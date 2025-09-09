Revelion în Albania – Noul An între mare, munți și orașe UNESCO

De ce Albania de Revelion?

Țara Vulturilor, cum i se mai spune Albaniei, surprinde prin peisaje variate: plaje întinse la Adriatica și Ionica, munți spectaculoși, orașe fortificate și situri UNESCO. Este locul unde se întâlnesc influențele otomane, balcanice și mediteraneene, rezultând o cultură autentică și o ospitalitate caldă. Revelionul aici nu înseamnă doar artificii și șampanie, ci și povești istorice, dansuri tradiționale și mese festive cu specific local.

O călătorie prin istorie și peisaje

Circuitul începe cu opriri în Salonic, unde Arcul lui Galeriu, Rotonda și Turnul Alb amintesc de gloria bizantină și otomană. Apoi, drumul duce spre Meteora, un ansamblu unic de mănăstiri cocoțate pe stânci uriașe, care par suspendate între cer și pământ. Traversând granița în Albania, ajungi la Gjirokastra, „orașul de piatră”, cu case otomane și un castel impunător, înscris în patrimoniul UNESCO.

Călătoria continuă spre Vlora, o stațiune la Marea Adriatică și locul unde Albania și-a declarat independența în 1912. De aici, excursiile opționale te pot purta pe Riviera Albaneză, până în Saranda și Pasul Llogara, un traseu spectaculos ce îmbină munții cu marea. Tot din Vlora poți alege o incursiune la Apollonia și Berat, „orașul celor 1000 de ferestre”, un muzeu în aer liber care cucerește prin farmecul său medieval.

Revelion cu specific balcanic

Seara de 31 decembrie se trăiește la intensitate maximă: cină festivă, meniu tradițional și internațional, muzică live și dansuri albaneze. Atmosfera caldă și prietenoasă face din această experiență mai mult decât o simplă noapte de Revelion – este o celebrare autentică a culturii balcanice.

Albania. Foto: Unsplash

Continuarea aventurii

Programul include și opriri în Kruje, fosta capitală medievală și simbol al rezistenței lui Skanderbeg, dar și în Tirana, o capitală plină de culoare și energie. Spre final, circuitul traversează Macedonia de Nord, cu vizite la Ohrid, „Ierusalimul Balcanilor”, și la Skopje, un oraș eclectic unde vechiul se amestecă spectaculos cu noul. În drum spre casă, oprirea în Veliko Tarnovo adaugă un strop de istorie bulgară în acest tablou divers.

Pentru cine este acest circuit?

Pentru cupluri care caută o escapadă romantică de iarnă, cu seri la mare și vizite în orașe medievale.

Pentru călătorii activi, care iubesc să descopere locuri noi zi de zi.

Pentru iubitorii de istorie și cultură, dornici să exploreze orașe UNESCO și castele medievale.

, dornici să exploreze orașe UNESCO și castele medievale. Pentru pasionații de experiențe autentice, care vor să guste din bucătăria locală și să simtă energia Balcanilor.

Rezervări și informații utile

Pentru rezervări rapide sau detalii suplimentare, poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 sau consulta site-ul europatravel.ro. Echipa noastră îți va răspunde cu toate informațiile de care ai nevoie.

Dacă îți dorești să explorezi și alte destinații în aceeași perioadă, descoperă și oferta completă de circuite cu autocarul și avionul de Revelion – fie că visezi la capitale europene pline de lumină sau la destinații exotice, vei găsi varianta potrivită pentru un început de an de neuitat.i varianta potrivită pentru un început de an de neuitat.

Foto: Unsplash

