore

Start la Singapore, oraș-stat impecabil, verde și cosmopolit. Vei trece prin cartierul malay Kampong Glam (Moscheea Sultan), zona colonială cu hotelul Raffles, apoi către simbolul Merlion, Little India și Chinatown – un tur care îți arată, într-o singură zi, câte lumi pot trăi în armonie. Trecerea dintre ani te prinde aici: lumini spectaculoase, promenadă pe malul apei și vibe de metropolă asiatică ce trăiește la maximum.

La doar o oră cu ferryboatul se află Insula Batam (Indonezia) – escapadă opțională pentru plajă, shopping tax-free și vizite la moscheea Mesjid Raya sau templul budist Maha Vihara Duta Maitreya. Iar dacă vrei distracție cât cuprinde, Sentosa te cucerește cu telecabina panoramică, plaje, acvariu, parcuri tematice și alei umbrite pentru plimbări leneșe.

Mix de zgârie nori și temple, în Malaezia

Traversezi apoi în Malaezia, oprindu-te în Malacca, locul în care istoria portugheză și cea olandeză se citesc direct pe străzi: Fortul AFamosa, Stadthuys, moara de vânt și un superb cartier chinezesc tradițional. Kuala Lumpur te întâmpină cu mixul său inconfundabil de zgârie-nori și temple: urci la Menara KL pentru cea mai amplă panoramă, admiri Turnurile Petronas, descoperi templele hinduse și energia neobosită din Chinatown. Ai timp pentru excursii opționale: Putrajaya, capitala administrativă cu moscheea roz și bulevarde perfect aliniate, sau Peșterile Batu, sanctuarul hindus sculptat în calcar, păzit de statuia aurie a lui Murugan și cele 272 de trepte multicolore.

Bangkok, capitala oamenilor zâmbitori

Urmează Bangkok, o capitală care te cucerește instant. Vei vizita Marele Palat și Templul Buddha de Smarald, apoi Wat Pho (Buddha Culcat) și Wat Arun, templul răsăritului. Croaziera pe Chao Phraya și canalele din Thonburi arată celălalt chip al metropolei: case tradiționale, ritm tihnit, zâmbete largi. Pentru o zi de istorie pură, opțional descoperi Ayutthaya, fosta capitală siameză, cu temple și ruine incluse în patrimoniul UNESCO. Și, desigur, nu lipsește spectacolul culorilor la piața plutitoare Damnoen Saduak, unde te strecori printre bărci încărcate cu fructe, mirodenii și suveniruri.

De ce merită acest Revelion?

Patru țări într-un singur itinerar bine dozat – urban, cultură, natură, relaxare.

bine dozat – urban, cultură, natură, relaxare. Experiențe iconice : skyline-ul Singapore, Petronas & Batu în Kuala Lumpur, templele și canalele Bangkokului, piețe plutitoare.

: skyline-ul Singapore, Petronas & Batu în Kuala Lumpur, templele și canalele Bangkokului, piețe plutitoare. Flexibilitate : opționale atent alese (Sentosa, Batam, Putrajaya, Batu, Ayutthaya) pentru a-ți personaliza ritmul.

: opționale atent alese (Sentosa, Batam, Putrajaya, Batu, Ayutthaya) pentru a-ți personaliza ritmul. Raport excelent preț/experiență: cu plecare pe 29.12 – practic, un Revelion „signature” în Asia de Sud-Est.

Vrei să vezi și alte propuneri pentru trecerea dintre ani? Aruncă un ochi la selecția Europa Travel de circuite cu avionul de Revelion – de la capitale europene boeme la rute exotice cu soare de iarnă. La fel de atent construite, cu echilibru între obiective „must-see” și timp pentru plăceri simple: o cafea bună, un apus pe malul apei, o piață plină de viață.

Pentru rezervări sau informații despre disponibilitate, program detaliat și servicii incluse, scrie-ne direct pe WhatsApp: 0723 153 702. Poți consulta și europatravel.ro pentru detalii actualizate și sfaturi utile.

