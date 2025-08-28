Revelion în Paralia Katerini – 5 zile de vacanță cu iz de sărbătoare în Grecia

Detalii complete despre ofertă găsești aici: Circuit Revelion în Paralia Katerini .

De ce să alegi acest circuit?

În doar câteva zile, vei avea parte de:

Trecerea în Noul An pe ritmuri grecești, cu opțiunea unei cine festive de Revelion.

Excursii spectaculoase – Meteora cu mănăstirile sale suspendate, cascadele din Edessa sau izvoarele termale de la Pozar.

Plimbări prin natură și istorie – de la Muntele Olimp, leagănul mitologiei grecești, până la Salonic, unul dintre cele mai frumoase orașe-port din Grecia.

Cazare confortabilă într-un hotel de 2* (sau similar), aproape de mare și de atmosfera animată a stațiunii.

Itinerarul pe scurt

Ziua 1 – Plecare din București și sosire în Paralia Katerini.

Ziua 2 – Excursie opțională la Meteora, cu vizită la mănăstirile Marele Meteor și Sf. Ștefan.

Ziua 3 – Vizită la Edessa și la apele termale din Pozar, urmată de seara festivă de Revelion.

Ziua 4 – Excursie la Muntele Olimp și la orașul Litochoro, plin de străduțe tradiționale.

Ziua 5 – Popas la Salonic și tur al principalelor obiective, inclusiv Turnul Alb și Biserica Sf. Dumitru.

Biserica Sf. Parascheva, Paralia Katerini. Foto: Unsplash

Cât costă și ce include?

Circuitul are un preț de pornire cu posibilitatea unor reduceri pentru copii sau a treia persoană în cameră.

Pachetul include:

transport cu autocar clasificat,

4 nopți de cazare cu mic dejun,

ghid însoțitor,

tur panoramic la Salonic.

La cerere, se pot organiza excursii opționale și cina festivă de Revelion.

Un început de an de poveste

Imaginați-vă cum pășiți în 2026 privind spre Muntele Olimp, gustând bucate tradiționale grecești și lăsându-vă învăluiți de spiritul cald al sărbătorilor. Grecia oferă combinația perfectă între relaxare, cultură și divertisment, iar acest circuit este ideal pentru cei care își doresc un Revelion altfel, dar aproape de casă.

Alte circuite disponibile

Dacă vrei să explorezi și alte destinații de sărbători, Europa Travel îți pune la dispoziție o selecție variată de oferte de Revelion, cu opțiuni pentru toate gusturile – de la capitale europene la circuite exotice.

Cum rezervi?

Rezervările sunt simple și rapide: scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 pentru detalii sau accesează europatravel.ro pentru toate informațiile.

Alege ca începutul de an să te prindă în Grecia și trăiește un Revelion pe care îl vei povesti cu drag!

Foto: Unsplash

