Revelion la Marea Adriatică: Budva, Kotor, Dubrovnik & Belgrad

Itinerariul începe confortabil, cu plecare matinală din București și popas în Niš, unul dintre cele mai vechi orașe ale Serbiei. Turul pietonal te poartă din Piața Regele Milan până la Fortăreață, cu povești despre eliberare, moschei și străzi comerciale care păstrează parfumul balcanic autentic. E preludiul potrivit pentru ce urmează: azuriul Adriaticii.

Noaptea de Revelion în Budva

A doua zi intrăm în Muntenegru, iar seara ajungem în Budva – „capitala” turistică a țării, cu un centru vechi încântător, ziduri venețiene, biserici de piatră și promenade luminoase. Plajele scăldate de o mare blândă și restaurantele mediteraneene cu pește proaspăt fac din Budva locul perfect pentru un Revelion cu stil.

Urmează una dintre cele mai frumoase zile ale circuitului: Boka Kotorska, fiordul sudic al Europei, apoi Dubrovnik, „Perla Adriaticii”, oraș UNESCO. Bastioanele sale, Palatul Rectorului, Sponza, străzile lucioase din marmură și cafenelele cochete compun decorul ideal pentru poze memorabile. Vei simți, la pas, motivul pentru care seriale celebre au ales să filmeze aici. Seara revenim la Budva pentru relaxare.

Muntenegru. Foto: Unsplash

În ajunul Anului Nou, poți alege excursia prin Muntenegru: Cetinje, fosta capitală, cu aer aristocratic; Mănăstirea Ostrog, sculptată în stâncă, loc de pelerinaj ce fascinează indiferent de credință; apoi o incursiune în Podgorica. Seara, pregătește-te pentru petrecerea de Revelion pe malul mării: festival de lumini, muzică bună, atmosferă caldă. La mulți ani, 2026!

Prima zi din an o începi în ritm lejer: plimbare prin Stari Grad Budva (Biserica Sf. Treime, Sf. Ivan, Sf. Bogorodica, Sf. Sava) sau, opțional, excursie spre Kotor, cu Catedrala Sf. Tryphon și zidurile sale ca un colier peste munte. E genul de loc în care timpul încetinește, iar fiecare colț pare o carte poștală.

Drumul de întoarcere are un „final grandios” prin natură și arhitectură: Canionul Tara, una dintre cele mai adânci prăpăstii ale Europei, și seara în Belgrad, oraș cu o energie irezistibilă. Kalemegdan, Knez Mihailova, cafenelele din Skadarlija – totul respiră istorie, jazz, voie bună. Ultima zi ne poartă pe malul Dunării, prin Defileu și Cazanele Dunării, până acasă, cu sufletul plin.

De ce merită?

Ritm echilibrat : vizite-gemă în fiecare zi, cu timp pentru poze, răgaz și mese gustoase.

: vizite-gemă în fiecare zi, cu timp pentru poze, răgaz și mese gustoase. Destinații-icoană : Dubrovnik și Kotor (UNESCO), plus Budva, Niš, Belgrad – o galerie de orașe foarte fotogenice.

: Dubrovnik și Kotor (UNESCO), plus Budva, Niš, Belgrad – o galerie de orașe foarte fotogenice. Preț excelent: cu Reducere Last Minute, pentru o săptămână între mare, munte și cetăți.

Vrei să compari și alte idei pentru sărbători sau început de an? Aruncă un ochi la selecția noastră de circuite cu avionul de Revelion – de la capitale în straie de iarnă până la itinerarii exotice cu soare și palmieri.

Pentru rezervări rapide sau întrebări despre plecarea din 28.12, scrie-ne direct pe WhatsApp: 0723 153 702. Ne găsești și pe europatravel.ro, unde poți solicita detalii despre program, servicii incluse, opționalele către Dubrovnik, Ostrog, Kotor sau preferințe de cazare.

Un Revelion la Marea Adriatică înseamnă 7 zile de lumină și arhitectură, plimbări de poveste pe ziduri venețiene și seri calde în porturi mediteraneene. Rezervă-ți locul și începe anul acolo unde muntele întâlnește marea – cu istorie, panorame și bucurie autentică balcanică.

Foto: Unsplash

